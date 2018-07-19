Ly hôn khác nào mở lồng cho chồng đến với ả kia nhanh hơn. Ly hôn khác nào hai tay dâng miếng mồi thơm cho kẻ rình trộm. Và rồi, trong mắt ả kia, tôi vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, là kẻ bạc nhược không giữ nổi chồng.

Người ta thường khuyên đàn bà có chồng phản bội nên buông bỏ. Cắt đứt với chồng như cắt đứt một khối u làm mình đau đớn và nhức buốt. Chồng tôi ngoại tình. Có lẽ, mọi lời nói hay ngôn từ chẳng thể diễn đạt hết những vết thương mà tôi đã và đang chịu đựng. Nhưng thay vì bỏ chồng, tôi chọn cách giữ anh ta lại bên mình để trả thù. Tôi không ly hôn để trả thù chồng - Ảnh minh họa: Internet Hạng đàn bà lẳng lơ, trơ trẽn cướp chồng người khác thường nhìn vào ví tiền, địa vị. Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi chồng tôi có gì để người đàn bà kia phải giành giật? Anh ta hình thức bình thường, lại hay nhậu nhẹt, la cà. "Con nhà lính tính nhà quan", trong túi không có tiền nhưng lúc nào cũng ăn chơi xả láng. Thế mà ả kia bất chấp cặp kè với chồng tôi.

Chồng tôi không hoàn hảo nhưng tôi nghĩ ít ra anh ta còn chung thủy với vợ. Ai ngờ, khi tôi cong lưng kiếm tiền nuôi con thì anh ta lại dành những đồng tiền kiếm được đi cung phụng người khác. Khi tôi phát hiện ra thì mối quan hệ của họ đã kéo dài được hơn một năm. Tôi đau đớn, uất ức, khổ sở vô cùng. Chồng tôi sau đó không hối hận còn bảo: “Ly hôn đi”. Ban đầu tôi cũng định kí vào lá đơn ly hôn, bỏ đi người đàn ông chỉ mang đến cho mình đau khổ. Nhưng tôi ngẫm lại, nếu như vậy thì có phải dễ dàng cho họ quá không? Bao nhiêu năm lén lút ăn vụng, chồng tôi và ả nhân tình nghĩ tôi là kẻ nhu nhược, yếu đuối. Bây giờ ly hôn, khác nào mở lồng cho chồng đến với ả kia nhanh hơn. Ly hôn khác nào hai tay dâng miếng mồi thơm cho kẻ rình trộm. Và rồi, trong mắt ả kia, tôi vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, là kẻ bạc nhược không giữ nổi chồng.

Ly hôn khác nào mở lồng cho chồng đến với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Còn tình hay hết tình thì trên danh nghĩa tôi vẫn là người vợ được pháp luật công nhận. Tôi bảo với chồng rằng, nếu anh còn ăn nằm với ả kia thì tôi sẽ đến tận nơi bắt quả tang và gửi đơn kiện ả ta vì tội phá hoại gia đình người khác. Tôi tìm đến tận nhà ả nhân tình, không đánh ghen ầm ĩ, tôi nói cho cô ta biết rằng nếu không chấm dứt tôi sẽ gửi đơn ra tòa kiện cô ta. Và cô ta có thể ở tù. Thái độ hung dữ của cô ta thay đổi hẳn khi nghe đến hai chữ “đi tù”. Một thời gian sau, có lẽ vì sợ tôi gửi đơn kiện thật mà cô ta chủ động cắt đứt với chồng tôi. Chồng tôi, lúc đầu hùng hổ muốn ly hôn để đến với nhân tình nhưng khi cô ta cắt đứt cũng ngoan ngoãn mà quay về. Tôi giữ anh ta lại không phải vì còn yêu mà không muốn cho anh ta đạt được dục vọng của mình - Ảnh minh họa: Internet Với tôi, tình cảm vợ chồng đã rạn nứt thì khó lòng mà có lại như xưa. Coi chồng như cái bóng, giữ lại bên cạnh không phải mong mình được hạnh phúc mà để cho anh ta chẳng thể có đạt được dục vọng của mình. Còn những người đàn bà ngoài kia, thấy tôi không buông có còn dám tơ tưởng? Đàn bà bỏ nhưng không buông, tôi nghĩ đó là cách trả thù cho những kẻ ngoại tình quá tham lam, ích kỉ.

Tâm sự của người chồng tệ bạc: Sau bao nhiêu cuộc chơi mới nhận ra điều quý nhất chính là gia đình Rượu chảy tràn trong những cuộc chơi cùng những em chân dài mơn mởn. Rất nhiều lần tôi không về nhà, luôn tìm được một lí do thích hợp để nói với vợ. Tôi luôn nghĩ vợ tin mình, chẳng bao giờ mảy may hoài nghi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-cua-nguoi-vo-tra-thu-chong-ngoai-tinh-bo-nhung-khong-bao-gio-buong-290704.html