Đàn ông phải có đủ 3 thứ này mới có thể làm vợ hạnh phúc

Muốn không lấy nhầm chồng, phụ nữ nhất định phải lấy người đàn ông có đủ 3 phẩm chất này làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng , sợ nhất là lấy nhầm chồng, cuộc sống hôn nhân như địa ngục trần gian mà không dám ca thán nửa lời…

Thế nên, đàn ông có thể không giàu, không điển trai nhưng nhất định phải là người thấu tình đạt lý và yêu thương vợ con. Hiểu cho nỗi khổ của vợ, biết cách quan tâm, săn sóc và trân trọng vợ chính là điều mà mọi người chồng cần có.

Phụ nữ lấy chồng, sau khi sinh con sẽ khó tránh khỏi những gắt gỏng khó chịu hay bực dọc vì mệt mỏi chăm con. Thân hình của vợ cũng sẽ không còn thon thả như thuở còn son, cảm giác tự ti sẽ càng khiến chị em trở nên nhạy cảm và sợ chồng ngoại tình.

Bởi lẽ, phụ nữ thông minh hay nông cạn cũng không đòi hỏi quá nhiều, họ chỉ cần người chồng nguyện thương yêu, che chở cho mình cả đời.

Nhờ sống trách nhiệm nên đàn ông có gia đình chung thủy một lòng, không bao giờ dại dột làm điều có lỗi với tổ ấm của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Có trách nhiệm

Đàn ông thương vợ chưa chắc đã sống trách nhiệm. Thế nhưng, đàn ông sống trách nhiệm chắc chắn là người chồng yêu vợ thương con.

Chính vì lòng có trách nhiệm nên họ luôn lo nghĩ cho gia đình, nỗ lực không ngừng để vợ con có cuộc sống đủ đầy, sung túc và luôn tràn ngập trong hạnh phúc.

Tất nhiên, cũng nhờ có trách nhiệm nên đàn ông có gia đình chung thủy một lòng, không bao giờ dại dột làm điều có lỗi với tổ ấm của mình.

Đàn ông hiếu thuận, kính trên nhường dưới và luôn yêu thương cha mẹ thì ắt sẽ là một chàng rể thảo - Ảnh minh họa: Internet

3. Hiếu thảo

Trước khi bước chân vào hôn nhân, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại cũng phải đến nhà người đàn ông mình yêu trước khi cưới. Hãy nhìn vào cách anh ấy cư xử với mẹ cha, anh chị em trong gia đình rồi hẵng quyết định ký vào giấy đăng ký kết hôn.

Nếu chàng là người con hiếu thuận, kính trên nhường dưới và luôn yêu thương cha mẹ thì ắt sẽ là một chàng rể thảo.

Đàn ông hiếu thảo còn là người bố quốc dân trong tương lai. Họ sẽ chẳng quản ngại cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người.