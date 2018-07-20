Đàn bà ngoại tình, rồi chồng cũng rời xa vì không thể chấp nhận người vợ lừa dối. Rồi nhân tình cũng rời bỏ vì họ sẽ không chọn một kẻ từng phản bội chồng làm người đồng hành với mình trọn kiếp.

Đàn ông ngoại tình, mặc quần áo vào thì nghiễm nhiên lại trở thành người tử tế. Bao nhiêu dối trá, lọc lừa rồi thì cũng có đường về với gia đình. Nhưng đàn bà chọn con đường ngoại tình chính là gánh lấy cho mình sự cô độc. Bởi ở cuối con đường, đàn bà sẽ chẳng còn gì cả. Cuối con đường ngoại tình, đàn bà chẳng còn gì cả - Ảnh minh họa: Internet Chị bảo với tôi rằng, chỉ đến với người đàn ông ấy chỉ vì muốn khỏa lấp sự cô đơn trong lòng chứ không hẳn vì yêu hay vì thể xác. Tôi thân với chị nên rất hiểu chị cô đơn đến thế nào. Có những ngày vì không chịu nổi cảnh ở một mình, chị kéo tôi ra quán rồi nốc hết cốc bia này đến cốc khác. Chị bảo, có khi say đi thì con người ta mới có thể quên hết những gì mà đang chịu đựng.

Chị có chồng ba năm, mà không nói ra chẳng ai nghĩ chị đã có chồng vì lúc nào cũng thấy có một mình. Một mình trong căn nhà trống trải, chồng đi biền biệt. Tôi nghe chị kể chồng chị thành đạt lắm nên thường xuyên đi công tác nơi này nơi kia. Chị ở nhà, ngoài thời gian đi làm, về nhà chị chỉ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Chị mong có một cuộc sống giản đơn, vợ chồng cùng nhau san sẻ buồn vui nhưng những điều đơn giản đó chị cũng khó có được. Đàn bà khi cô đơn thường dễ mủi lòng trước sự quan tâm của ai đó. Biết chồng chị thường xuyên vắng nhà, một anh đồng nghiệp thường rủ chị đi ăn, đi cà phê nói chuyện. Thâm tâm chị biết, anh ta cũng không phải hạng đàn ông chung tình. Nhưng chị mặc kệ, miễn là có người ăn với chị, có người nghe chị tâm sự những nỗi cô đơn và trống rỗng trong lòng.

Đàn bà khi cô đơn, rất dễ sa ngã trước sự quan tâm của người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi ngoại tình thường cảm thấy được bù đắp, được yêu thương khi ở bên nhân tình. Nhưng chị thì ngược lại, dẫu anh ta có ngọt ngào, có chiều chuộng, chị vẫn thấy bất an và một nỗi cô độc đang chờ đợi mình sẵn. Chị biết rằng dấn thân vào con đường này chẳng hề có cái kết có hậu ở tương lai. Chị tìm đến người đàn ông này, để khỏa lấp nỗi cô đơn về một người đàn ông khác. Rồi chồng chị cũng biết. Anh ta há hốc mồm sửng sốt vì không nghĩ rằng một người vợ hết mực đoan chính như chị lại có thể làm cái việc dơ bẩn đó. Chị bảo, chị cô đơn lắm giữa cuộc hôn nhân này. Nếu anh không cho chị hạnh phúc thì hãy giải thoát. Bởi chị không thể sống mà như cái cây héo hon ngoài việc đợi chồng chẳng biết làm gì. Một tháng, hai tháng gặp chồng một vài ngày. Anh đã có thể chọn cuộc sống khác, gần vợ nhưng anh đã không làm vậy. Chị buông tay chồng, đó là kết cục chị biết trước từ lâu. Rồi nhân tình, sau trò chơi tình ái rồi cũng chán chê rời bỏ chị. Rốt cục, chị chẳng còn gì cả. Do chị quá tham lam hay vì quá yếu đuối không chịu nổi sự cô đơn nên mới có kết cục này? Đàn bà ngoại tình rồi chẳng còn gì cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ngoại tình, rồi chồng cũng rời xa vì không thể chấp nhận người vợ lừa dối. Rồi nhân tình, cũng rời bỏ vì họ sẽ không chọn một kẻ từng phản bội chồng làm người đồng hành với mình trọn kiếp. Đàn bà chọn con đường ngoại tình, chính là chọn lấy sự cô độc cho mình!

Tâm sự của người vợ trả thù chồng ngoại tình: Bỏ nhưng không bao giờ buông Ly hôn khác nào mở lồng cho chồng đến với ả kia nhanh hơn. Ly hôn khác nào hai tay dâng miếng mồi thơm cho kẻ rình trộm. Và rồi, trong mắt ả kia, tôi vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, là kẻ bạc nhược không giữ nổi chồng.

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