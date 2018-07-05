Tâm sự của đàn bà sau ly hôn: Lẽ ra tôi phải chọn con đường này sớm hơn

Bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với trái tim vỡ vụn. Tôi cố không khóc nhưng thực ra lòng tôi như ngàn vạn mũi kim đâm. Dù đau tận cùng nhưng tôi biết mình đã làm đúng. Tôi vẫn còn hai con, còn cả cuộc đời rất dài phía trước…

Tôi không chỉ đau đớn mà còn uất hận khi biết chồng mình có người đàn bà khác. Tôi đã từng chỉ biết cười khi người ta nói lo giữ chặt chồng, coi chừng chồng có nhân tình bên ngoài. Chồng tôi chưa thật sự tốt nhưng chưa tới mức phản bội vợ con, tôi nghĩ như thế. Chỉ khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta ôm ấp người khác tôi mới tin đó là sự thật. Tôi đau đớn và căm hận khi chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Nếu chồng tôi là một người đàn ông tốt, tôi có thể nuốt nước mắt mà tha thứ cho anh. Nhưng ngẫm lại, gần mười năm làm vợ, người đàn ông đó chưa bao giờ cho tôi cảm nhận được hai chữ hạnh phúc. Anh là người sống hời hợt, vô tâm, hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà. Con ốm, vợ đau cũng chưa từng mua lấy một liều thuốc. Nói hoài cũng mệt, tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Mười năm làm vợ, buồn nhiều hơn vui, cô đơn nhiều hơn hạnh phúc nhưng tôi vẫn cố gắng vì nghĩ cho hai con.

Chuyện anh ngoại tình như giọt nước tràn ly. Tôi bỗng nhận ra rằng mình là người đàn bà ngu ngơ. Bao năm qua cố gắng chịu đựng, cố gắng làm lụng cũng chỉ mong trọn vẹn hai chữ gia đình. Đâu ngờ rằng khi tôi còng lưng kiếm ra từng đồng nuôi con thì anh vung tiền cho nhân tình. Khi tôi mướt mồ hôi, quần quật làm việc thì anh ung dung ôm ấp người đàn bà khác. Tôi cố gắng gìn giữ hạnh phúc thì anh coi rẻ nghĩa vợ chồng. Tôi sống như vậy để làm gì? Tôi đã từng nghĩ rằng, đàn bà lấy chồng thì suốt đời suốt kiếp gắn với chồng. Đâu nghĩ có ngày vợ chồng lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe thế này. Thật tâm tôi sợ ly hôn, sợ con đường phía trước của mình quá chông chênh. Tự bản thân tôi cũng e dè khi sợ mang tiếng đàn bà đã một đời chồng. Nhưng cuộc đời tôi đã buồn khổ như thế, ở với chồng tôi còn tổn thương đến bao giờ nữa? Tôi quyết định ly hôn.

Tôi cố gắng gìn giữ hạnh phúc thì chồng lại coi rẻ gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà thà đau một lần rồi thôi còn hơn gặm nhấm nỗi đau đó cả đời. Bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với trái tim vỡ vụn. Tôi cố không khóc nhưng thực ra lòng tôi như ngàn vạn mũi kim đâm. Dù đau tận cùng nhưng tôi biết mình đã làm đúng. Tôi vẫn còn hai con, còn cả cuộc đời rất dài phía trước… Những ngày tháng sau tôi thấy tâm trạng mình khá hơn. Tôi vẫn đi làm, vẫn ăn những bữa cơm vui vẻ bên cạnh con. Mỗi khi đêm xuống, tôi không còn sống trong cảm giác bất an, chờ đợi mỏi mệt khi chồng đi thâu đêm suốt sáng không về. Tôi không còn bận tâm giờ này chồng đi đâu, ăn nằm với ai nữa. Với tôi, người đàn ông đó bây giờ như người dưng nước lã. Với tôi, người chồng bây giờ như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet Người ta đau bởi vẫn còn dùng dằng níu kéo điều làm mình khổ. Cắt nó đi rồi, khi thật sự buông bỏ con người ta sẽ cảm thấy thanh thản. Tôi vẫn sống bình yên, vui vẻ khi không có người đàn ông đó bên cạnh. Tôi tự do, tôi độc lập, tôi đang sống như tôi từng mơ ước. Và lẽ ra, tôi nên ly hôn với người chồng tệ bạc đó từ lâu rồi!

Đàn ông vô tâm một thì đàn bà cần vô tâm gấp đôi Chồng chị bây giờ làm gì, đi đâu, nhậu nhẹt hay thậm chí đi với gái chị cũng không quan tâm. Nhà cửa, anh muốn làm gì thì làm, còn chị mệt rồi. Bao nhiêu năm nay, chị không có lấy một khoảng thời gian riêng cho mình để nghỉ ngơi.

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