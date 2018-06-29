Tôi hai lăm tuổi. Theo như mọi người nhận xét là xinh đẹp, cao ráo. Tôi là người có cá tính. Từ nhỏ đã thích gì là tôi cố gắng có được bằng mọi giá. Nhà tôi khá giả, cũng chẳng khó gì để ba mẹ chiều theo ý của cô con gái duy nhất. Nhà tôi có hai anh em. Anh trai tôi đã có gia đình. Nhà chỉ còn mình tôi nên ba mẹ rất chiều chuộng.

Tôi biết khi kể ra câu chuyện của mình sẽ bị mọi người chỉ trích. Bởi tôi trót mang danh kẻ thứ ba, là kẻ phá nát hạnh phúc của người khác. Khi biết người đàn ông đó đã có gia đình, tôi vẫn bất chấp bởi tôi nghĩ mình đã làm đúng theo con tim của mình…

Nhưng tôi mặc kệ, có vợ thì đã sao chứ. Bao nhiêu người cưới nhau, có vài đứa con họ vẫn mang nhau ra tòa ly hôn đấy thôi. Từ hôm đó, hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong đầu làm tôi mất ăn mất ngủ. Tôi vào Facebook anh trai, lần tìm trong danh sách bạn bè cuối cùng tôi cũng tìm thấy tài khoản của anh. Tôi vào xem, anh để công khai những hình ảnh hạnh phúc với vợ. Cô vợ cũng xinh đẹp, mang thai đâu chừng tháng thứ 5.

Hôm đó là sinh nhật anh trai, mọi người vui vẻ ăn uống để chúc mừng. Trong bữa tiệc có một người đàn ông rất lịch thiệp, đẹp trai. Tôi bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Vây quanh tôi có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chưa thấy ai có sự điềm đạm và cuốn hút đến thế. Tiệc xong, tôi hỏi anh trai về người đàn ông đó. Anh bảo đó là bạn làm ăn với anh. Anh không quên nhắc nhở: “Anh ta có vợ rồi, vợ đang mang thai, đừng có dính dáng đến".

Từ nhỏ, tôi muốn gì là sẽ có cho bằng được nên với tình yêu tôi cũng như thế. Tôi biết anh trai mình đang làm ăn với anh nên cố tình đòi đi theo mỗi lần họ gặp mặt, nhậu nhẹt, tiệc tùng. Anh trai tôi vốn cũng chiều em gái nên cũng đồng ý. Trong những lần gặp ấy tôi cố gắng làm quen, trò chuyện thật nhiều với anh. Biết tôi là em gái của bạn thân, nên anh cũng cởi mở.

Biết anh đã có vợ nhưng tôi vẫn bất chấp để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần sau, tôi cố ý hẹn anh đi riêng. Tôi vờ hỏng xe gần nơi anh làm, vờ bị giật giỏ xách để anh chạy đến giúp. Mọi lí do tôi đưa ra để mong gặp được người đàn ông mà mình yêu. Anh là người đàn ông lịch thiệp, giúp đỡ tôi nhiệt tình nhưng chưa bao giờ có ý xấu. Anh cũng tỏ cho tôi biết là mình đã có vợ, sắp có con và rất yêu vợ mình. Anh càng như thế, tôi càng muốn có được anh cho riêng mình.

Hôm đó tôi lại lấy cớ để gặp anh. Tôi bảo có chuyện buồn nên rủ anh đi uống bia. Tôi chuốc cho say mềm rồi đưa anh vào khách sạn. Thực tình mà nói, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản. Sau khi ngủ với tôi, anh sẽ bỏ vợ và cưới tôi. Đâu ai ngờ rằng, sự ngông cuồng, dại dột của tôi đã phải trả một cái giá quá đắt.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, thấy tôi nằm bên cạnh anh đã hốt hoảng thật sự. Mặc vội quần áo rồi lao ra ngoài. Tôi đã chụp những tấm hình thân mật giữa chúng tôi và gửi qua Facebook vợ anh. Chắc hẳn chị ta sẽ rất khổ sở và dứt tình với người tôi yêu.

Tôi về nhà, nhận ngay cái tát như trời giáng của anh trai. Chắc hẳn anh ấy đã kể cho anh trai tôi nghe hết rồi. Anh tôi gào lên: “Mày có biết là đã gây ra chuyện gì không hả. Vợ anh ta mà chết là mày giết hai mạng người đó”. Tôi không biết rằng sau khi xem những tấm hình đó, vợ anh đã sốc đến nỗi động thai phải đi cấp cứu. Nghe nói chị ấy mất máu rất nhiều, tình hình rất nguy kịch. Anh tôi bảo, khó khăn lắm họ mới có con sau mấy năm chạy chữa. Sức khỏe chị ấy rất yếu, chỉ nằm ở nhà dưỡng thai mấy tháng nay.

Người thứ ba như tôi đáng bị chỉ trích và sỉ vả - Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày sau tôi mới nhẹ nhõm khi biết hai mẹ con bình yên. Nhưng vợ chồng họ bất hòa, chị vợ dọn về nhà mẹ ở. Còn anh tỏ ý khinh tôi ra mặt, anh nhắn rằng đã từng xem tôi như em gái. Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu cố gắng của anh bị tôi giẫm đạp dưới chân. Và cay đắng hơn, anh bảo tôi là hạng đàn bà rất đáng khinh...

Người thứ ba như tôi đáng bị chỉ trích và sỉ vả nghìn lần. Vốn dĩ, tôi đã nghĩ đó là tình yêu đích thực của đời mình. Mọi thứ tôi làm chỉ để mong có được anh. Nhưng sự ngông cuồng, dại dột của tôi đã bị trả giá. Yêu người đàn ông có vợ, biết đó là ngõ cụt, tôi vẫn cố đâm đầu vào.