Đàn bà khôn ngoan không lấy đàn ông làm thước đo hạnh phúc đời mình

Tâm sự gia đình 17/07/2018 10:33

Ngày đứa con trong bụng chưa thành hình, anh ta đánh chị đến mất cả con. Cuộc hôn nhân 5 năm làm chị suy kiệt về tinh thần và bao vết thương trên da thịt. Những tưởng cuộc đời của chị vĩnh viễn bị rơi xuống vực nhưng rồi chị gượng dậy được.

“Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, “phụ nữ sướng khổ do chồng”… Cuộc đời người phụ nữ, sướng hay khổ, may mắn hay bất hạnh đều do người đàn ông quyết định. Và người đàn ông luôn luôn ở vị thế làm chủ, luôn nắm quyền quyết định cuộc đời của người phụ nữ trong tay… Đã đến lúc, người phụ nữ hiện đại cần phải “cởi trói” những quan niệm như vậy. 

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Nhiều người phụ nữ vẫn mang suy nghĩ, mình sướng hay khổ là do chồng - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình tìm được người đàn ông tử tế để nương dựa. Sẽ thật hoàn hảo nếu người đàn ông biết chăm lo, vun vén gia đình, biết quan tâm và sẻ chia với người phụ nữ. Nhưng nếu lỡ, người phụ nữ không tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn hay lỡ có một người chồng cờ bạc, rượu bè, vũ phu, ngoại tình thì sao? Có phải họ phải xem như cuộc đời mình xui xẻo, coi như mình thua tay trắng giữa canh bạc cuộc đời?

Chị Tâm- đồng nghiệp của tôi vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc. Ai trong công ty cũng đều biết chị vừa trải qua cú sốc rất lớn là chồng ngoại tình rồi dẫn đến ly hôn. Ai cũng thương cho người đàn bà hiền lành mà số khổ, có một người chồng chẳng ra gì. Mệt mỏi, đau đớn chị quyết định nghỉ việc. Chị nộp đơn và đang chờ sếp duyệt.

Buổi trưa, chị Tâm được sếp gọi lên phòng nói chuyện. Sếp là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và rất giỏi. Ai cũng ngưỡng mộ một người đàn bà vừa có sắc vừa có tài như chị ấy. Sếp bảo, đã nghe chuyện chị Tâm vừa ly hôn nhưng đó đâu phải là lí do chính đáng để xin nghỉ việc. Ly hôn rồi vẫn có thể làm việc tốt, vẫn kiếm tiền giỏi, tại sao phải nghỉ?

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Đàn bà, đâu phải ai cũng may mắn có được một người đàn ông yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị Tâm bảo: “Chị nói nghe quá dễ dàng vì chị chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như em. Chồng ngoại tình, gia đình tan nát, bây giờ em chẳng còn tâm trí nào để mà làm việc nữa. Em muốn về quê, tránh xa cái nơi chỉ toàn gây ra sự đau đớn và tổn thương”. Sếp cười buồn bảo rằng không những đã trải qua mà còn chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi hơn chị Tâm rất nhiều.

Sếp kể, chồng cũ của chị không những ngoại tình mà còn vũ phu. Ngày đứa con trong bụng chưa thành hình, anh ta đánh chị đến mất cả con. Cuộc hôn nhân 5 năm làm chị suy kiệt về tinh thần và bao vết thương trên da thịt. Những tưởng cuộc đời của chị vĩnh viễn bị rơi xuống vực nhưng rồi chị gượng dậy được. Kết thúc phiên tòa ly hôn ấy, chị tự nhủ phải đứng lên làm lại cuộc đời.

Đàn bà nếu biết thương lấy bản thân chịu nhiều thiệt thòi thì phải biết gượng dậy. Nếu không nói, đâu ai nghĩ chị đã từng có một đời chồng, từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Có được ngày hôm nay không phải số chị sung sướng mà chị biết làm lại từ những nỗi đau và mất mát. Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà ở bản lĩnh dám bỏ người chồng tệ bạc. Tại sao phải chạy trốn, không chồng vẫn có thể giỏi giang, vẫn xinh đẹp và có được một cuộc sống mà người khác ngưỡng mộ?

Đàn bà khôn ngoan không lấy đàn ông làm thước đo hạnh phúc đời mình - Ảnh 3
Đàn bà sướng hay khổ là do bản thân mình quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc nói chuyện với sếp, chị Tâm quyết định rút lại lá đơn nghỉ việc. Chị nói với tôi rằng, đã nhận ra nhiều điều quý giá. Chị đã chọn sai chồng, chị không được để cuộc đời mình cứ trượt dài trên những nỗi đau. Hạnh phúc của đàn bà không nằm trong tay người đàn ông mà do chính bản thân mình quyết định.

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Khi ăn nằm với người khác, chính anh đã tự tay giết chết hạnh phúc gia đình. Khi chị phát hiện ra chồng phản bội, chị sốc đến mức rạch tay tự tử. Chị đau đớn tột cùng, không dám đối diện sự thật nên tìm cách hành hạ bản thân mình để quên đi.

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