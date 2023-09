Khi tâm của đàn ông không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ

Khi đàn ông muốn rời bỏ người đàn bà của mình, họ viện ra trăm ngàn lí do. Do không hợp nhau, do đàn bà lắm lời nhiều tật, do đàn bà vụng về, xấu xí… Tất cả mọi lí do đều là ngụy biện. Bởi một người đàn ông có tâm sẽ ở bên người đàn bà của mình bất kể sóng gió, sang hèn.

Hạnh phúc của đàn bà là có được một người chồng có tâm - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc của đàn bà không đong đếm bằng tiền bạc hay son phấn. Chẳng phải một người đàn bà mặc lụa là gấm vóc, ngồi xe xịn sẽ hạnh phúc hơn một người đàn bà nghèo khó. Hạnh phúc của đàn bà chính là người đàn ông bên cạnh. Người cho đàn bà một bờ vai, một điểm tựa. Người đàn bà hạnh phúc nhất chính là có được cái tâm của chồng.