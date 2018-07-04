Gửi những cặp vợ chồng đang trên bờ vực ly hôn

Tâm sự gia đình 04/07/2018 13:40

Người ta có thể sống với nhau đến bạc đầu, có thể trọn vẹn với nhau từ ngày đầu cũng như ngày cuối không phải vì cuộc đời họ không gặp khó khăn, cãi vã mà bản thân họ biết cách dung hòa. Hôn nhân không phải là mật ngọt mà là một cuộc chiến rất khốc liệt.

Người ta thường nói với nhau rằng: “Không giữ được thì buông”, “không ở với nhau được thì đường ai nấy đi”… Nói ra nghe thật nhẹ nhàng nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết những khổ sở và dằn vặt khi tính đến chuyện ly hôn. Nếu cặp vợ chồng nào đang đứng trên bờ vực ly hôn, hãy đọc kĩ bài viết này.

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Có những giai đoạn vợ chồng nhìn nhau chỉ thấy sự thất vọng tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là một con đường không hề bằng phẳng. Trên con đường ấy, người ta không chỉ có hạnh phúc, có niềm vui mà còn nếm trải bao cảm giác buồn bã, thất vọng. Đã từng có những ngày tháng yêu nhau thiết tha đến vậy, nghĩ rằng chỉ cần sống bên nhau thì giông bão ngoài kia chẳng là gì. Nhưng cưới nhau về, có những lúc vợ chồng nghĩ về ngươi kia chỉ thấy thất vọng tràn trề.

Bài viết này không bàn đến lỗi lầm của ai nhiều hơn để dẫn đến ly hôn. Bởi xét cho cùng, mọi chuyện trên đời đều không xuất phát từ một phía. Buộc phải ly hôn, vợ hay chồng đều cảm thấy đau đớn. Đàn ông hay phụ nữ đều thấy sau bao ngày tháng ở với nhau dưới một mái nhà, đối phương đã thay đổi hoàn toàn. Chồng ngày xưa quan tâm, yêu thương vợ bao nhiêu thì bây giờ chỉ là một người vô tâm, ích kỉ, sống hời hợt. Còn đàn bà trong mắt chồng đã biến thành kẻ lắm điều, nhiều chuyện, chỉ biết đòi hỏi và than vãn suốt ngày.

Thực ra, bản chất con người ta không thể thay đổi. Ngày trước, trong mắt nhau người ta thật hoàn mỹ bởi giữa hai người chỉ có tình yêu. Cưới nhau về, chúng ta phải đối diện với cái gọi là thực tế. Đàn ông sẽ gánh trên vai cơm áo gạo tiền, tài chính của cả gia đình. Phụ nữ sẽ phải mang thêm trọng trách làm vợ, làm mẹ, làm dâu, trách nhiệm sinh con và nuôi dạy con cái… Đến với nhau cần tình yêu nhưng để sống với nhau cần sự nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực để dung hòa hai tính cách, bao dung và chia sẻ với nhau khó khăn, gánh nặng. Đó mới chính là mục đích cao cả của hôn nhân.

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Người ta đến với nhau vì tình yêu nhưng để sống được với nhau là nhờ sự nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vì một chút mâu thuẫn, một chút hiềm khích người ta đã nghĩ đến chuyện ly hôn có phải là quá dễ dàng? Có bao giờ chúng ta từng nghĩ lại, mình đã hạnh phúc như thế nào trong ngày cưới? Chúng ta đã ao ước có một cuộc sống như thế nào với người mình thương? Cuộc đời chẳng ai lót sẵn thảm nhung cho mình bước, có chăng là tự bản thân mỗi người phải trân trọng và cố gắng hết mình để có được cuộc sống mà mình muốn có.

Khi ly hôn, cha mẹ thường chỉ nghĩ đến xúc cảm của mình mà quên mất rằng người chịu tổn thương nhiều nhất chính là con cái. Cha mẹ là lá chắn vững chắc nhất của cuộc đời con, mất đi gia đình con cái sẽ ra sao? Thực tế xã hội đã cho thấy bao nhiêu đứa trẻ hư hỏng, mất cả tương lai chỉ bởi cha mẹ chia lìa. Khi trở thành cha thành mẹ, ngoài tình thương dành cho con thì thứ mà cha mẹ còn đặt lên hàng đầu đó là trách nhiệm. Trước khi đặt bút kí vào tờ giấy ly hôn hãy nghĩ đến con cái.

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Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể sống với nhau đến bạc đầu, có thể trọn vẹn với nhau từ ngày đầu cũng như ngày cuối không phải vì cuộc đời họ không gặp khó khăn, cãi vã mà bản thân họ biết cách dung hòa. Hôn nhân không phải là mật ngọt mà là một cuộc chiến rất khốc liệt. Chúng ta không cần phải đấu tranh với ai cả mà cần phải đấu tranh với chính bản thân mình. Dẹp bớt cái tôi của mình, bao dung hơn với người bạn đời, nỗ lực để thấu hiểu, để sẻ chia… Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết nỗ lực hết mình.

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Từ khóa:   ly hôn hôn nhân hôn nhân hạnh phúc

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