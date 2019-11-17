Không phải có bồ nhí, đây mới là lý do đàn ông muốn ly hôn khiến phụ nữ phải giật mình

Cả ngày phải trải qua những áp lực trong công việc, những mệt mỏi chốn công sở khiến đàn ông vô cùng căng thẳng. Khi về đến nhà, họ chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, có thời gian hồi phục sức khỏe , tinh thần để tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau.

Không phải ngoại tình hay hết yêu, đây mới là lý do khiến đàn ông ly hôn , dù yêu đến mấy cũng quyết tâm bỏ vợ.

Đành rằng vì yêu nên đàn ông thường chấp nhận nói lời xin lỗi mỗi khi họ và vợ cãi nhau, dù bản thân họ không hề có lỗi. Tất nhiên, cũng vì yêu đàn ông có thể bỏ qua mọi thiếu sót của vợ mà không hề hơn thua.

Nếu phụ nữ vô tâm cứ ca thán về lương thưởng, càm ràm về việc chồng không làm được nhiều tiền hơn người khác sẽ khiến chồng muốn bỏ vợ vì quá chán nản.

Tuy nhiên, nếu vợ luôn muốn giành phần thắng về mình trong mọi mâu thuẫn, không nghe chồng giải thích, khuyên can thì lâu ngày sẽ khiến đàn ông chán vợ. Họ mệt mỏi khi phải đôi co với người vợ cố chấp, không chịu nói lý lẽ.

Nếu đủ tinh tế, khéo léo thì những người vợ thông minh sẽ không bao giờ mang chồng đi hơn thua với đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Xem thường chồng

Dù chồng có làm được ít tiền hơn vợ, dù anh ấy không thăng tiến nhanh bằng vợ, dù chàng không bằng chồng người ta thì anh ấy vẫn là người đàn ông bạn chọn lựa. Nếu đủ tinh tế, khéo léo thì những người vợ thông minh sẽ không bao giờ mang chồng đi hơn thua với đàn ông khác.

Việc làm ấy chẳng những khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng hục hặc mà còn khiến đàn ông cảm thấy tổn thương vì không được vợ xem trọng.

4. Vợ tiêu xài hoang phí

Phụ nữ có thể vì những món đồ mình thích mà vung tay quá trán khi còn độc thân. Thế nhưng, khi đã có gia đình, khi đã có con nhỏ chị em cần tỉnh táo, khôn ngoan trong chi tiêu, quản lý tài chính.

Việc chồng nai lưng làm việc, kiếm từng đồng nhưng vợ lại tiêu tiền như nước, không hề xem trọng công sức chồng đã bỏ ra sẽ khiến đàn ông chán nản. Họ quá mệt mỏi với việc làm trâu đi cày nhưng bạn đời lại chẳng hề xót xa hay thương yêu mình.

Một khi phát hiện vợ ngoại tình, lén lút lên giường với đàn ông khác sau lưng mình thì đàn ông sẽ bỏ vợ ngay - Ảnh minh họa: Internet

5. Bị phản bội

Nếu phụ nữ có thể chấp nhận thứ tha cho người chồng lăng nhăng, cặp kè bên ngoài thì đàn ông sẽ không bao dung được như thế. Một khi phát hiện vợ ngoại tình, lén lút lên giường với đàn ông khác sau lưng mình thì đàn ông sẽ bỏ vợ ngay.

Họ không thể chấp nhận một người phụ nữ hư thân trắc nết làm vợ của mình, làm mẹ của con mình. Với đàn ông, vợ ngoại tình chính là nhát dao đâm vào tim, dù cả đời họ cũng không thể nguôi ngoai.