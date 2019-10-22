Là đàn bà, nhất định phải NÓI KHÔNG với 3 loại tai ương này kẻo mất hết phúc đức!

Tình yêu là sự rung động giữa hai người, là khi con tim bạn rung động trước đối phương. Chỉ tình yêu đích thực mới giúp người đàn bà có cuộc sống lứa đôi viên mãn, hạnh phúc, gắn bó trăm năm trong tiếng cười.

Dù là đàn bà khôn ngoan hay khờ dại, chị em nhất định phải tránh xa 3 loại tình tai ương này kẻo rước họa vào người, tự tước đi phúc đức đời mình.

Đời đàn bà, đừng bao giờ vì tiền mà đánh mất chính mình, vứt lòng tự trọng xuống đất, mặc cho người khác chà đạp. Đừng tự cho rằng mình giỏi vì có thể mồi chài đàn ông giàu có, bởi khi anh ta đã chơi chán thì sẽ chẳng tiếc tay vứt bạn ra đường.

Nếu toan tính, bắt đầu mối quan hệ chỉ vì đối phương lắm của nhiều tiền thì thực chất, bạn chỉ yêu vật chất chứ chẳng hề thật tâm. Hãy nhớ, đàn bà dại khờ có thể nghĩ rằng tình yêu dối trá có thể lừa gạt đàn ông. Vậy nhưng, đàn ông càng thành đạt sẽ càng khôn ngoan để nhận ra dã tâm ấy.

Tránh xa đàn ông có vợ, tránh xa những gã đàn ông trăng hoa cũng sẽ giúp đàn bà tránh xa tủi nhục, tai ương ập xuống đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Yêu đàn ông đã có gia đình

Khi độc thân, đàn bà có hàng tá cơ hội tiếp xúc, làm quen và yêu đương với bất cứ ai, trừ đàn ông có vợ. Bạn độc lập, có sự nghiệp để theo đuổi, có tuổi thanh xuân phơi phới để tận hưởng cuộc sống thì hà cớ gì lại chấp nhận kiếp tiểu tam, chui rúc trong bóng tối để lang chạ với đàn ông đã có gia đình.

Yêu đàn ông có vợ, đàn bà không chỉ bị thiên hạ vùi dập, bị miệng đời cười chê, bị vợ của người tình đánh ghen không thương tiếc. Hơn cả, có một cô con gái hư thân trắc nết, sẵn sàng lên giường với chồng người khác sẽ khiến cha mẹ nhục nhã ê chề, xấu hổ cả đời.

Là đàn bà, nếu không là đàn bà thông minh thì cũng phải là đàn bà biết điều. Tránh xa đàn ông có vợ, tránh xa những gã đàn ông trăng hoa cũng sẽ giúp đàn bà tránh xa tủi nhục, tai ương ập xuống đời.

Trước khi quay lại với người yêu cũ, đàn bà hãy nhớ lý do vì sao cả hai chia tay - Ảnh minh họa: Internet

3. Yêu lại người cũ

Tất nhiên, vì đã có với nhau biết bao kỷ niệm, đã cùng nhau trải qua vô số buồn vui sướng khổ nên người yêu cũ luôn có vị trí nhất định trong lòng mỗi người. Dẫu tình yêu kia đứt gánh nhưng cảm xúc về nó vẫn mãi ngự trị trong tâm trí đàn bà.

Vậy nhưng, chị em chỉ nên xem người cũ là ký ức đẹp của tuổi trẻ, của những tháng ngày đã qua. Đừng bao giờ dại dột yêu lại người cũ kẻo lại bẽ bàng, tự rước bất hạnh vào người.

Trước khi quay lại với người yêu cũ, đàn bà hãy nhớ lý do vì sao cả hai chia tay. Dám chắc, lúc đấy bạn sẽ có đủ sáng suốt để không phạm phải sai lầm tai hại.