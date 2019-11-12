3 việc phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, chị em chớ dại phạm phải

Dưới đây là những sai lầm khiến bạn trở thành người phụ nữ kém duyên trong mắt đàn ông, nếu không sớm bỏ ngay thì đừng trách vì sao đời mình truân chuyên, hôn nhân bất hạnh.

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông. Vậy nhưng, nếu cứ cố làm màu, tỏ vẻ để thu hút sự chú ý thì bạn sẽ vô tình biến mình thành kiểu phụ nữ kém duyên, kệch cỡm. Trong mắt đàn ông, phụ nữ kém duyên nhất là khi bôi trét quá nhiều phấn son lên mặt - Ảnh minh họa: Internet Trang điểm quá đậm Không ai có thể phủ nhận sức mạnh của son phấn, càng không thể chối bỏ sự kỳ diệu của lớp mỹ phẩm trang điểm mang lại cho một người phụ nữ. Chẳng những khiến khuôn mặt rạng rỡ, che đi những khuyết điểm, phấn son còn giúp chị em tự tin hơn mỗi khi bước chân ra đường.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ nông cạn quá lạm dụng, trang điểm quá đậm sẽ khiến bạn trở nên lố bịch vô cùng. Nếu không muốn trở thành trò cười, khiến chàng chán ngán chị em đừng cố biến mình thành diễn viên hát bội với gương mặt trắng toát, má hồng đậm và đôi môi đỏ chót mọi lúc mọi nơi. Lớp phấn phủ nhẹ nhàng, càng tự nhiên mới có thể khiến bạn trở thành người phụ nữ cuốn hút mọi ánh nhìn.

Nếu bạn liên tục nhắc đến những tác dụng, tác hại của thực phẩm trên bàn ăn sẽ khiến đàn ông mệt mỏi đến phát rồ - Ảnh minh họa: Internet Ăn uống quá kiêng khem Phụ nữ nào cũng bị cân nặng ám ảnh, họ luôn cố gắng giữ cân nặng của mình ở mức ổn định bằng chế độ dinh dưỡng khoa học. Tăng cân mất kiểm soát không chỉ khiến thân hình mất cân đối, cơ thể nặng nề mà còn khiến chị em đối diện với những vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn ăn uống kiêng khem đến mức cực đoan, liên tục nhắc đến những tác dụng, tác hại của thực phẩm trên bàn ăn sẽ khiến đàn ông mệt mỏi đến phát rồ. Thay vào đấy, sao bạn không tận dụng chính thời gian ấy để bàn về những điều thú vị khác, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện thú vị. Thử thách bắt chàng đoán ý chính là sai lầm khiến chồng chán, tình yêu rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet Bắt chàng phải đoán ý Dẫu là Gia Cát Lượng thì đàn ông cũng chẳng thể đoán biết được ý thích của phụ nữ nếu cô ấy không nói ra. Thay vì bắt chàng phải làm “thầy bói xem voi” rồi lại nhăn nhó khi chàng hiểu sai ý mình sao phụ nữ không chủ động chia sẻ về những gì bạn muốn, những thứ bạn thích. Thử thách bắt chàng đoán ý chính là sai lầm khiến chồng chán, tình yêu rạn nứt, phụ nữ bất hạnh tự rước khổ đau, day dứt vào người. Trong khi, nếu thẳng thắn ngay từ đầu thì cả hai bên đã vui vẻ thoải mái, ngày càng thấu hiểu, gắn bó.

3 kiểu phụ nữ khiến đàn ông càng ngắm càng say, chẳng cần ‘bùa yêu’ vẫn mê mệt cả đời Chẳng cần bùa mê thuốc lú, trong mắt đàn ông, đây chính là kiểu phụ nữ hấp dẫn chết người, khiến trái tim họ bị đốn gục ngay từ lần đầu gặp gỡ.

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