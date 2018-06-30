Thư con gái gửi cha ngoại tình: Con đã mất niềm tin vào hôn nhân

Tâm sự gia đình 30/06/2018 12:10

Ba đi ngoại tình, người đau đớn không chỉ có mẹ mà còn có con. Ba có nghĩ cho đứa con gái sắp bước vào đời của mình sẽ buồn bã ra sao khi có một người ba như vậy? Những gì con chứng kiến trong ba năm qua đã làm con quá hoang mang và sợ hãi với thứ gọi là hôn nhân.

Ngày hôm qua, con lại chứng kiến ba mẹ cãi nhau. Sau khi ba ra khỏi nhà, mẹ lại khóc. Đó là hình ảnh quá quen thuộc của gia đình mình hơn ba năm qua. Con đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa ba và mẹ. Và con biết, ba rời khỏi nhà để đến với người đàn bà đó. Ba không hề biết rằng, đã hơn một lần con chết lặng khi chứng kiến cảnh ba thân mật với người đó.

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Ba chưa bao giờ biết nỗi đau mà mẹ đang chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Con đã gần 18 tuổi, con đủ lớn để hiểu hai từ ngoại tình là gì. Ba bao đêm không về, con biết mẹ chừng ấy đêm mất ngủ. Mẹ ngồi trong căn phòng tối mịt, không bật điện. Mẹ gắng kiềm tiếng nấc để con không nghe thấy. Ba chưa bao giờ hiểu nỗi đau mà mẹ đang chịu đựng.

Con biết, ba mẹ đang cố gắng ở với nhau vì con. Ba mẹ luôn muốn con sống lớn lên đủ cha đủ mẹ để bạn bè không chê cười. Thế nhưng, hạnh phúc chỉ là vẻ bề ngoài. Còn thực sự gia đình mình đã sụp đổ từ lâu. Con đâu thể thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc khi mẹ mình đêm nào cũng khóc. Còn ba, đi thâu đêm suốt sáng ở trong căn nhà của một người đàn bà khác không phải là mẹ. Tất cả mọi thứ đều là giả tạo thì sao lại mong con lớn lên hạnh phúc?

Con ở vào năm cuối cấp ba, cũng đã có những cảm xúc rung động đầu đời. Chưa thật sự yêu bất kì chàng trai nào nhưng con hoài nghi cái gọi là tình yêu đích thực mà mọi người vẫn thường nói. Ba đã có mẹ nhưng lại có thêm người phụ nữ khác. Phải chăng trên đời này chẳng có tình yêu thủy chung với nhau suốt đời?

Thư con gái gửi cha ngoại tình: Con đã mất niềm tin vào hôn nhân - Ảnh 2
Con sợ phải trở thành một người đàn bà đau khổ giống như mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, khi ba chưa có người phụ nữ khác gia đình mình rất hạnh phúc. Mẹ hay kể cho con nghe về mối tình sinh viên lãng mạn của ba và mẹ. Mẹ là cô gái có nhà thành phố, còn ba chỉ là anh sinh viên nghèo dưới quê lên. Bất chấp ông bà ngoại ngăn cản, hai người vẫn đến với nhau. Từ hai bàn tay trắng, ba mẹ cố gắng dành dụm mới có ngày hôm nay.

Mỗi khi nhìn tấm hình cưới của ba mẹ treo trong phòng khách, con đã nghĩ mình đã có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng tất cả đã sụp đổ khi ba có người đàn bà khác. Lâu lắm rồi, ba không về nhà trong bữa cơm chiều. Ba cũng không hề quan tâm mẹ buồn bã và đau khổ ra sao. Có lần mẹ ốm đến nhập viện, gọi cho ba chẳng hề bắt máy.

Ngày xưa ba mẹ yêu nhau đến như thế mà giờ đây còn thay lòng. Trên đời này chẳng hề có tình yêu thật sự tồn tại. Con cũng từng nghĩ đến ngày mình cưới. Với cuộc hôn nhân của mình, liệu người đàn ông rồi một ngày sẽ quay lưng phản bội vì một người đàn bà khác.

Thư con gái gửi cha ngoại tình: Con đã mất niềm tin vào hôn nhân - Ảnh 3
Ba đi ngoại tình, con đã mất hết niềm tin vào hai chữ hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Ba đi ngoại tình, người đau đớn không chỉ có mẹ mà còn có con. Ba có nghĩ cho đứa con gái sắp bước vào đời của mình sẽ buồn bã ra sao khi có một người ba như vậy? Những gì con chứng kiến trong ba năm qua đã làm con quá hoang mang và sợ hãi với thứ gọi là hôn nhân. Con sợ mình giống như mẹ, trở thành một người đàn bà đau khổ, ngày đêm phải khóc thầm trong căn nhà của mình. Vì có một người cha ngoại tình, con rất sợ hãi hôn nhân!

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