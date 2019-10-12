Là đàn bà, dù có đánh chết cũng đừng trao thân cho 3 loại đàn ông này kẻo hư hao một đời!

Phụ nữ yêu 12/10/2019 05:08

Đây là 3 gã đàn ông xấu xa nhất đời, đàn bà sống chết cũng đừng tin yêu kẻo cả đời bất hạnh, sống trong nước mắt, bi ai.

Nếu trót dại dây vào 3 gã đàn ông xấu xa này tức là đàn bà đã yêu nhầm người, nếu không sớm dứt khoát đừng trách vì sao nửa đời còn lại chìm trong đau thương, bất hạnh triền miên.

Là đàn bà, dù có đánh chết cũng đừng trao thân cho 3 loại đàn ông này kẻo hư hao một đời! - Ảnh 1
Một trong những gã đàn ông xấu xa nhất chính là gã đàn ông trăng hoa, xem thường phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông trăng hoa

Đàn ông có thể đào hoa nhưng tuyệt đối không được trăng hoa. Bởi lẽ, gã đàn ông lăng nhăng có thể nói lời yêu với mọi phụ nữ, với ai họ cũng dành cho những yêu thương chiều chuộng, những hành động thân mật nhưng lại chẳng biết hai chữ thủy chung được viết như thế nào.

Gã đàn ông trăng hoa sẽ không thể nào hiểu được, thứ phụ nữ cần là một tình yêu trọn vẹn sắt son, không chia sớt, cũng không chung chạ với bất cứ ai.

Hãy nhớ, một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng là sự thẳng thắn của họ khi từ chối những mồi chài của đàn bà khác. Chỉ khi xem thường tình cảm của bạn anh ấy mới lăng nhăng với hết người này đến người khác. 

Là đàn bà, dù có đánh chết cũng đừng trao thân cho 3 loại đàn ông này kẻo hư hao một đời! - Ảnh 2
Nếu yêu một người đàn ông vô tâm đàn bà khổ một, thì lấy nhầm chồng vô tâm đàn bà sẽ khổ mười - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông vô tâm

Một khi đã yêu, đàn ông nào cũng muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người phụ nữ của mình. Dù bận trăm công nghìn việc chàng cũng sẽ dành thời gian cho bạn, tạo nên những bất ngờ hay thường xuyên hỏi han về cuộc sống, tâm trạng của người phụ nữ mình yêu.

Ngược lại, gã đàn ông vô tâm lại chỉ nghĩ cho bản thân mình. Họ chẳng đoái hoài đến một nửa, chẳng bận tâm về những trăn trở, khó khăn của đối phương. Thậm chí, khi bạn nhờ vả chàng sẽ thấy phiền toái và tìm mọi cách để thoái thác.

Nếu yêu một người đàn ông vô tâm đàn bà khổ một, thì lấy nhầm chồng vô tâm đàn bà sẽ khổ mười. Vậy nên, ngay từ hôm nay, bạn cần tỉnh táo để xem xét lại mối quan hệ của mình, đừng phí hoài thanh xuân bên gã đàn ông không xem trọng mình.

Là đàn bà, dù có đánh chết cũng đừng trao thân cho 3 loại đàn ông này kẻo hư hao một đời! - Ảnh 3
Thứ anh ta muốn không phải là mang lại hạnh phúc cho bạn mà là tiền trong ví của bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông “đào mỏ”

Các cô gái có thể yêu những anh chàng nghèo vật chất nhưng giàu ý chí vươn lên. Anh ấy có thể không giàu nhưng luôn khát khao đổi đời, nỗ lực không ngừng vì tương lai của cả hai. Đấy chính là người đàn ông chị em cần giữ chặt, bởi chắc chắn một ngày không xa hai bạn sẽ có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, tài chính vững vàng.

Ngược lại, với những gã đàn ông vô dụng luôn tìm đủ mọi cách để moi tiền người phụ nữ của mình chị em cần đề cao cảnh giác. Bởi lẽ, thứ anh ta muốn không phải là mang lại hạnh phúc cho bạn mà là tiền trong ví của bạn.

Dám chắc, khi tìm thấy người đàn bà lắm của nhiều tiền hơn thì kiểu đàn ông trọng vật chật, hám tiền này sẽ vì lòng tham mà vứt bỏ bạn để chạy theo “mỏ vàng” mới ngay.

Đời đàn bà, dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải tránh xa 3 gã đàn ông xấu xa nhất đời này. Nếu không, đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh, không có lấy một ngày yên ổn.

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