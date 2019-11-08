Dù yêu bồ nhí đến mấy thì đàn ông cũng không bao giờ cho người tình 3 thứ này!

Phụ nữ yêu 08/11/2019 16:55

Dẫu người thứ ba có thể khiến đàn ông chết mê chết mệt, nguyện phản bội vợ con để chạy theo nhưng cả đời người đàn bà tội nghiệp ấy cũng không thể lấy được 3 thứ này từ nhân tình.

Đời đàn bà, nếu đã chấp nhận làm người thứ ba thì đừng mong mỏi gã đàn ông trăng hoa kia trao cho mình 3 thứ này. Bởi lẽ, họ chỉ đủ tin tưởng, yêu thương mà dành chúng cho vợ của mình mà thôi.

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Dù gã đàn ông ngoại tình kia có thể thề non hẹn biển, cưng chiều hết mực nhưng họ sẽ chẳng bao giờ cho kẻ thứ ba mật khẩu điện thoại của mình  -Ảnh minh họa: Internet

1. Mật khẩu điện thoại

Điện thoại chính là nơi cất giấu nhiều bí mật của đàn ông nhất. Đây chính là lý do vì sao ngoài chiếc ví thì điện thoại là vật bất ly thân của phái mạnh. Thế nên, dù gã đàn ông ngoại tình kia có thể thề non hẹn biển, cưng chiều hết mực nhưng họ sẽ chẳng bao giờ cho kẻ thứ ba mật khẩu điện thoại của mình.

Không chỉ sợ người tình quấy phá hôn nhân của mình, những người chồng ngoại tình còn sợ nhân tình phát hiện ra sự thật rằng họ và vợ vẫn hạnh phúc viên mãn. Thực chất, họ cắm sừng vợ chỉ vì thú vui ong bướm chứ chẳng phải thật lòng thật dạ.

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Chẳng những sống cả đời trong bóng tối, chấp nhận làm kẻ thừa trong cuộc tình tội lỗi, phụ nữ yêu đàn ông có vợ sẽ phải nếm trải vô số thiệt thòi, tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

2. Được giới thiệu với bạn bè thân thiết

Nếu đàn ông có vợ hãnh diện giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác hay những mối quan hệ thân thiết rằng “đây là vợ tôi” thì nhân tình nào được như thế. Chẳng những sống cả đời trong bóng tối, chấp nhận làm kẻ thừa trong cuộc tình tội lỗi, phụ nữ yêu đàn ông có vợ sẽ phải nếm trải vô số thiệt thòi, tổn thương.

Tất nhiên, nhân tình cũng đừng mơ được đàn ông bội bạc đăng tải hình ảnh của mình lên trang cá nhân hay thoải mái nắm tay nhau dạo phố.

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Đàn ông ngoại tình chỉ phô bày những điều tốt đẹp, tài sản, tiền của mà chẳng bao giờ hé lộ về những góc khuất đời mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Sẵn lòng chia sẻ mọi điều

Đứng trước người tình, đàn ông trăng hoa luôn cố gắng tự tô vẽ cho bản thân trở nên thật hoàn hảo. Đúng như câu nói “tốt khoe xấu che”, họ chỉ phô bày những điều tốt đẹp, tài sản, tiền của mà chẳng bao giờ hé lộ về những góc khuất đời mình.

Chỉ khi kề bên vợ, bên người phụ nữ đầu ấp tay gối họ mới thoải mái trút hết ưu phiền, mệt mỏi trong lòng. Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính xác nhất mà nhân tình của đàn ông có gia đình nào hay biết.

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