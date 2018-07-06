Tâm sự của người đàn bà 'giả mù, giả điếc' vì con khi chồng ngoại tình

Tâm sự gia đình 06/07/2018 14:16

Tôi đau đớn, tổn thương rất nhiều nhưng là một người mẹ tôi không thể để con mình thiệt thòi. Tôi sẽ giữ một gia đình hạnh phúc, yên ấm dù là cái vỏ để con mình tự tin, hãnh diện với cuộc đời.

Tôi năm nay 40 tuổi, chồng hơn tôi mười tuổi. Hai đứa con chúng tôi lớn cả, đứa học đại học, đứa có công việc ổn định cho mình. Tôi làm nội trợ, chồng làm công ty. Cuộc sống gia đình tôi cũng bình yên, giản dị như những gia đình khác nếu không có chuyện chồng tôi cặp bồ.

Tâm sự của người đàn bà 'giả mù, giả điếc' vì con khi chồng ngoại tình - Ảnh 1
Gia đình tôi sẽ rất yên ấm nếu không có chuyện chồng tôi cặp bồ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nhạy cảm lắm. Chỉ một chút thay đổi của chồng cũng dễ nhận ra. Tôi không khó để nhận ra anh dạo này hay chú ý ngoại hình. Đi làm còn xức dầu thơm và những buổi chiều hay viện lí do này nọ để không về nhà ăn cơm. Trong một lần giặt quần áo, tôi phát hiện ra vết son đỏ chót trên cổ áo sơ mi trắng. Tôi hiểu, chồng mình có người đàn bà khác.

Một lần, tôi lén lấy điện thoại chồng kiểm tra. Những tin nhắn mùi mẫn yêu đương khiến tôi chết lặng. Cô nhân tình ấy làm cùng công ty với chồng tôi, lại còn rất trẻ. Tôi nghe ngực mình như có tảng đá đè nặng, nước mắt trào ra. Chồng tôi ở cái tuổi này vẫn còn sinh tật như thế ư?

Khi tôi đang đau đầu, mệt mỏi cực độ không biết phải giải quyết việc chồng ngoại tình như thế nào thì con trai tôi dắt bạn gái về nhà ra mắt. Chiều hôm đó, tôi nấu bữa cơm tinh tươm, rất nhiều món ăn để tiếp cô gái ấy. Tôi điện chồng về nhà sớm. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Tôi cũng mừng khi bạn gái của con mình trông hiền lành, lễ phép.

Đêm hôm đó, chồng đã ngủ say mà tôi vẫn trằn trọc. Tôi nghĩ lại quãng đời làm mẹ, làm vợ hơn hai mươi năm của mình. Bao buồn vui, khổ cực, đắng cay tôi đều nếm hết. Tôi vẫn nghĩ chồng mình là người đàn ông hiền lành tử tế nhưng ai ngờ lại làm cái việc đốn mạt ấy sau lưng vợ. Bây giờ tôi nên làm gì, vạch mặt chồng, cãi nhau rồi ly hôn. Một khi đã vạch mặt tội lỗi của chồng, tôi biết gia đình này chẳng còn được yên ấm, chẳng còn những bữa cơm vui vẻ.

Tâm sự của người đàn bà 'giả mù, giả điếc' vì con khi chồng ngoại tình - Ảnh 2
Tôi đau đớn và tổn thương rất nhiều khi chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, tôi còn hai đứa con. Các con vẫn đang rất vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình mình. Cha mẹ hòa thuận, thương yêu là điều các con luôn hãnh diện với bạn bè. Tôi nhớ đến cô gái mà con trai tôi dắt về nhà lúc chiều. Nếu cô ấy biết chồng tôi ngoại tình thì sẽ nghĩ về gia đình tôi như thế nào? Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ lập gia đình. Lỡ may thông gia biết chồng tôi là hạng đàn ông chẳng ra gì thì họ sẽ nghĩ gì? Rồi miệng đời dè bỉu, chắc các con tôi không chịu nổi.

Tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi đau đớn, tổn thương rất nhiều nhưng là một người mẹ tôi không thể để con mình thiệt thòi. Tôi sẽ giữ một gia đình hạnh phúc, yên ấm dù là cái vỏ để con mình tự tin, hãnh diện với cuộc đời. Chí ít ra với người bạn đời tương lai, con trai tôi không phải cảm thấy xấu hổ khi có một người cha như vậy.

Tâm sự của người đàn bà 'giả mù, giả điếc' vì con khi chồng ngoại tình - Ảnh 3
Tôi giả mù, giả điếc trước tội lỗi của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm chồng tôi vẫn cứ đi đi về về như thế. Anh ta vẫn nghĩ tôi chưa biết gì, vẫn cứ tỏ vẻ mình tử tế và rất bận rộn. Còn tôi, “giả mù, giả điếc”, coi như mình là kẻ vô tri trước tội lỗi của chồng. Những bữa cơm vẫn diễn ra rất vui vẻ, gia đình vẫn hòa thuận, hai con của tôi đang rất hạnh phúc. Với một người làm mẹ như tôi, thế là đủ.

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Giá trị cốt lõi của cuộc đời này vẫn là gia đình. Hạnh phúc đích thực vẫn là vợ chồng yêu thương gắn bó, con cái hiếu thuận. Đàn ông sống có tâm, có đức sẽ nhận về những quả ngọt. Còn ngược lại, những kẻ coi rẻ vợ con, coi rẻ tình cảm gia đình rồi sẽ chẳng còn gì cả.

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