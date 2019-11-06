3 kiểu phụ nữ khiến sự nghiệp của chồng xuống dốc không phanh, nhất là kiểu đầu tiên

Nếu những chiếc đầm xinh đẹp, những đôi giày đắt tiền, túi xách hàng hiệu hay thỏi son phiên bản giới hạn là những thứ khiến phụ nữ luôn hãnh diện mỗi khi khoe khoang thì nam giới không như thế.

Dù xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy nhưng nếu phạm phải 3 sai lầm tai hại này thì dám chắc chồng chán vợ , hôn nhân đi vào ngõ cụt chính là cái kết cho cuộc hôn nhân của bạn.

Thế nên, nếu hiện tại chồng vẫn đang từng bước khẳng định bản thân, vật lộn kiếm tiền thì một người phụ nữ thông minh cần kề bên khích lệ anh ấy.

Với đàn ông, chỉ khi thành công trong sự nghiệp, khi gặt hái được những thành tựu đáng nể chốn thương trường họ mới có thể tự hào về chính mình.

Những lời mỉa mai, khinh rẻ hay trách móc chồng không kiếm được nhiều tiền, khiến vợ con phải chịu khổ sẽ chỉ làm chàng chán nản hơn mà thôi.

Nếu cứ oang oang mắng nhiếc, chì chiết chồng thì chỉ càng khiến chồng chán vợ, bất mãn cùng cực - Ảnh minh họa: Internet

2. Không biết giữ thể diện cho chồng

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng muốn được nở mày nở mặt trước người đời. Tất nhiên, họ sẽ rất tự hào nếu có được một người vợ khéo léo, tinh tế và có thể khiến mình hãnh diện khi giới thiệu với mọi người.

Giữ thể diện cho chồng chính là cách để anh ấy không chỉ yêu thương bạn hơn mà còn là cách hành xử một người vợ phải làm được. Vợ chồng dù giận hờn đến mấy phụ nữ nông cạn cũng đừng khờ dại làm to chuyện ngoài đường.

Chờ đến khi về nhà, đóng cửa bảo nhau mới là cách một người phụ nữ khôn ngoan giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân. Một trong những sai lầm khiến chồng chán vợ là việc bạn cứ oang oang mắng nhiếc, chì chiết khiến anh ấy bất mãn cùng cực.

Thay vì tạo áp lực cho cuộc sống hôn nhân, kiểm soát các mối quan hệ của anh ấy bạn cần thể hiện sự tin tưởng với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Kiểm soát chồng

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất là lấy phải người chồng trăng hoa, thích trai gái bên ngoài. Thế nhưng, chị em cần hiểu rõ rằng, chung thủy là một dạng ý thức, nếu họ tự nguyện một lòng một dạ thương vợ thì gái lạ có dâng tận miệng cũng chẳng thể khiến chàng thay lòng.

Ngược lại, nếu chàng đã “chán cơm thèm phở”, đã muốn tằng tịu bên ngoài thì vợ có cản đằng trời cũng chẳng được.

Thay vì tạo áp lực cho cuộc sống hôn nhân, giam lõng chồng và kiểm soát các mối quan hệ của anh ấy, nhất là với người khác giới, bạn cần thể hiện sự tin tưởng với bạn đời.