Lòng dạ của chồng đã bạc bẽo, tình nghĩa đã cạn thì chị đánh để làm gì? Rốt cuộc thì anh ta cũng đã ngủ với cô kia. Dù chị có đánh ghen, có xát ớt, có tát nát mặt cô ta thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được gì nữa.

Chỉ những ai đã từng bị phản bội mới thấu hiểu được cảm giác đau đớn thế nào. Khổ sở, tổn thương, có người còn chất chứa trong lòng nỗi hận thù. Phải đánh, phải dạy cho kẻ phá hoại gia đình người khác một bài học. Sự hờn ghen trong lòng của những người vợ có chồng ngoại tình có thể thông cảm được. Nhưng rồi, đánh ghen làm gì khi lòng dạ của người chồng đã không còn thuộc về mình? Đau đớn nhất với đàn bà chính là chuyện chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Tôi thật sự ngỡ ngàng khi chị kể chuyện chồng ngoại tình như chuyện của người khác. Chị bình thản đến lạ, gương mặt chẳng lộ chút đau đớn nào. Chồng chị cặp với cô nhân viên trẻ đẹp cùng công ty. Cũng phải thôi khi chồng chị có tiền, lại ở chức vụ trưởng phòng. Chồng chị có thể cho cô ta nhiều lợi ích mà cô ta muốn. Tôi hỏi: “Sao chị không đánh ghen, cho cô ta một trận lên bờ xuống ruộng cho chừa cái tật la liếm. Chồng bỏ hay không thì chưa biết, nhưng phải đánh cho hả lòng hả dạ. Chị im lặng như thế có quá dễ dàng, người ta lại nghĩ mình hiền lành, nhu nhược".

Chị bảo, hạng đàn bà ấy đánh làm gì cho bẩn tay. Hơn nữa, nếu chồng chị không muốn thì cô ta có dám cởi đồ trước mặt chồng chị không? Vả chăng, lòng dạ của chồng đã bạc bẽo, tình nghĩa đã cạn thì chị đánh để làm gì. Rốt cuộc thì anh ta cũng đã ngủ với cô kia. Dù chị có đánh ghen, có xát ớt, có tát nát mặt cô ta thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được gì nữa. Chồng đã phản bội, tình nghĩa vợ chồng đã thật sự hết rồi. Vài ngày sau, chị dọn qua nhà tôi sống. Tôi độc thân lại sống một mình nên cũng tiện. Chị bảo, đơn ly hôn chị đã gửi cho chồng, chỉ chờ tòa gọi. Tôi biết chị buồn, chị đau, giấu sau vẻ mạnh mẽ là một trái tim đầy thương tổn và yếu đuối. Chị đẹp lắm, lại có tài. Ở cơ quan tôi bao nhiêu đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhưng đàn bà lấy chồng, thông minh, xinh đẹp cũng chẳng bằng may mắn.

Chồng chị phản bội, tình nghĩa vợ chồng đã cạn - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị dùng dằng không chịu kí đơn ly hôn. Đến xin chị tha thứ, quay về vì vốn dĩ anh ta quen cô ta chỉ là vui chơi qua đường. Cùng lúc đó, công việc anh trục trặc, chiếc ghế trưởng phòng của anh lung lay. Cô nhân tình dường như nhận thức được chỗ đứng mình sẽ thay đổi nếu chồng chị mất chiếc ghế đó. Vì thế, cô ta bỏ anh để cặp kè với một người khác. Người này là ứng cử viên cho chiếc ghế trưởng phòng sắp tới. Nhân tình chỉ đến khi đàn ông có địa vị, có tiền. Đó là một mối quan hệ đổi chác, qua lại. Khi chồng chị cay đắng nhận ra điều đó thì chị đã không còn thiết tha gì chuyện quay lại. Mặc chồng xin lỗi, van xin chị vẫn cứng lòng. Chị bảo, vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là lòng tin. Chị đã mất niềm tin vào anh rồi, chị vĩnh viễn không thể ôm lại kẻ đã phản bội mình. Vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là niềm tin - Ảnh minh họa: Internet Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen. Bởi đàn ông có tâm thì đã chẳng có chuyện ngoại tình. Đánh cho tan nát, cho hả hê cuối cùng để nhận lại điều gì? Đàn ông tồi tệ, ngoại tình, giành giật lại đàn bà có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Quan trọng nhất là cảm giác của mình với chồng. Giành giật, đánh ghen cũng chỉ khiến đàn bà khoét sâu thêm nỗi đau của mình.

Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác Nhiều người bảo, đàn bà có không ra gì thì mới bị chồng đánh, chồng bỏ. Họ đâu biết rằng, để đến phiên tòa ly hôn ấy tôi đã bao nhiêu lần chịu cay đắng và dằn vặt. Và nếu tiếp tục sống với một người chồng như vậy, đời tôi chỉ chìm trong nước mắt…

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