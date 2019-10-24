Đàn bà CHÁN CHỒNG đến PHÁT NGẤY cũng đừng dại dột làm 3 điều xuẩn ngốc này

Nếu lửa lòng đã tắt, hôn nhân chỉ khiến bản thân khổ đau thì đàn bà khôn ngoan sẽ dũng cảm ly hôn chứ chẳng dại dấn thân vào 3 sai lầm tai hại này để rước lấy ê chề, tủi nhục vào người.

Dù có chán chồng đến ngấy thì đàn bà khôn ngoan vẫn luôn nhắc nhớ mình tránh xa 3 sai lầm tai hại này… Đàn bà khôn ngoan chẳng dại khờ tự biến mình thành người mẹ vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái chỉ vì cha của chúng đối xử không tử tế với mình - Ảnh minh họa: Internet 1. Thờ ơ với con cái Đàn bà chán chồng, dù có căm ghét, phẫn uất với bạn đời đến mấy cũng đừng mang con cái ra trút giận. Chồng bạn có thể sai, nhưng con cái hoàn toàn vô tội. Một người đàn bà thông minh sẽ thừa bản lĩnh để vượt qua những khốn khó chông chênh trong hôn nhân, chu toàn việc chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Họ chẳng dại khờ tự biến mình thành người mẹ vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái chỉ vì cha của chúng đối xử không tử tế với mình. Đàn ông có thể thay lòng, có thể bỏ vợ cũ để lấy vợ mới. Nhưng với con trẻ, mẹ đẻ chỉ có một. Đàn bà càng chán chồng càng phải yêu thương bản thân, chăm chỉ làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet 2. Ngược đãi bản thân Lấy phải một người chồng vô tâm, một người đàn ông tệ bạc đàn bà nào cũng đau đáu trong lòng, cũng khốn khó vô vàn. Nếu chồng đã ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân, chẳng đoái hoài đến tâm tư cảm xúc của vợ, chẳng tiếc thương vợ khổ đau, thương tổn mà lên giường với đàn bà khác thì chị em còn tiếc nuối làm gì.

Dù bạn có nhịn ăn, có tự ngược đãi bản thân thì thứ bạn nhận lại chỉ là lòng thương hại, cảm giác phiền phức từ đối phương. Vậy nên, đàn bà càng chán chồng càng phải yêu thương bản thân, chăm chỉ làm đẹp. Càng rạng ngời, càng tươi tắn bạn sẽ càng sống tích cực, yêu đời hơn. Nếu đối phương đã lang chạ với đàn bà khác nghĩa là họ không còn trân trọng bạn, không còn trân quý những gì cả hai đã có với nhau - Ảnh minh họa: Internet 3. Ngoại tình Nếu dùng chiêu “ông ăn chả, bà ăn nem” để trả thù chồng phụ bạc thì chị em quá khờ dại. Hãy nhớ, dù trong tình yêu hay hôn nhân thì ai ngoại tình người ấy sai. Nếu đối phương đã lang chạ với đàn bà khác nghĩa là họ không còn trân trọng bạn, không còn trân quý những gì cả hai đã có với nhau. Đàn bà tiếc làm gì gã đàn ông thay lòng mà phải nghĩ cách trả thù họ bằng chiêu ngoại tình. Bởi lẽ, dù biết bạn ăn nằm với đàn ông khác thì anh ta cũng chẳng mảy may ghen tuông. Ngược lại, hành động ấy sẽ khiến bạn mất đi phẩm hạnh, tự biến mình thành ả đàn bà hư thân trắc nết.

Chồng thế này đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc, càng cam chịu sẽ càng thiệt thân Đàn bà lấy nhầm chồng, nếu chọn sai hãy dũng cảm chọn lại, đừng dại chôn vùi đời mình trong cuộc hôn nhân địa ngục, không đáng đâu.

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