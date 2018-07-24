Thư con gái gửi mẹ: Hãy ly hôn nếu cha mẹ không hạnh phúc

Tâm sự gia đình 24/07/2018 10:17

Con không thể hạnh phúc, không thể vui vẻ khi ngày nào cũng chứng kiến ba giày vò, hành hạ mẹ. Con không thể cười khi mẹ mình ngày đêm cứ rơi nước mắt.

Mẹ nói với con rằng, mẹ không muốn ra đi, không muốn ly hôn là vì con. Mẹ còn bảo muốn con có một gia đình trọn vẹn, lớn lên đầy đủ cha mẹ. Nhưng mẹ à, hạnh phúc mà mẹ luôn cố gìn giữ cho con đã đổ nát từ lâu. Chính bản thân cảm nhận hơn ai hết sự giả tạo của gia đình mình.

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Mẹ là người đàn bà bất hạnh trong căn nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Con biết mẹ là người đàn bà chịu nhiều thiệt thòi. Từ nhỏ, con luôn chứng kiến cảnh ba say xỉn tối ngày. Nhiều khi ba còn đập phá, vứt đồ đạc ra sân và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Lần nào ba cũng nói những điều giống nhau: “Đồ đàn bà không biết đẻ”. Ba thèm khát con trai nhưng mẹ chỉ sinh ba chị em con toàn con gái. Nhà nghèo, cái ăn cái mặc chưa đủ ba lại bắt mẹ sinh thêm. Mẹ cương quyết không chịu.

Ba nhậu nhẹt say sưa, còn mẹ phải còng lưng nuôi ba chị em con. Con đã nhiều lần chứng kiến mẹ khóc trong đêm. Mẹ lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng con biết mẹ thật sự rất cô đơn. Mẹ mặc kệ ba say xỉn vẫn cố gồng gánh nuôi con.

Ba vẫn không thôi khao khát có con trai. Hàng xóm phong thanh ba đi kiếm con bên ngoài. Ba cặp với một người đàn bà góa chồng ở xã bên. Nhiều lần con thấy ba chở người đàn bà ấy. Mẹ cũng biết, con thấy mẹ cắn chặt môi đến ứa máu. Ba không những không ngừng lại, mà còn bảo: “Bà không biết đẻ thì để người khác sinh con trai cho tôi”.

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Con không thể hạnh phúc khi mẹ mình ngày đêm phải chịu bao đau đớn và dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Con biết mẹ chịu đựng tất cả những điều đó là vì chị em con. Mẹ không những nuôi con mà nuôi thêm chồng. Bao nhiêu khó khăn, khổ sở khi kiếm tiền nuôi con chưa đủ còn bị giày vò bởi một người chồng nát rượu và ngoại tình. Khi ba có người đàn bà khác, mẹ cứ giả mù giả điếc mặc kệ. Mẹ bảo, không muốn các con sau này mang tiếng có cha mẹ ly hôn. Không muốn sau này cưới chồng, gia đình bên kia cười chê thì con lại khổ. Đời mẹ khổ rồi, mẹ sợ con lại giống mẹ.

Mẹ à, hãy cứ ly hôn nếu mẹ không hạnh phúc. Con đã lớn, đủ để hiểu gia đình mình từ lâu đã bất hạnh thế nào. Bề ngoài con có một gia đình trọn vẹn nhưng để làm gì khi bên trong vốn đã đổ nát từ lâu? Con không thể hạnh phúc, không thể vui vẻ khi ngày nào cũng chứng kiến ba giày vò, hành hạ mẹ. Con không thể cười khi mẹ mình ngày đêm cứ rơi nước mắt.

Chị em con không muốn mình trở thành nguyên nhân để mẹ chịu đựng ba. Điều đó càng làm con mặc cảm và cảm thấy có lỗi rất nhiều. Hơn ai hết, con hiểu nỗi khổ mà mẹ chịu đựng bao năm qua. Chưa có lấy một ngày mẹ sống vui vẻ. Rồi những ngày tháng sắp đến, mẹ cứ tiếp tục gồng mình lên chịu đựng nữa hay sao?

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Đừng vì con, hãy bất kì ai, hãy sống cuộc đời mà mẹ mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Không có người con nào không muốn gia đình mình trọn vẹn. Nhưng con cái cũng chẳng thể lớn lên với trái tim đầy yêu thương, hạnh phúc khi ngày này qua ngày khác trong nhà chỉ có sự giày vò, chịu đựng và nước mắt. Đừng vì con hay vì bất kì ai, con mong mẹ hãy chọn con đường ly hôn!

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