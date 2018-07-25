Đàn bà không kiếm ra tiền thì mất quyền lên tiếng với chồng

Tâm sự gia đình 25/07/2018 10:51

Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, ngoại tình nhưng vẫn không dứt bỏ được bởi lỡ phụ thuộc vào kinh tế. Chồng quát nạt, chửi bới cũng không dám hó hé bởi từ những vật dụng lớn đến nhỏ đều ngửa tay xin tiền từ chồng.

Chỉ có đàn bà mới hiểu được những nỗi mệt mỏi, cực nhọc mang tên nội trợ. Những công việc không tên trong gia đình: Nấu ăn, dọn dẹp, chợ búa, giặt giũ… cũng đủ vắt kiệt sức họ. Chưa kể đến những phụ nữ có con nhỏ phải gánh thêm hàng chục công việc xoay quanh chuyện ăn ngủ của con. Thế nhưng, những người phụ nữ đó vẫn mặc nhiên được cho là sung sướng bởi “ở nhà chồng nuôi”.

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Bao nhiêu công việc nhà cũng đủ vắt kiệt sức người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Miệng lưỡi thiên hạ đàn bà có thể chẳng bận tâm nhưng đau nhất khi những lời đó thốt ra từ miệng chồng, gia đình chồng. Nhiều người đàn ông vô tâm, đã chẳng thấu hiểu được những nỗi vất vả của vợ còn nói ra những câu hết sức đau lòng: “Chỉ có chăm con mà làm không xong”. “Cô còn ăn bám tôi đến bao giờ".

Đàn bà không đi làm có muôn vàn cái khổ. Không độc lập kinh tế, cái gì cũng ngửa tay xin chồng thì dĩ nhiên mọi thứ phải nghe theo anh ta. Chồng có nhậu nhẹt, vô tâm, cũng không dám to tiếng. Niềm vui bé nhỏ gói gọn trong bốn bức tường. Nhiều lúc buồn chán, mệt mỏi cực độ chẳng biết thổ lộ cùng ai. Mệt mỏi càng thêm mệt mỏi!

Đàn bà, ngoài thời gian thai sản, khi con cứng cáp thì nhất định phải đi làm. Dù là một cô nhân viên văn phòng, người bán rau ngoài chợ hay bán hàng online thì cũng phải kiếm ra tiền. Bởi, đàn bà chỉ khi độc lập kinh tế mới có tiếng nói trong gia đình.

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Đàn bà đi làm, những lúc buồn khổ trong gia đình còn có nơi giải tỏa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà bước chân ra ngoài xã hội, ngoài việc có thêm thu nhập điều quan trọng là khẳng định được mình. Tạo thêm đồng nghiệp, bạn bè bên ngoài để những lúc buồn khổ trong gia đình còn có nơi giải tỏa. Kiếm được tiền để đàn bà không mang tiếng phụ thuộc, không bị coi rẻ trong gia đình chồng.

Đàn ông khi thương yêu họ có thể nói rằng có thể nuôi vợ cả đời. Nhưng những lúc vợ chồng lục đục, cãi vã thì đàn bà lại trở thành cái gai trong mắt. Hơn nữa, ở nhà chồng nuôi, chấp nhận an phận làm một người đàn bà nội trợ sẽ mất đi sự coi trọng trong mắt người chồng. Đàn ông nào cũng có ngày cảm thấy chán nản khi vợ mình chỉ suốt ngày quanh quẩn như Lọ Lem trong bếp. Khi đó lòng họ lại mơ tưởng đến những cô gái năng động, xinh đẹp ngoài kia. Lòng người khó đoán, lỡ chẳng may người chồng thay lòng, người phụ nữ khi không có công việc sẽ rất khó gượng dậy.

Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, ngoại tình nhưng vẫn không dứt bỏ được bởi lỡ phụ thuộc vào kinh tế. Chồng quát nạt, chửi bới cũng không dám hó hé bởi từ những vật dụng lớn đến nhỏ đều ngửa tay xin tiền từ chồng. Đàn bà đi làm, không những tự tin hơn, khẳng định mình mà còn cho mình một con đường lui lúc cuộc đời sóng gió. Tiền không phải là tất cả nhưng chí ít nó cũng giúp đàn bà trong những lúc khốn cùng có được một chỗ ở, có thể lo cho con và lo cho mình.

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Tiền sẽ giúp đàn bà trong những lúc khốn cùng - Ảnh minh họa: Internet

Cưới được một người chồng giàu có, chưa chắc người đàn bà sẽ sung sướng. Nhưng có một công việc, dù không kiếm được nhiều tiền thì cũng là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ. Đàn bà khôn ngoan là người lúc nào cũng dọn sẵn cho mình một đường lui. 

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