3 phẩm chất quý giá chỉ có ở đàn bà 40, đàn ông nào cũng mê mệt không rời

Phụ nữ yêu 25/10/2019 11:43

Nếu nghĩ đàn bà 40 đã “quá lứa lỡ thì”, đã không còn chút hấp dẫn nào trong mắt đàn ông thì bạn đã nhầm to rồi đấy.

Đúng như câu nói “gừng càng già càng cay, đàn bà càng từng trải càng say lòng người”, nhờ có những phẩm chất này nên đàn bà 40 luôn dư sức khiến đàn ông mê mệt mà chẳng cần phô diễn thân xác.

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Chẳng những đã có sự nghiệp ổn định, thu nhập tốt, đàn bà 40 còn biết cách tiêu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tự chủ, bản lĩnh

Nếu đàn bà 30 vẫn còn đang lạc trong vòng luẩn quẩn không biết mình muốn gì, cần gì thì đàn bà 40 không như thế. Họ hiểu rõ nhược điểm, thế mạnh của bản thân để biết chính xác thứ mình muốn, điều mình cần làm để có cuộc sống như ý.

Chẳng những đã có sự nghiệp ổn định, thu nhập tốt, đàn bà 40 còn biết cách tiêu tiền. Họ chẳng dại mua thật nhiều quần áo rẻ tiền mà chỉ mua ít đồ, nhưng phom dáng đẹp, chất liệu tốt. Thay vì ngốn hết vào việc hưởng thụ họ sẽ đầu tư vào lĩnh vực khác để có thêm nguồn thu nhập. Tất nhiên, mẫu phụ nữ từng trải này cũng chẳng dại bám lấy chồng con, hi sinh tất thảy. Họ yêu thương bản thân, không cho phép ai khiến mình khổ hạnh.

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Sự vừa đủ, chín chắn và những thông tin hữu ích mà họ cung cấp sẽ giúp bản thân họ trở nên lôi cuốn, hút chặt người đối diện - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách trò chuyện

Đàn bà còn quá trẻ sẽ chẳng có kinh nghiệm sống, cũng không biết cách đối nhân xử thế hay đón ý người mình đang trò chuyện. Thế nên, với sự tinh tế, khôn khéo của mình, đàn bà 40 thừa sức hiểu lúc nào mình nên im lặng lắng nghe, lúc nào cần mở lời.

Sự vừa đủ, chín chắn và những thông tin hữu ích mà họ cung cấp sẽ giúp bản thân họ trở nên lôi cuốn, hút chặt người đối diện.

Đây chính là lý do vì sao dù đã tứ tuần, đã có vết chân chim trên khóe mắt nhưng đàn bà bản lĩnh vẫn đốn hạ không ít trái tim đàn ông độc thân, thành đạt.

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Tự tin vào chính mình, yêu thương cơ thể của mình chính là vũ khí tối ưu của đàn bà khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin

Nếu những cô nàng đôi mươi phát rồ khi thấy mình tăng lên vài cân, đàn bà 30 lo lắng khi vòng eo lại thêm vài cm thì đàn bà 40 chẳng màng đến những chỉ số số đo, cân nặng ấy. Họ có thể không có thân hình thắt đáy lưng ong, cũng không có đôi chân dài như siêu mẫu nhưng ở họ có khí chất ngút trời.

Tự tin vào chính mình, yêu thương cơ thể của mình chính là vũ khí tối ưu của đàn bà khôn ngoan. Họ thu hút ánh nhìn của người khác nhờ bước đi khoan thai, trang phục thanh nhã và lối trang điểm mỏng như sương. Giản dị, gần gũi nhưng cũng khi xa khi gần mới là cách đàn bà quyến rũ khiến mọi người quý mến, thương yêu.

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Nếu lửa lòng đã tắt, hôn nhân chỉ khiến bản thân khổ đau thì đàn bà khôn ngoan sẽ dũng cảm ly hôn chứ chẳng dại dấn thân vào 3 sai lầm tai hại này để rước lấy ê chề, tủi nhục vào người.

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