Đàn bà khôn ngoan không lấy đàn ông làm thước đo hạnh phúc đời mình

“Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, “phụ nữ sướng khổ do chồng”… Cuộc đời người phụ nữ, sướng hay khổ, may mắn hay bất hạnh đều do người đàn ông quyết định. Và người đàn ông luôn luôn ở vị thế làm chủ, luôn nắm quyền quyết định cuộc đời của người phụ nữ trong tay… Đã đến lúc, người phụ nữ hiện đại cần phải “cởi trói” những quan niệm như vậy.

Nhiều người phụ nữ vẫn mang suy nghĩ, mình sướng hay khổ là do chồng - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình tìm được người đàn ông tử tế để nương dựa. Sẽ thật hoàn hảo nếu người đàn ông biết chăm lo, vun vén gia đình, biết quan tâm và sẻ chia với người phụ nữ. Nhưng nếu lỡ, người phụ nữ không tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn hay lỡ có một người chồng cờ bạc, rượu bè, vũ phu, ngoại tình thì sao? Có phải họ phải xem như cuộc đời mình xui xẻo, coi như mình thua tay trắng giữa canh bạc cuộc đời?