Khi tâm của đàn ông không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ

Phụ nữ yêu 26/07/2018 14:15

Sự quay về của đàn ông sau khi phản bội vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Họ có thể vì trách nhiệm, vì thương con nhưng tình nghĩa với vợ đã chết.

Khi đàn ông muốn rời bỏ người đàn bà của mình, họ viện ra trăm ngàn lí do. Do không hợp nhau, do đàn bà lắm lời nhiều tật, do đàn bà vụng về, xấu xí… Tất cả mọi lí do đều là ngụy biện. Bởi một người đàn ông có tâm sẽ ở bên người đàn bà của mình bất kể sóng gió, sang hèn.

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Hạnh phúc của đàn bà là có được một người chồng có tâm - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc của đàn bà không đong đếm bằng tiền bạc hay son phấn. Chẳng phải một người đàn bà mặc lụa là gấm vóc, ngồi xe xịn sẽ hạnh phúc hơn một người đàn bà nghèo khó. Hạnh phúc của đàn bà chính là người đàn ông bên cạnh. Người cho đàn bà một bờ vai, một điểm tựa. Người đàn bà hạnh phúc nhất chính là có được cái tâm của chồng.

Người ta thường nói đàn ông rất dễ thay lòng. Xã hội hiện đại, đàn ông có bản lĩnh đến mấy cũng khó qua ải của những người đàn bà lẳng lơ, dụ dỗ. Thế nhưng, đàn ông tử tế và tốt với vợ đâu phải không còn. Bất chấp những nếp nhăn trên gò má vợ, bất chấp tuổi thanh xuân đã qua đi họ vẫn ở bên người đàn bà của mình. Sang hèn sướng khổ vẫn nguyện đồng hành với vợ từ ngày đầu cho đến những ngày cuối. Khi đàn ông có tâm, chẳng cần đàn bà xinh đẹp, giỏi giang họ vẫn nguyện ở bên.

Đàn bà khi chồng phản bội thường sống trong sự mâu thuẫn, giằng xé. Họ trách chồng nhưng cũng tự trách mình. Chắc do mình xấu xí, chưa đủ đảm đang, chưa nấu ăn ngon bằng nhân tình nên chồng mới ngoại tình. Và đàn bà, khi đàn ông đã quay lưng họ dùng nhiều cách níu kéo. Lấy con ra làm lí do, dùng nước bắt trói buộc. Nhưng đàn bà lúc đó đâu hiểu rằng: “Tâm của người chồng đã chẳng thuộc về mình”.

Khi tâm của đàn ông không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ - Ảnh 2
Đàn bà có chồng phản bội sống trong sự đau khổ và dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã ngoại tình, có lần một rồi sẽ có lần hai. Sự quay về sau khi phản bội vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Họ có thể vì trách nhiệm, vì thương con nhưng tình nghĩa với vợ đã chết. Và người đàn bà, ôm lại người chồng phản bội những nỗi day dứt và đau đớn sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Đàn bà khi chồng ngoại tình đừng nhọc lòng tìm hiểu lí do. Bởi khi người chồng bội nghĩa, coi rẻ gia đình, đạp tình vợ chồng xuống chân để đi vụng trộm thì mọi lí do anh ta đưa ra chỉ khoét sâu thêm vào nỗi đau. Đàn ông đã coi trọng tình dục hơn tình nghĩa trăm năm vợ chồng thì tốt nhất đừng nên níu giữ.

Cái khổ lớn nhất của đàn bà không phải lấy nhầm chồng mà là không dám bỏ chồng tệ bạc. Đàn bà nào cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vốn dĩ là thứ không phải chỉ cần cố gắng là có thể có được. Bởi một ngôi nhà không thể ấm êm mãi nếu một người cứ chịu đựng, hi sinh, nhẫn nhịn còn người kia chỉ muốn đạp mọi thứ xuống chân.

Khi tâm của đàn ông không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ - Ảnh 3
Đàn ông bạc tình bạc nghĩa thì đàn bà chọn cách rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Khi tâm của người chồng không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ. Bởi bao nhiêu cố gắng cũng chỉ đổ sông, đổ biển với kẻ tham lam, coi trọng tình dục. Đàn ông có tâm thì đàn bà ở lại. Đàn ông bạc tình bạc nghĩa thì đàn bà chọn cách rời đi. Đàn bà muốn hạnh phúc phải học cách chấp nhận và buông tay.

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