Phật dạy: Phụ nữ hãy làm ngay 3 việc này để được hưởng phúc báo, nửa đời còn lại sống trong bình yên may mắn

Nếu tuổi xuân của phụ nữ có thể được níu kéo bằng mỹ phẩm, phẫu thuận thẩm mỹ hay các thực phẩm chức năng, phương pháp làm đẹp khác thì với sức khỏe lại không đơn giản như thế.

Một người phụ nữ khôn ngoan , sâu sắc sẽ làm ngay 3 việc này để nửa đời còn lại không phải hối hận về những ngày đã qua.

Là phụ nữ, dù được sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó, là người phụ nữ thông minh hay nông cạn bạn cũng cần phải biết quý trọng sức khỏe của mình.

Không phải tự nhiên mà người xưa lại dùng câu nói “sức khỏe là vàng” để nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe.

Đừng tự bào mòn sức khỏe bằng việc thức quá khuya, tiệc tùng xuyên đêm hay ăn uống không khoa học. Càng về hậu vận bạn sẽ càng thấy việc chăm sóc bản thân thật tốt ngay hôm nay có lợi ích lớn lao như thế nào.

Trước khi định nói ra những lời ai oán, thêu dệt, điêu ngoa phụ nữ thông minh hãy uốn lưỡi bảy lần - Ảnh minh họa: Internet

2. Không khẩu nghiệp

Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, những gì mình không muốn nghe thì đừng dành nó cho ai khác. Trong tất cả các tội nghiệt, thì khẩu nghiệp chính là điều mà rất nhiều người mắc phải.

Những lời cay độc, khắc nghiệt được thốt ra lúc tức giận, bực dọc tưởng chừng có thể giúp ta giải tỏa cảm xúc nhưng lại khiến người khác tổn thương cùng cực.

Trước khi định nói ra những lời ai oán, thêu dệt, điêu ngoa phụ nữ thông minh hãy uốn lưỡi bảy lần. Bởi lẽ, muốn tích đức, trước tiên phụ nữ hãy tích khẩu đức đầu tiên.

Thay vì phó mặc vận mệnh mình cho số trời, phụ nữ bản lĩnh hãy thuộc lòng câu 'đức thắng số' - Ảnh minh họa: Internet

3. Tu tâm lương thiện

Cuộc sống là một vòng tròn cho và nhận, gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu phát tâm làm điều thiện lương, sẵn lòng đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn thì chẳng cần cầu trời khấn Phật đời bạn cũng sẽ tích được rất nhiều công đức.

Hãy nhớ, thay vì phó mặc vận mệnh mình cho số trời, phụ nữ bản lĩnh hãy thuộc lòng câu “đức thắng số”.

Chỉ cần tu tâm lương thiện, không dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai, không tham của người thì đời phụ nữ ắt bình yên, may mắn.