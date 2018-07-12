Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen khi chồng ngoại tình

Tâm sự gia đình 12/07/2018 10:06

Lòng dạ của chồng đã bạc bẽo, tình nghĩa đã cạn thì chị đánh để làm gì? Rốt cuộc thì anh ta cũng đã ngủ với cô kia. Dù chị có đánh ghen, có xát ớt, có tát nát mặt cô ta thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được gì nữa.

Chỉ những ai đã từng bị phản bội mới thấu hiểu được cảm giác đau đớn thế nào. Khổ sở, tổn thương, có người còn chất chứa trong lòng nỗi hận thù. Phải đánh, phải dạy cho kẻ phá hoại gia đình người khác một bài học. Sự hờn ghen trong lòng của những người vợ có chồng ngoại tình có thể thông cảm được. Nhưng rồi, đánh ghen làm gì khi lòng dạ của người chồng đã không còn thuộc về mình?

Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen khi chồng ngoại tình - Ảnh 1
Đau đớn nhất với đàn bà chính là chuyện chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật sự ngỡ ngàng khi chị kể chuyện chồng ngoại tình như chuyện của người khác. Chị bình thản đến lạ, gương mặt chẳng lộ chút đau đớn nào. Chồng chị cặp với cô nhân viên trẻ đẹp cùng công ty. Cũng phải thôi khi chồng chị có tiền, lại ở chức vụ trưởng phòng. Chồng chị có thể cho cô ta nhiều lợi ích mà cô ta muốn. Tôi hỏi: “Sao chị không đánh ghen, cho cô ta một trận lên bờ xuống ruộng cho chừa cái tật la liếm. Chồng bỏ hay không thì chưa biết, nhưng phải đánh cho hả lòng hả dạ. Chị im lặng như thế có quá dễ dàng, người ta lại nghĩ mình hiền lành, nhu nhược".

Chị bảo, hạng đàn bà ấy đánh làm gì cho bẩn tay. Hơn nữa, nếu chồng chị không muốn thì cô ta có dám cởi đồ trước mặt chồng chị không? Vả chăng, lòng dạ của chồng đã bạc bẽo, tình nghĩa đã cạn thì chị đánh để làm gì. Rốt cuộc thì anh ta cũng đã ngủ với cô kia. Dù chị có đánh ghen, có xát ớt, có tát nát mặt cô ta thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được gì nữa. Chồng đã phản bội, tình nghĩa vợ chồng đã thật sự hết rồi.

Vài ngày sau, chị dọn qua nhà tôi sống. Tôi độc thân lại sống một mình nên cũng tiện. Chị bảo, đơn ly hôn chị đã gửi cho chồng, chỉ chờ tòa gọi. Tôi biết chị buồn, chị đau, giấu sau vẻ mạnh mẽ là một trái tim đầy thương tổn và yếu đuối. Chị đẹp lắm, lại có tài. Ở cơ quan tôi bao nhiêu đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhưng đàn bà lấy chồng, thông minh, xinh đẹp cũng chẳng bằng may mắn.

Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen khi chồng ngoại tình - Ảnh 2
Chồng chị phản bội, tình nghĩa vợ chồng đã cạn - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị dùng dằng không chịu kí đơn ly hôn. Đến xin chị tha thứ, quay về vì vốn dĩ anh ta quen cô ta chỉ là vui chơi qua đường. Cùng lúc đó, công việc anh trục trặc, chiếc ghế trưởng phòng của anh lung lay. Cô nhân tình dường như nhận thức được chỗ đứng mình sẽ thay đổi nếu chồng chị mất chiếc ghế đó. Vì thế, cô ta bỏ anh để cặp kè với một người khác. Người này là ứng cử viên cho chiếc ghế trưởng phòng sắp tới.

Nhân tình chỉ đến khi đàn ông có địa vị, có tiền. Đó là một mối quan hệ đổi chác, qua lại. Khi chồng chị cay đắng nhận ra điều đó thì chị đã không còn thiết tha gì chuyện quay lại. Mặc chồng xin lỗi, van xin chị vẫn cứng lòng. Chị bảo, vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là lòng tin. Chị đã mất niềm tin vào anh rồi, chị vĩnh viễn không thể ôm lại kẻ đã phản bội mình.

Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen khi chồng ngoại tình - Ảnh 3
Vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là niềm tin - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen. Bởi đàn ông có tâm thì đã chẳng có chuyện ngoại tình. Đánh cho tan nát, cho hả hê cuối cùng để nhận lại điều gì? Đàn ông tồi tệ, ngoại tình, giành giật lại đàn bà có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Quan trọng nhất là cảm giác của mình với chồng. Giành giật, đánh ghen cũng chỉ khiến đàn bà khoét sâu thêm nỗi đau của mình.

Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác

Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác

Nhiều người bảo, đàn bà có không ra gì thì mới bị chồng đánh, chồng bỏ. Họ đâu biết rằng, để đến phiên tòa ly hôn ấy tôi đã bao nhiêu lần chịu cay đắng và dằn vặt. Và nếu tiếp tục sống với một người chồng như vậy, đời tôi chỉ chìm trong nước mắt…

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen đàn bà đánh ghen đàn ông ngoại tình đàn ông phản bội đàn bà dại chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm