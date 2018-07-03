Những tật xấu ở vợ khiến người chồng rất dễ ngoại tình

Tâm sự gia đình 03/07/2018 10:48

Đàn ông ngoại tình là tội lỗi lớn nhất với vợ. Khi ấy đàn ông bị kết tội, bị chỉ trích, bị gắn cho những từ như tham lam, trăng hoa… Thế nhưng có phải đàn ông ngoại tình chỉ vì họ quá tham lam?

Nhiều người vợ không hề biết rằng, một phần lỗi là do mình khiến người chồng đi tìm người phụ nữ khác.

Thiếu quan tâm, sẻ chia với chồng

Đàn bà thường trách đàn ông sao quá vô tâm. Đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân, đến thú vui của mình mà xao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình. Nhưng đâu phải chỉ có người phụ nữ mới có nhu cầu được quan tâm, được thấu hiểu. Người đàn ông cũng có những nhu cầu đó. Đàn bà nhiều khi chỉ chăm chăm vào cảm xúc của bản thân mà quên mất rằng mình cũng đang sống rất vô tâm với chồng.

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Đàn ông luôn mong muốn vợ thấu hiểu và sẻ chia với mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn muốn vợ thấu hiểu những mệt nhọc, gánh nặng cơm áo trên vai họ. Đàn ông cần một ngôi nhà êm ấm, những bữa cơm ngọt lành. Và trên hết, họ cần người bạn đời của mình biết lắng nghe, biết sẻ chia những lúc họ mệt mỏi, gặp bế tắc. Khi không tìm thấy những điều đó ở vợ, dĩ nhiên họ sẽ tìm đến người phụ nữ khác.

Phụ nữ hay càu nhàu, chỉ trích

Đàn ông có muôn vàn thói xấu: Nhậu nhẹt, chơi game, luộm thuộm, ở bẩn, lười biếng làm việc nhà… Người vợ nào cũng cảm thấy mệt mỏi, bực bội với những thói xấu đó ở chồng. Và điều chúng ta thường nghe các bà vợ than vãn nhiều nhất là: “Anh quá lười biếng, anh quá bừa bộn..."

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Đàn bà hay than vãn, chỉ trích khiến đàn ông rất mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghe một lần sẽ cười, nghe lần thứ hai thì im lặng, nghe đến lần thứ ba đã thấy bực bội. Thói quen là thứ khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều, hãy thay đổi họ một cách từ từ bằng thái độ mềm mỏng. Việc các bà vợ cứ lải nhải, càu nhàu, than vãn tật xấu của chồng ngày này qua tháng nọ, thậm chí ngay trong bữa cơm khiến đàn ông rất mệt mỏi. Từ mệt mỏi sang chán nản, bước về nhà là nghe than vãn nên họ kiếm cớ ra ngoài. Và dĩ nhiên, khi đang trục trặc với vợ thì việc sa ngã với đàn bà khác rất dễ xảy ra.

Phụ nữ thiếu tôn trọng chồng

Nhu cầu cao nhất của một người đàn ông chính là cảm thấy được tôn trọng. Người đàn ông dù là ai, dù ở địa vị nào thì đều mong mỏi mình chính là trụ cột, là người làm chủ gia đình. Xã hội hiện đại, nhiều người phụ nữ rất giỏi giang kinh tế, có địa vị xã hội. Trong căn nhà, họ lấn át luôn vai trò của người chồng.

Đàn bà khôn ngoan chính là ở chỗ cho chồng cảm giác mình được tôn trọng. Dù đàn bà có giỏi hơn chồng, có kiếm tiền nhiều hơn thì khi ở trong căn nhà hãy cứ cho chồng làm chủ. Nếu một người đàn ông sống bên vợ mà bị coi thường, không được tôn trọng họ rất dễ thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình với người đàn bà khác.

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Đàn bà hãy là hậu phương, là nơi bình yên nhất để người chồng luôn muốn ở bên - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là nghệ thuật, để sống hạnh phúc và hòa thuận đòi hỏi cả người vợ lẫn người chồng phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Đàn bà khôn ngoan đừng sống quá bảo thủ, chỉ quan tâm đến cảm giác của mình mà thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu người bạn đời của mình. Hãy là hậu phương, là mái nhà yên bình mà người đàn ông luôn muốn ở bên. Có như thế, đàn ông sẽ không dại dột mà tìm một bến đỗ khác.

Đàn bà có thể sống một cuộc đời bình thường nhưng đừng quá tầm thường

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