Chồng thế này đàn bà hãy bỏ ngay đừng tiếc, càng cam chịu sẽ càng thiệt thân

Nếu nhận thấy 3 dấu hiệu đàn bà lấy nhầm chồng này trong cuộc hôn nhân của mình, bạn hãy ly hôn càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng, chẳng sợ gì, chỉ sợ lấy nhầm chồng , chọn nhầm người đàn ông không xứng đáng để mình trao thân gửi phận, nửa đời ngập trong nước mắt.

Tuy nhiên, nếu vợ chồng bạn thường xuyên cự cãi, lớn tiếng và chẳng tiếc lời làm đối phương tổn thương đến nước mắt đầm đìa thì nên nghiêm túc xem lại. Đàn bà lấy nhầm chồng nhưng đừng bỏ quên đời mình, đừng dại dột cam chịu sống cùng người chồng khiến mình khổ đau kẻo bất hạnh cả đời.

Hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những bất hòa, xung đột và cự cãi nhau. Nhờ cùng nhau trải qua khốn khó các cặp vợ chồng mới biết trân trọng bạn đời, hạnh phúc mình đang có.

Lấy nhầm chồng vũ phu, đàn bà khôn ngoan hay khờ dại cũng phải bỏ ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

2. Vũ phu

Đàn ông có thể nóng nảy, cục tính nhưng không bao giờ được phép đánh vợ. Đàn ông vô tâm đến mấy cũng chẳng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với phái yếu, huống gì người vợ đầu ấp tay gối.

Một khi đã có thể vung tay đánh vợ một lần dám chắc đàn ông vũ phu sẽ tiếp tục tái diễn tình trạng bạo hành.

Lấy nhầm chồng vũ phu, đàn bà khôn ngoan hay khờ dại cũng phải bỏ ngay lập tức. Nếu cứ chờ đến khi “thân tàn ma dại”, bị chồng đánh tả tơi mới dám mở lời buông tay cuộc hôn nhân thất bại thì vết thương trên người bạn đã không thể đếm xuể.

Một khi đã lên giường với đàn bà khác, đã chà đạp lên lòng tự trọng của vợ để thỏa mãn nhục dục bên ngoài thì người chồng ấy không đáng để chị em níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngoại tình

Lăng nhăng, trăng hoa là bản tính của đàn ông chứ không chỉ là một phút nông nổi như họ vẫn bao biện trước việc mình ngoại tình bị vợ phát giác.

Một người đàn ông chung thủy sẽ chẳng bao giờ tơ tưởng đến đàn bà khác ngoài vợ mình. Huống gì, anh ấy đã biến mình thành gã đàn ông tệ bạc khi lên giường với đàn bà khác, đã chà đạp lên lòng tự trọng của vợ để thỏa mãn nhục dục bên ngoài thì người chồng ấy không đáng để chị em níu kéo.

Là đàn bà, dù là đàn bà khờ dại hay khôn ngoan cũng đừng bao giờ chấp nhận dây dưa với một trong ba kiểu đàn ông trên. Nếu không, chẳng những đời bạn khổ hạnh mà con cái cũng bị vạ lây, phải lớn lên trong một gia đình lạnh tanh, không có chút hơi ấm tình thân.