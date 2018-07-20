Đàn bà ngoại tình: Chọn con đường cô độc

Phụ nữ yêu 20/07/2018 11:07

Đàn bà ngoại tình, rồi chồng cũng rời xa vì không thể chấp nhận người vợ lừa dối. Rồi nhân tình cũng rời bỏ vì họ sẽ không chọn một kẻ từng phản bội chồng làm người đồng hành với mình trọn kiếp.

Đàn ông ngoại tình, mặc quần áo vào thì nghiễm nhiên lại trở thành người tử tế. Bao nhiêu dối trá, lọc lừa rồi thì cũng có đường về với gia đình. Nhưng đàn bà chọn con đường ngoại tình chính là gánh lấy cho mình sự cô độc. Bởi ở cuối con đường, đàn bà sẽ chẳng còn gì cả.

Đàn bà ngoại tình: Chọn con đường cô độc - Ảnh 1
Cuối con đường ngoại tình, đàn bà chẳng còn gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo với tôi rằng, chỉ đến với người đàn ông ấy chỉ vì muốn khỏa lấp sự cô đơn trong lòng chứ không hẳn vì yêu hay vì thể xác. Tôi thân với chị nên rất hiểu chị cô đơn đến thế nào. Có những ngày vì không chịu nổi cảnh ở một mình, chị kéo tôi ra quán rồi nốc hết cốc bia này đến cốc khác. Chị bảo, có khi say đi thì con người ta mới có thể quên hết những gì mà đang chịu đựng.

Chị có chồng ba năm, mà không nói ra chẳng ai nghĩ chị đã có chồng vì lúc nào cũng thấy có một mình. Một mình trong căn nhà trống trải, chồng đi biền biệt. Tôi nghe chị kể chồng chị thành đạt lắm nên thường xuyên đi công tác nơi này nơi kia. Chị ở nhà, ngoài thời gian đi làm, về nhà chị chỉ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Chị mong có một cuộc sống giản đơn, vợ chồng cùng nhau san sẻ buồn vui nhưng những điều đơn giản đó chị cũng khó có được.

Đàn bà khi cô đơn thường dễ mủi lòng trước sự quan tâm của ai đó. Biết chồng chị thường xuyên vắng nhà, một anh đồng nghiệp thường rủ chị đi ăn, đi cà phê nói chuyện. Thâm tâm chị biết, anh ta cũng không phải hạng đàn ông chung tình. Nhưng chị mặc kệ, miễn là có người ăn với chị, có người nghe chị tâm sự những nỗi cô đơn và trống rỗng trong lòng.

Đàn bà ngoại tình: Chọn con đường cô độc - Ảnh 2
Đàn bà khi cô đơn, rất dễ sa ngã trước sự quan tâm của người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi ngoại tình thường cảm thấy được bù đắp, được yêu thương khi ở bên nhân tình. Nhưng chị thì ngược lại, dẫu anh ta có ngọt ngào, có chiều chuộng, chị vẫn thấy bất an và một nỗi cô độc đang chờ đợi mình sẵn. Chị biết rằng dấn thân vào con đường này chẳng hề có cái kết có hậu ở tương lai. Chị tìm đến người đàn ông này, để khỏa lấp nỗi cô đơn về một người đàn ông khác.

Rồi chồng chị cũng biết. Anh ta há hốc mồm sửng sốt vì không nghĩ rằng một người vợ hết mực đoan chính như chị lại có thể làm cái việc dơ bẩn đó. Chị bảo, chị cô đơn lắm giữa cuộc hôn nhân này. Nếu anh không cho chị hạnh phúc thì hãy giải thoát. Bởi chị không thể sống mà như cái cây héo hon ngoài việc đợi chồng chẳng biết làm gì. Một tháng, hai tháng gặp chồng một vài ngày. Anh đã có thể chọn cuộc sống khác, gần vợ nhưng anh đã không làm vậy.

Chị buông tay chồng, đó là kết cục chị biết trước từ lâu. Rồi nhân tình, sau trò chơi tình ái rồi cũng chán chê rời bỏ chị. Rốt cục, chị chẳng còn gì cả. Do chị quá tham lam hay vì quá yếu đuối không chịu nổi sự cô đơn nên mới có kết cục này?

Đàn bà ngoại tình: Chọn con đường cô độc - Ảnh 3
Đàn bà ngoại tình rồi chẳng còn gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình, rồi chồng cũng rời xa vì không thể chấp nhận người vợ lừa dối. Rồi nhân tình, cũng rời bỏ vì họ sẽ không chọn một kẻ từng phản bội chồng làm người đồng hành với mình trọn kiếp. Đàn bà chọn con đường ngoại tình, chính là chọn lấy sự cô độc cho mình!

Tâm sự của người vợ trả thù chồng ngoại tình: Bỏ nhưng không bao giờ buông

Tâm sự của người vợ trả thù chồng ngoại tình: Bỏ nhưng không bao giờ buông

Ly hôn khác nào mở lồng cho chồng đến với ả kia nhanh hơn. Ly hôn khác nào hai tay dâng miếng mồi thơm cho kẻ rình trộm. Và rồi, trong mắt ả kia, tôi vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, là kẻ bạc nhược không giữ nổi chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình đàn bà cô đơn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 24 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này