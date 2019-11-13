4 ‘tử huyệt’ khiến phụ nữ cả đời lận đận tình duyên, hôn nhân trắc trở

Thích làm màu chính là một trong bốn ‘tử huyệt’ khiến phụ nữ kém duyên, dù đẹp như hoa hậu thì đàn ông vẫn chẳng thèm đoái hoài - Ảnh minh họa: Internet

Không phải nhan sắc, thái độ sống, cách đối nhân xử thế và trái tim chân thành mới là những phẩm chất khiến đàn ông say mê bạn cả đời. Vậy nên, chị em đừng tự biến mình thành người phụ nữ kém duyên chỉ vì phạm phải 4 “tử huyệt” này.

Thế nhưng, nếu phụ nữ nông cạn cứ cố gây ấn tượng với chàng bằng cách cố tình ăn mặc thật nổi bật, trang điểm quá đậm và tỏ ra mong manh dễ vỡ để được chàng nuông chiều thì đàn ông sẽ phát ngấy.

Đàn ông nào cũng thích một người phụ nữ ôn nhu, thú vị và đặc biệt. Bởi lẽ, trong hằng hà sa số những phụ nữ hấp dẫn ngoài kia, nếu không có chất riêng bạn sẽ rất dễ bị trộn lẫn, khó lòng chiếm được ấn tượng đặc biệt trong mắt đối phương.

Sự giả tạo, làm màu chính là một trong những điều đàn ông ghét nhất, phụ nữ phạm phải chẳng khác nào tự khiến bản thân trở nên đáng ghét trong mắt đối phương.

Chẳng đàn ông nào thích nghe những lời cằn nhằn, than trách cả - Ảnh minh họa: Internet

Sống tiêu cực

Trên đời này, chẳng ai có được một cuộc sống thập toàn thập mỹ. Đến người giàu còn phải khóc thì bạn chẳng việc gì phải bi quan về những biến cố, khó khăn hay nghịch cảnh trong cuộc sống của mình.

Nếu cứ than vãn, cằn nhằn hay có những suy nghĩ bi quan thì bạn sẽ khiến chàng cũng phải trải qua những cảm xúc tiêu cực ấy. Tất nhiên, chẳng đàn ông nào thích nghe những lời ca thán ấy cả.

Phong thái khoan thai, giọng nói điềm đạm, cách ứng xử lịch thiệp mới làm nên chân dung người phụ nữ khí chất - Ảnh minh họa: Internet

Kiêu ngạo

Phụ nữ thời nay rất cần phải tự tin, dẫu không xinh đẹp hay quá tài năng nhưng bạn chính là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Tuy nhiên, chị em cần phân định rạch ròi giữa tự tin và tự kiêu, đừng tự vuốt ve cái tôi bằng thái độ ích kỷ, kệch cỡm.

Hãy nhớ, sự tự tin của phụ nữ không phải ở những lời tô vẽ bản thân. Phong thái khoan thai, giọng nói điềm đạm, cách ứng xử lịch thiệp mới làm nên chân dung người phụ nữ khí chất.

Đàn ông sẽ chẳng dại rước người phụ nữ ham vật chất về làm vợ để bị đào mỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tham vật chất

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong lấy được người đàn ông giỏi giang, chung thủy, hết lòng yêu thương mình. Lấy được chồng đại gia, tất nhiên bạn sẽ chẳng cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền, cũng không cần phải chi li tính toán từng đồng trong chi tiêu.

Tuy nhiên, nếu chị em lấy ví tiền của đàn ông để cân đo đong đếm hạnh phúc cả đời, để chọn chồng thì đấy chính là sai lầm biến bạn trở thành người phụ nữ bất hạnh nhất đời.

Hãy nhớ, đàn ông càng kiếm được nhiều tiền sẽ càng khôn ngoan, biết cách tiêu tiền. Họ sẽ chẳng dại rước người phụ nữ ham vật chất về làm vợ để bị đào mỏ.