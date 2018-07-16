Đàn ông khi sóng gió thì thề thốt thủy chung, khi giàu sang lại thay lòng đổi dạ

Tâm sự gia đình 16/07/2018 10:54

Khi ăn nằm với người khác, chính anh đã tự tay giết chết hạnh phúc gia đình. Khi chị phát hiện ra chồng phản bội, chị sốc đến mức rạch tay tự tử. Chị đau đớn tột cùng, không dám đối diện sự thật nên tìm cách hành hạ bản thân mình để quên đi.

Có câu: “Đàn ông chỉ tốt một thời, không ai tốt một đời”. Trên đời không có gì là bất biến, trường tồn huống chi là lòng dạ con người. Đàn ông cũng có giai đoạn yêu thương người phụ nữ của mình thật lòng, thề nguyền đem đến cho họ những gì tốt đẹp nhất. Nhưng thời gian qua đi, khi đàn ông có tiền, có địa vị, cám dỗ và cạm bẫy xung quanh càng lớn. Khi đó, người đàn ông nào còn nhớ đến vợ để đủ sức từ chối cám dỗ?

Đàn ông khi sóng gió thì thề thốt thủy chung, khi giàu sang lại thay lòng đổi dạ - Ảnh 1
Đàn ông có tiền và địa vị, cám dỗ xung quanh càng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Anh rể tôi bảo sẽ chẳng bao giờ phụ một người vợ như chị tôi. Anh còn bảo mình là người đàn ông may mắn khi cưới được một người vợ đảm đang, biết chu toàn mọi thứ. Chị tôi mỗi lần nghe như thế chỉ cười, không giấu được niềm vui hiện lên trong mắt. Tôi cũng mừng khi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho chị của mình.

Anh có một tuổi thơ cơ cực khi mẹ bệnh nặng mất sớm. Ba anh làm lụng cực nhọc, gà trống nuôi con. Khi anh chị yêu nhau, ba mẹ tôi cũng có phần e dè cho hoàn cảnh anh. Nhưng trước tình yêu quá lớn của chị dành cho anh, ba mẹ đã tổ chức một đám cưới rình rang. Chị bảo không những yêu mà còn thương hoàn cảnh anh vô cùng. Chị sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười mà tuổi thơ anh thiếu thốn.

Anh chị sống hạnh phúc, thằng bé kháu khỉnh ra đời. Anh cũng chăm chỉ làm lụng, tích cóp tiền nuôi con. Mỗi lần qua nhà anh chị chơi, nhìn cảnh gia đình yên ấm tôi thấy hạnh phúc lây. Anh sau giờ đi làm, tranh thủ về sớm chơi với con. Chị thì tất bật nấu nướng, thỉnh thoảng lại cười theo hai cha con đang bày trò trên nhà.

Nhưng hạnh phúc vốn dĩ là thứ mong manh. Nắm được trong tay không có nghĩa là có được cả đời. Anh rể tôi thay đổi khi bắt đầu công việc khác. Anh nghỉ chỗ làm cũ, chuyển qua công ty mới. Nghe anh bảo, công việc của anh là tìm kiếm khách hàng. Vì thế anh phải đi gặp gỡ, tiếp khách thường xuyên. Chuyện anh nhậu nhẹt, say xỉn cũng từ đó mà ra.

Đàn ông khi sóng gió thì thề thốt thủy chung, khi giàu sang lại thay lòng đổi dạ - Ảnh 2
Hạnh phúc vốn dĩ là thứ rất mong manh, nắm được trong tay không có nghĩa là có cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Học cái tốt thì lâu chứ học tật xấu thì nhanh lắm. Những buổi chiều, anh bảo với chị phải đi tiếp khách, gặp gỡ khách hàng nên không về ăn cơm. Anh thường xuyên về muộn, người lúc nào cũng mùi bia rượu. Khi chị buồn thì anh bảo là do tính chất công việc buộc anh phải như thế. Anh còn làm giọng buồn: “Hay anh bỏ việc, chuyển qua công việc cũ để có thời gian lo cho gia đình?”. Nghe chồng nói như thế chị cũng thôi cằn nhằn, cũng tự nhủ rằng chồng mình vì công việc.

Trong những cuộc nhậu bê tha, anh không cưỡng nổi mình đã lên giường với gái bán hoa. Ban đầu anh còn thấy có lỗi, thấy mình tệ với vợ nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Bởi nhờ những buổi tiếp khách có em út mà công việc trôi chảy và nhanh gọn hơn rất nhiều. Anh tự nhủ, sẽ bù đắp cho vợ, cho con bằng cách đem nhiều tiền về nhà mỗi tháng.

Nhưng điều đàn bà cần đâu phải như thế. Khi ăn nằm với người khác, chính anh đã tự tay giết chết hạnh phúc gia đình. Khi chị phát hiện ra chồng phản bội, chị sốc đến mức rạch tay tự tử. Chị đau đớn tột cùng, không dám đối diện sự thật nên tìm cách hành hạ bản thân mình để quên đi. May sao tôi sang nhà và đưa chị đi cấp cứu kịp.

Đàn ông khi sóng gió thì thề thốt thủy chung, khi giàu sang lại thay lòng đổi dạ - Ảnh 3
Những người đàn ông ngoại tình đã tự tay bóp chết hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau đợt đó, chị quyết định ly hôn. Mặc cho anh quỳ xuống khóc lóc xin lỗi và bảo rằng đó chỉ vì công việc. Chị nuốt nước mắt, ôm ngực thở dốc. Chị tin anh và yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Chuyện anh phản bội chẳng khác nào đâm một nhát thấu tim của chị. Vĩnh viễn chị chẳng thể sống chung với người chồng ngoại tình được nữa.

Đàn ông khi sóng gió, khi khó khăn cơ cực luôn cần người đàn bà bên cạnh san sẻ. Đến khi rủng rỉnh tiền bạc, khi bình yên lại ôm ấp một người đàn bà khác. Những người đàn ông như thế, chỉ gắn với một chữ: Hèn!

Đàn bà 30: Tình yêu không còn là điều quan trọng nhất

Đàn bà 30: Tình yêu không còn là điều quan trọng nhất

Đàn bà mãi mãi chẳng thể sống như một cô gái mười tám tuổi, lúc nào cũng si mê, cuồng nhiệt với tình yêu. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu va vấp, đến một độ tuổi đàn bà sẽ nhận ra người đàn ông chẳng còn quan trọng đến thế.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 39 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm