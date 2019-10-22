Là đàn bà, nhất định phải NÓI KHÔNG với 3 loại tai ương này kẻo mất hết phúc đức!

Phụ nữ yêu 22/10/2019 17:44

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ tránh xa 3 loại tai ương này, trong khi đấy, đàn bà dại cứ ôm vào người nên mới ngập chìm trong tủi hổ, mất hết phúc đức.

Dù là đàn bà khôn ngoan hay khờ dại, chị em nhất định phải tránh xa 3 loại tình tai ương này kẻo rước họa vào người, tự tước đi phúc đức đời mình.

dan ba khon ngoan 1
Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ vì tiền mà đánh mất chính mình, vứt lòng tự trọng xuống đất, mặc cho người khác chà đạp - Ảnh minh họa: Internet

1. Yêu vì ví tiền của đàn ông

Tình yêu là sự rung động giữa hai người, là khi con tim bạn rung động trước đối phương. Chỉ tình yêu đích thực mới giúp người đàn bà có cuộc sống lứa đôi viên mãn, hạnh phúc, gắn bó trăm năm trong tiếng cười.

Nếu toan tính, bắt đầu mối quan hệ chỉ vì đối phương lắm của nhiều tiền thì thực chất, bạn chỉ yêu vật chất chứ chẳng hề thật tâm. Hãy nhớ, đàn bà dại khờ có thể nghĩ rằng tình yêu dối trá có thể lừa gạt đàn ông. Vậy nhưng, đàn ông càng thành đạt sẽ càng khôn ngoan để nhận ra dã tâm ấy.

Đời đàn bà, đừng bao giờ vì tiền mà đánh mất chính mình, vứt lòng tự trọng xuống đất, mặc cho người khác chà đạp. Đừng tự cho rằng mình giỏi vì có thể mồi chài đàn ông giàu có, bởi khi anh ta đã chơi chán thì sẽ chẳng tiếc tay vứt bạn ra đường.

dan ba khon ngoan 2
Tránh xa đàn ông có vợ, tránh xa những gã đàn ông trăng hoa cũng sẽ giúp đàn bà tránh xa tủi nhục, tai ương ập xuống đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Yêu đàn ông đã có gia đình

Khi độc thân, đàn bà có hàng tá cơ hội tiếp xúc, làm quen và yêu đương với bất cứ ai, trừ đàn ông có vợ. Bạn độc lập, có sự nghiệp để theo đuổi, có tuổi thanh xuân phơi phới để tận hưởng cuộc sống thì hà cớ gì lại chấp nhận kiếp tiểu tam, chui rúc trong bóng tối để lang chạ với đàn ông đã có gia đình.

Yêu đàn ông có vợ, đàn bà không chỉ bị thiên hạ vùi dập, bị miệng đời cười chê, bị vợ của người tình đánh ghen không thương tiếc. Hơn cả, có một cô con gái hư thân trắc nết, sẵn sàng lên giường với chồng người khác sẽ khiến cha mẹ nhục nhã ê chề, xấu hổ cả đời.

Là đàn bà, nếu không là đàn bà thông minh thì cũng phải là đàn bà biết điều. Tránh xa đàn ông có vợ, tránh xa những gã đàn ông trăng hoa cũng sẽ giúp đàn bà tránh xa tủi nhục, tai ương ập xuống đời.

dan ba khon ngoan 3
Trước khi quay lại với người yêu cũ, đàn bà hãy nhớ lý do vì sao cả hai chia tay - Ảnh minh họa: Internet

3. Yêu lại người cũ

Tất nhiên, vì đã có với nhau biết bao kỷ niệm, đã cùng nhau trải qua vô số buồn vui sướng khổ nên người yêu cũ luôn có vị trí nhất định trong lòng mỗi người. Dẫu tình yêu kia đứt gánh nhưng cảm xúc về nó vẫn mãi ngự trị trong tâm trí đàn bà.

Vậy nhưng, chị em chỉ nên xem người cũ là ký ức đẹp của tuổi trẻ, của những tháng ngày đã qua. Đừng bao giờ dại dột yêu lại người cũ kẻo lại bẽ bàng, tự rước bất hạnh vào người.

Trước khi quay lại với người yêu cũ, đàn bà hãy nhớ lý do vì sao cả hai chia tay. Dám chắc, lúc đấy bạn sẽ có đủ sáng suốt để không phạm phải sai lầm tai hại.

Muốn chồng nuông chiều cả đời, đàn bà chỉ cần giỏi 3 điều này là đủ

Muốn chồng nuông chiều cả đời, đàn bà chỉ cần giỏi 3 điều này là đủ

Đàn bà nên nhớ, không phải giỏi chuyện gối chăn hay kiếm được nhiều tiền,  đây mới là bí quyết giữ chồng khôn ngoan nhất, khiến chồng cả đời say mê, nửa bước không rời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà thông minh đàn bà khôn đàn bà nông cạn

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này