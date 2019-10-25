Đàn ông liệu có hiểu vợ các anh đã từ bỏ những gì khi bước chân vào hôn nhân?

Phụ nữ lấy chồng, nếu chồng sau giờ tan tầm vẫn có thể chén thù chén tạc với bạn bè bên bàn nhậu thì người vợ phải gạt bỏ các cuộc vui để trở về nhà. Họ bận quanh quẩn với mớ rau, miếng thịt, nồi niêu xoong chảo, bỏ cả thú vui mua sắm cho bản thân mà dồn hết tiền để chăm sóc chồng con.

Nếu đàn ông cưới vợ được cho là một kế hoạch đầu tư luôn luôn sinh lời thì phụ nữ lấy chồng lại đánh mất rất nhiều thứ, bởi lẽ…

Phụ nữ lấy chồng rồi sẽ đón tin vui mang thai, sinh con cho người đàn ông mình hết mực yêu thương. Họ chịu đựng cho những cơn nghén hành hạ, chấp nhận việc tăng cân, thân hình ngấn mỡ, da rạn loang lổ cả người mà không hề than vãn nửa lời. Họ chấp nhận mọi thiệt thòi, xấu xí để thai nhi khỏe mạnh chào đời.

Họ cứ quy đổi một lọ mỹ phẩm dưỡng da là bao nhiêu sữa cho con, quần áo cho chồng nên chẳng dám tiêu pha gì cho chính mình. Thậm chí, đến thời gian nghỉ ngơi, thư giản sau một ngày làm việc vất vả họ cũng không có. Bởi với một người phụ nữ có gia đình , ngoài làm vợ, làm mẹ, họ còn phải làm tốt bổn phận dâu con trong nhà.

Ngay cả giây phút thập tử nhất sinh khi lâm bồn, người vợ cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định mang thai, sinh con. Vậy mà, đàn ông tệ bạc đến mức chê vợ sồ sề, xuống sắc, không còn vóc dáng thon gọn như thuở còn son. Nỗi đau ấy, thương tổn ấy làm sao những ông chồng có thể hiểu được.

Phụ nữ lấy chồng, sau giờ tan sở vẫn phải 'làm thêm giờ' khi về nhà nhưng nào được trả công - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, chắc chắn sự nghiệp sẽ chững lại. Họ phải san sẻ phần lớn thời gian trong đời mình để làm vợ, làm mẹ, để cáng đáng việc nhà, nấu nướng, giặt giũ, nuôi dạy con cái mà chẳng được trả một đồng tiền lương nào. Thậm chí, phụ nữ có chồng còn chẳng có ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, không được nghỉ phép, cũng chẳng được thưởng Tết…

Vậy mà, không ít ông chồng nhờ có vợ là hậu phương vững chẳng mới thăng tiến, thành công vẫn đành đoạn quẳng vào mặt vợ câu nói “cô thì biết gì”, “đàn bà biết gì mà can dự vào”, “tôi đi làm kiếm tiền đã vất vả lắm rồi, về đến nhà thấy cô luộm thuộm mà phát ngán”…

Nếu cứ quay lưng với vợ, cứ hời hợt lạnh nhạt thì chờ đến khi cô ấy buông tay đàn ông có muốn níu kéo cũng chẳng thể khiến họ thay đổi quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Những người chồng vô tâm đâu hiểu rằng, ngoài việc kiếm tiền đem về cùng vợ trang trải cuộc sống, vun đắp mái ấm các anh còn phải cho vợ sự yêu thương, trân trọng.

Hãy nhớ, phụ nữ còn nói là còn thương, còn quan tâm là còn muốn gắn bó. Nếu cứ quay lưng với vợ, cứ hời hợt lạnh nhạt thì chờ đến khi cô ấy buông tay đàn ông có muốn níu kéo cũng chẳng thể khiến họ thay đổi quyết định.

Là một người đàn ông, dù là đàn ông thương vợ hay vô tâm hời hợt thì những ông chồng cũng cần nhận ra những thiệt thòi mà vợ mình phải chấp nhận khi lấy chồng. Để chí ít, bạn sẽ biết cách yêu thương, săn sóc bạn đời, để cô ấy không còn tủi thân, ngậm ngùi nước mắt nữa.