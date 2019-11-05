Nhờ nắm giữ 3 chiêu độc này nên đàn bà 40 chẳng cần giữ chồng vẫn ngoan, một lòng chung thủy

Phụ nữ yêu 05/11/2019 16:30

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 chiêu độc của đàn bà tuổi 40 này, cả đời bạn chẳng cần học hỏi thêm bất cứ bí quyết giữ chồng nào cũng khiến chàng một lòng chung thủy, nuông chiều như bà hoàng.

Đây chính là 3 chiêu độc hiệu quả hơn bất cứ bí quyết giữ chồng nào của đàn bà tuổi 40 khiến chồng say mê cả đời, tiểu tam dù muốn cũng chẳng thể rù quến.

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Dù độc thân hay đã kết hôn, đàn bà tuổi 40 cũng không ngừng yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Trân trọng bản thân

Phụ nữ lấy chồng, đừng vì đã yên bề gia thất, đã là vợ của người ta mà đánh mất cuộc đời của chính mình. Hãy nhớ, bạn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp, xứng đáng được thương yêu, nuông chiều.

Chị em đừng khờ dại đến mức ôm hết thiệt thòi vào người, chẳng cho chồng động đến bất cứ việc gì trong nhà để nỗ lực khẳng định danh hiệu “vợ hiền, dâu đảm”. Bởi lẽ, bạn càng bảo bọc chồng thái quá sẽ càng khiến chàng ỷ lại. Từ đây, chồng vô tâm, hời hợt với vợ mà cặp kè bên ngoài là khó tránh khỏi.

Vậy nên, dù độc thân hay đã kết hôn, đàn bà 40 cũng không ngừng yêu thương chính mình. Họ hiểu rằng, đàn bà khôn ngoan nhất là khi biết mình đáng giá bao nhiêu.

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Một người đàn bà thông minh sẽ chẳng dại dột đi ghen tuông với những gì đã qua, những điều đã cũ - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng quá khứ của chồng

Những gì diễn ra trước khi kết hôn là cuộc sống riêng của chồng, là những ký ức không hề có bóng dáng của bạn. Một người đàn bà thông minh sẽ chẳng dại dột đi ghen tuông với những gì đã qua, những điều đã cũ.

Họ chẳng bao giờ hoạnh họe những ký ức riêng tư của chồng, càng không điều tra về người yêu cũ của bạn đời. Bởi lẽ, đàn bà 40 chẳng còn nông nổi như tuổi đôi mươi, không còn chông chênh như ngưỡng 30.

Là người đàn bà từng trải, đã chung sống với bạn đời nhiều năm nên đàn bà 40 thừa hiểu tâm tính của chồng. Họ sẽ không cho những gì đã qua ám ảnh mình mà sẽ ra sức vun đắp cho hiện tại để hôn nhân ngày càng hạnh phúc, chồng càng ngày càng mê mệt vợ.

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Đàn bà 40 luôn tự hào khi giới thiệu về các thành viên trong gia đình mình với người khác, luôn hãnh diện về tổ ấm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tự hào về tổ ấm của mình

Cuộc sống với cơm áo gạo tiền, với những bon chen hơn thua sẽ khiến đời ta trở nên mệt mỏi, chán chường. Thay vì mang chồng mình ra so sánh với đàn ông khác, mang tình hình tài chính của gia đình mình để hơn thua với bạn bè, đàn bà 40 luôn biết cách hài lòng với những gì mình đang có.

Dẫu chồng không phải là đại gia, nhưng đàn bà tuổi 40 vẫn vô cùng tự hào về người chồng chung thủy, tinh tế và yêu thương vợ hết mực. Dẫu con cái không học giỏi như con nhà người ta, nhưng chúng là những đứa trẻ sống tình cảm, hiếu thuận.

Đàn bà 40 luôn tự hào khi giới thiệu về các thành viên trong gia đình mình với người khác, luôn hãnh diện về tổ ấm của mình.

Chính nhờ nắm được 3 nguyên tắc trên nên đàn bà 40 chưa bao giờ phải cậy nhờ vào những bí quyết giữ chồng được chuyền tay tràn lan trên mạng. Bởi lẽ, bấy nhiêu khéo léo, bấy nhiêu khôn ngoan đã dư sức trói chặt trái tim mọi đàn ông, kể cả gã đàn ông trăng hoa nhất.

3 phẩm chất quý giá chỉ có ở đàn bà 40, đàn ông nào cũng mê mệt không rời

3 phẩm chất quý giá chỉ có ở đàn bà 40, đàn ông nào cũng mê mệt không rời

Nếu nghĩ đàn bà 40 đã “quá lứa lỡ thì”, đã không còn chút hấp dẫn nào trong mắt đàn ông thì bạn đã nhầm to rồi đấy.

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