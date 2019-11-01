Những dấu hiệu tố cáo phụ nữ đang ngoại tình chính xác nhất

Phụ nữ yêu 01/11/2019 16:42

Chẳng cần bắt gian tận giường, chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu vạch mặt phụ nữ ngoại tình này chồng sẽ biết ngay vợ có đang “cắm sừng” mình hay không.

Nếu nghĩ chỉ đàn ông mới dám ngoại tình thì bạn đã nhầm. Thực tế ngày này, việc phụ nữ ngoại tình vì chồng vô tâm, hôn nhân lạnh nhạt hay tìm kiếm nguồn vui mới bên ngoài cũng không hề ít. Thế nên, nếu phát hiện những dấu hiệu này, các ông chồng cần thẳng thắn đối diện với sự thật vợ đang ngoại tình.

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Dù có che giấu tinh vi đến mấy thì phụ nữ ngoại tình cũng sẽ để lộ mùi nước hoa nam giới, mùi khói thuốc lá hay mùi mồ hôi lạ trên cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Có mùi lạ trên cơ thể

Mỗi người đều có mùi cơ thể đặc trưng, vì đã chung chăn gối nhiều năm nên đàn ông ắt sẽ cực nhạy cảm với cơ thể của bạn đời. Nếu xuất hiện mùi nước hoa nam giới, mùi khói thuốc lá hay mùi mồ hôi lạ nơi cơ thể vợ mình đàn ông cần cẩn trọng.

Bởi rất có thể, vợ bạn vừa mới đi gặp nhân tình trước khi trở về nhà. Chính vì chưa kịp xóa sạch dấu vết của những phút giây vụng trộm nên cô ấy mới để lộ dấu hiệu phụ nữ ngoại tình này.

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Một khi đã tơ tưởng đến kẻ thứ ba, phụ nữ sẽ chẳng tiếc tiền để tân trang nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Bỗng dưng chăm chút nhan sắc thái quá

Phụ nữ luôn thích làm đẹp, được khoác lên người những bộ quần áo thời trangtrang điểm thật đẹp mỗi khi bước ra đường. Vậy nhưng, cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với hàng trăm mối lo khiến chị em chẳng còn để tâm đến nhan sắc của mình.

Thế nên, một khi đã tơ tưởng đến kẻ thứ ba, phụ nữ sẽ chẳng tiếc tiền để tân trang nhan sắc. Họ muốn mình lúc nào cũng hấp dẫn, tươi mới trong mắt nhân tình nên ra sức làm đẹp miệt mài.

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Đàn bà ngoại tình thường chẳng nghe điện thoại của chồng vào giờ nghỉ trưa, bởi lúc đấy, họ đang bận 'tâm sự' với gã đàn ông kia - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên không nghe điện thoại giờ nghỉ trưa

Nếu đàn ông ngoại tình có thể viện lý do đi nhậu với bạn bè, đi tiếp khách hay đi công tác xa nhà để hú hí với nhân tình thì phụ nữ muốn hẹn hò với người tình sẽ khó khăn hơn.

Chính vì thế, họ sẽ tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa để tranh thủ gặp gỡ người thứ ba. Đây chính là lý do vì sao đàn bà ngoại tình thường chẳng nghe điện thoại của chồng vào giờ nghỉ trưa, bởi lúc đấy có thể họ đang bận chuyện khác.

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Vì thấy chồng lúc này thật chướng tai gai mắt, cản trở chuyện yêu đương vụng trộm của mình nên phụ nữ ngoại tình sẽ kiếm cớ gây sự - Ảnh minh họa: Internet

Cáu gắt vô cớ với chồng

Trong gia đình, phụ nữ luôn được xem là người nhẫn nhịn, bao dung với mọi thành viên. Họ chính là người “giữ lửa”, sẵn lòng hi sinh tất thảy để chồng con hạnh phúc, vui vẻ nhất có thể.

Tuy nhiên, khi trong lòng đã có hình bóng đàn ông khác thì phụ nữ sẽ thường xuyên cáu gắt, gây chuyện với chồng. Họ làm thế vì những bực dọc chất chứa, vì thấy chồng lúc này thật “chướng tai gai mắt”, cản trở chuyện yêu đương vụng trộm của mình.

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