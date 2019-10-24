Không phải hàng hiệu hay xe sang, phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có đủ 3 thứ này

Phụ nữ yêu 24/10/2019 17:12

Nếu nghĩ chỉ cần dát đầy hàng hiệu nên người, sở hữu cơ ngơi triệu đô thì đã dư sức làm phụ nữ hạnh phúc thì bạn đã nhầm…

Đời phụ nữ, chẳng cần quá tài giỏi, càng không cần quá giàu có. Chỉ cần sở hữu đủ 3 thứ quý giá này niềm vui sẽ mỉm cười gõ cửa, giúp bạn trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đời.

phu nu hanh phuc 1
Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có cuộc sống an yên, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

1. Trái tim nhiều niềm vui

Rất nhiều phụ nữ dù có cuộc sống vật chất đủ đầy, được chồng nuông chiều, con cái ngoan ngoãn nhưng họ vẫn không có được sự thảnh thơi trong tâm hồn. Con tim lúc nào cũng nặng trĩu những lo toan, những lắng lo chẳng thể tỏ cùng ai.

Họ không hề biết rằng, chỉ cần dám buông bỏ đời họ ắt đã lạc quan, hân hoan hơn rất nhiều. Hãy nhớ, phụ nữ thông minh luôn biết cách tạo niềm vui cho đời mình.

Nếu chồng bận rộn công việc, phụ nữ hãy khiến mình bận rộn với những thú vui khác như tham gia một khóa học nấu ăn, may vá hay trang điểm. Càng biết nhiều, càng có nhiều kỹ năng thì cuộc sống của bạn sẽ càng thú vị.

phu nu hanh phuc 2
Nếu bạn bè chỉ bên bạn lúc giàu sang, vinh hiển thì tri kỷ là người sẽ bên bạn bất kể khốn khó, cơ hàn - Ảnh minh họa: Internet

2. Tri kỷ thân thiết

Phụ nữ không cần có quá nhiều bạn, giả vờ xởi lởi để kết giao với nhiều người. Bạn chỉ cần có cho mình người tri kỷ thân thiết đã là quá đủ.

Nếu bạn bè chỉ bên bạn lúc giàu sang, vinh hiển thì tri kỷ là người sẽ bên bạn bất kể khốn khó, cơ hàn. Đấy là người sẽ sẵn sàng lắng nghe, san sẻ và giúp đỡ bạn trong mọi khó khăn của cuộc sống.

Dẫu chỉ là một câu nói khích lệ, một sự quan tâm ân cần của người bạn tử tế đã dư sức khiến phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng rơi nước mắt hạnh phúc.

phu nu hanh phuc 3
Nếu lấy được người đàn ông nguyện vì bạn mà bao dung, độ lượng và luôn nghĩ cho vợ đầu tiên thì anh ấy chính là món quà vô giá trời ban cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Người chồng như ý

Chồng không chỉ là người đàn ông bạn thương yêu nhất, không chỉ là người cùng bạn đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Chồng là người bạn đời, cùng bạn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, nguyện thương yêu, chung thủy với nhau suốt kiếp.

Phụ nữ lấy chồng, nếu lấy được người đàn ông nguyện vì bạn mà bao dung, độ lượng và nhận lấy mọi thua thiệt về mình, luôn nghĩ cho vợ đầu tiên thì anh ấy chính là món quà vô giá trời ban cho bạn.

Bởi lẽ, lấy chồng không khó, nhưng lấy được người chồng tâm đầu ý hợp, cùng nhau già đi trong hạnh phúc lại rất khó.

4 thứ đàn ông chỉ hào phóng với người phụ nữ mình yêu

4 thứ đàn ông chỉ hào phóng với người phụ nữ mình yêu

Một khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ chẳng tiếc 4 thứ này với người phụ nữ của mình, ngược lại, nếu chàng keo kiệt chúng thì bạn nên xem lại mối quan hệ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ thông minh phụ nữ mạnh mẽ

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này