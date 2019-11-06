Không phải cảm giác phấn khích khi lên giường với gái lạ, qua mặt bạn đời để ngoại tình, đây mới là thứ khiến đàn ông có vợ nào cũng chết mê chết mệt.

Hơn cả ngoại tình, đây mới là điều đàn ông có vợ thích nhất, là phụ nữ bạn nhất định phải thuộc lòng để hiểu chồng hơn. Được ôm con vào lòng, chơi với con những trò thú vị hay giải đáp những thắc mắc ngô nghê của trẻ chính là niềm vui mà đàn ông có vợ con nào cũng thích thú - Ảnh minh họa: Internet Chơi với con khi về nhà Trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, những tưởng đàn ông có vợ đã cạn năng lượng, chỉ muốn được nằm ườn nghỉ ngơi. Vậy nhưng, cách để hồi phục tinh thần, phấn chấn hơn mà những người chồng chọn chính là chơi với con.

Được ôm con vào lòng, chơi với con những trò thú vị hay giải đáp những thắc mắc ngô nghê của trẻ chính là niềm vui mà đàn ông thương vợ nào cũng thích thú. Bởi lẽ khi ấy, họ không chỉ đang chung tay cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con mà còn vun đắp tình cảm gia đình. Đàn ông chung thủy sẽ chẳng cần vợ giữ vẫn ngoan, cách giữ chồng thông minh nhất chính là để anh ấy được tự do trong khuôn khổ - Ảnh minh họa: Internet Tám chuyện với bạn bè Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng rất thích được tâm sự, tám chuyện với những người bạn thân thiết. Thoải mái nói về những vui buồn trong cuộc sống, những dự định tương lai và cả những khốn khó cơ cực cũng như thành công mình đã đạt được cũng là cách để đàn ông có gia đình giải tỏa áp lực.

Thế nên, phụ nữ đừng kiểm soát chồng quá chặt, cấm đoán anh ấy tụ tập với bạn bè. Bởi lẽ, đàn ông chung thủy sẽ chẳng cần vợ giữ vẫn ngoan, cách giữ chồng thông minh nhất chính là để anh ấy được tự do trong khuôn khổ. Với đàn ông, kiếm được nhiều tiền vẫn không khiến họ hạnh phúc bằng sự thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Thành công trong công việc Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Đàn ông lấy vợ luôn được mặc định là trụ cột gia đình, kiếm tiền để chăm sóc chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho vợ con. Vậy nhưng, với đàn ông, kiếm được nhiều tiền vẫn không khiến họ hạnh phúc bằng sự thăng tiến trong sự nghiệp. Những thành tựu đạt được, những thành công trong công việc chính là liều thuốc tinh thần giúp phái mạnh tự tin hơn vào bản thân. Thay vì sợ chồng ngoại tình, cặp kè bên ngoài phụ nữ thông minh chỉ cần biết rõ những gì chồng thích - Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân viên mãn bên vợ Một gia đình hạnh phúc, một mái ấm an yên bên vợ hiền con ngoan chính là mục tiêu đàn ông yêu vợ dành cả đời để đạt được. Vợ chồng càng hòa hợp, gắn bó và thấu hiểu cho nhau càng khiến người chồng mãn nguyện với thực tại, với sự lựa chọn của mình. Thay vì sợ chồng ngoại tình, cặp kè bên ngoài phụ nữ thông minh chỉ cần biết rõ những gì chồng thích đã dư sức khiến chàng quất quýt không rời.

Hơn cả hòa hợp gối chăn, đây chính là điều đàn ông KHAO KHÁT ở vợ nhất! Nếu nghĩ phụ nữ chỉ cần giỏi “chuyện ấy” đã nắm trong tay bí quyết giữ chồng hiệu quả nhất thì bạn đã nhầm, thực chất, đây mới là điều đàn ông khát khao nhất ở vợ.

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