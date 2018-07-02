Đàn bà có thể sống một cuộc đời bình thường nhưng đừng quá tầm thường

Nhiều phụ nữ có chồng tệ bạc đã quen làm cái bóng của chồng, đã quen sống có chồng bên cạnh. Họ sợ phải đi một mình, sợ mình không đủ dũng khí để từ bỏ. Sống như một cái bóng vật vờ, ôm bao đau đớn và tổn thương trong chính căn nhà của mình. Đàn bà đang sống một cuộc đời quá đỗi tầm thường...

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, sự thành công của một người đàn bà là gì? Với một vài người đó là có một công việc tốt, thu nhập cao. Nhiều người lại nghĩ chỉ cần có một người chồng biết yêu thương và sẻ chia coi như cuộc đời mình đã được như ý. Người khác lại chọn cuộc sống độc thân để ra sức vùng vẫy, tự do. Chín người mười ý, mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi nhưng đều có chung một đích đến đó là hạnh phúc. Đích đến của đàn bà trong cuộc đời, luôn luôn là hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dù là ai, dù làm gì thì điều luôn luôn cần là tạo dựng nhân cách và giá trị cho bản thân mình. Đàn bà mệnh danh phái yếu, luôn cần được chở che, nâng niu nhưng chỉ đúng trên một vài phương diện. Có những người đàn bà vô cùng mạnh mẽ, sau ly hôn hay sau những va vấp tưởng chừng chẳng thể gượng dậy nổi họ vẫn đứng lên kiên cường. Có những người đàn bà rất đỗi bình thường, làm công nhân, làm một người lao động chân tay nhưng làm lụng nuôi con. Họ sống một cuộc đời bình thường nhưng không hề tầm thường.

Xã hội hiện đại nhưng nhiều cô gái lại vô cùng làm biếng. Nhiều cô gái chân dài, xinh đẹp nhưng ngại đi làm, mục đích lớn nhất trong cuộc đời là kiếm được một người đàn ông đủ giàu có để nuôi mình cả đời. Chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, mình chỉ chăm chỉ làm đẹp và mua sắm. Nghĩ rằng mình có một cuộc đời hơn trăm vạn những người đàn bà khác nhưng có bao giờ họ nghĩ mình thật tầm thường? Bởi họ chẳng nuôi nổi mình, tất cả những gì họ có đều do đàn ông mang lại. Đàn bà dù là ai, dù ở địa vị nào vẫn luôn cần tạo dựng giá trị và nhân cách cho mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà là ai, đều mong mình có được tình yêu đích thực. Sẽ chẳng có gì phải bàn đến nếu như hạnh phúc ấy chẳng đi ngược lại giá trị đạo đức. Vậy mà, xã hội bây giờ nhiều người đàn bà nhân danh tình yêu để ăn nằm với chồng người khác. Biết đàn ông có vợ, có con vẫn cố chen một chân vào phá hoại rồi tự ngụy biện rằng mình đang sống cho tình yêu đích thực. Một tình yêu dựa trên sự đau khổ và bất hạnh của người khác thì những kẻ thứ ba có quá tầm thường, ích kỉ?

Đàn bà lấy chồng ai cũng mong mình được bình an, hạnh phúc. Có thể sống một cuộc sống giản dị, vun vén hạnh phúc của mình bên chồng bên con. Nhưng đàn bà lấy chồng, đừng bao giờ nghĩ rằng “đàn bà mười hai bến nước”, trong nhờ đục chịu. Nhiều người phụ nữ có chồng tệ bạc, ngoại tình, vũ phu nhưng cắn răng chịu đựng. Đã quen làm cái bóng của chồng, đã quen sống có chồng bên cạnh họ sợ phải đi một mình, sợ mình không đủ dũng khí để từ bỏ. Sống như một cái bóng vật vờ, ôm bao đau đớn và tổn thương trong chính căn nhà của mình. Đàn bà đang sống một cuộc đời quá đỗi tầm thường. Giá trị của một người phụ nữ không được đong đếm bằng son phấn, tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Khó có thể so sánh một người đàn bà ngồi trên xe hơi với một người phụ nữ bán rau ngoài chợ, ai là người hạnh phúc hơn? Bởi giá trị của một người đàn bà không thể đong đếm bằng son phấn, tiền bạc, vật chất. Một người đàn bà bán rau, lao động nghèo nhưng biết tạo dựng giá trị cho bản thân, biết mình cần gì và nỗ lực để có được nó vẫn rất đáng trân trọng. Cuộc đời lắm thác ghềnh, có những giai đoạn đàn bà chẳng thể dựa vào ai ngoài chính bản thân mình. Đàn bà là ai, ở địa vị nào đều có thể sống một cuộc đời bình thường nhưng đừng sống quá tầm thường.

Thư con gái gửi cha ngoại tình: Con đã mất niềm tin vào hôn nhân Ba đi ngoại tình, người đau đớn không chỉ có mẹ mà còn có con. Ba có nghĩ cho đứa con gái sắp bước vào đời của mình sẽ buồn bã ra sao khi có một người ba như vậy? Những gì con chứng kiến trong ba năm qua đã làm con quá hoang mang và sợ hãi với thứ gọi là hôn nhân.

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