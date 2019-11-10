Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải giữ lại 3 thứ này cho riêng mình

Là phụ nữ khôn ngoan, đừng chờ đến khi chồng ngoại tình mới nhận ra hy sinh vô điều kiện là sai lầm lớn nhất đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Là một người phụ nữ khôn ngoa n, bạn nhất định phải khắc cốt ghi tâm 3 bài học đắt giá này để dù bị chồng phản bội vẫn vững vàng trước cuộc đời.

Đàn ông là giống loài thích chinh phục, càng được yêu chiều họ càng nhanh chán vợ, càng bị hành hạ họ lại càng quấn vợ như sam. Đây chính là lí do vì sao nhiều người chồng có người vợ hiền dâu thảo nhưng lại ra ngoài cặp kè với kẻ thứ ba, mặc vợ tổn thương ê chề.

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ khờ dại nghĩ rằng chỉ cần dốc cạn tâm can để hy sinh cho chồng, ra sức vun đắp gia đình thì sẽ được đáp lại bằng tình yêu thương của đối phương.

Hãy nhớ, phụ nữ thông minh vẫn hy sinh vì chồng, nhưng họ hy sinh có điều kiện. Họ khiến chồng phải tự nguyện thủy chung, quan tâm, ân cần với vợ một đời.

Hãy nhớ, trân quý chính mình là cách để bạn khiến người khác phải tôn trọng bạn -Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn trân quý bản thân

Một trong những cách giữ chồng khôn ngoan, đơn giản nhất chính là giữ mình. Là một người phụ nữ thông minh, bạn hãy luôn giữ cho bản thân xinh đẹp, thon thả và thơm tho để dẫu cưới nhau chục năm chàng vẫn thấy vợ tươi mới, hấp dẫn như ngày đầu.

Hãy dẹp ngay suy nghĩ “lấy chồng rồi, làm đẹp cho ai xem, lại tốn kém ra”. Hãy nhớ, trân quý chính mình không chỉ giúp phụ nữ khí chất ghi điểm trong mắt chồng mà còn là cách để bạn khiến người khác phải tôn trọng mình.

Giữ lại chút hoài nghi, chút lòng tin là cách để bạn chừa đường lui cho mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuyệt đối đừng trao trọn niềm tin cho một ai

Trên đời này, ngoài gia đình thì chẳng ai yêu thương ta vô điều kiện cả. Thế nên, phụ nữ lấy chồng, dù hôn nhân hạnh phúc đến mấy cũng đừng trao trọn tin yêu cho chồng kẻo có ngày bị “cắm sừng” mà không hề hay biết.

Thay vì tin sái cổ vào những hứa hẹn của đàn ông trăng hoa, phụ nữ khôn ngoan cần tỉnh táo để nhìn vào hành động của đối phương mà nhận ra họ đối đãi với mình như thế nào.

Giữ lại chút hoài nghi, chút lòng tin là cách để bạn chừa đường lui cho mình. Để một khi chồng ngoại tình, lăng nhăng bên ngoài bạn có thể dứt khoát buông tay, không hề bi lụy.