Tâm sự người thứ ba: Biết là ngõ cụt vẫn đâm đầu vào

Tâm sự gia đình 29/06/2018 11:15

Vốn dĩ, tôi đã nghĩ đó là tình yêu đích thực của đời mình. Mọi thứ tôi làm chỉ để mong có được anh. Nhưng sự ngông cuồng, dại dột của tôi đã trả một cái giá quá đắt.

Tôi biết khi kể ra câu chuyện của mình sẽ bị mọi người chỉ trích. Bởi tôi trót mang danh kẻ thứ ba, là kẻ phá nát hạnh phúc của người khác. Khi biết người đàn ông đó đã có gia đình, tôi vẫn bất chấp bởi tôi nghĩ mình đã làm đúng theo con tim của mình…

Tôi hai lăm tuổi. Theo như mọi người nhận xét là xinh đẹp, cao ráo. Tôi là người có cá tính. Từ nhỏ đã thích gì là tôi cố gắng có được bằng mọi giá. Nhà tôi khá giả, cũng chẳng khó gì để ba mẹ chiều theo ý của cô con gái duy nhất. Nhà tôi có hai anh em. Anh trai tôi đã có gia đình. Nhà chỉ còn mình tôi nên ba mẹ rất chiều chuộng.

Tâm sự người thứ ba: Biết là ngõ cụt vẫn đâm đầu vào - Ảnh 1
Những gì đã muốn, tôi sẽ giành lấy bằng mọi giá - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là sinh nhật anh trai, mọi người vui vẻ ăn uống để chúc mừng. Trong bữa tiệc có một người đàn ông rất lịch thiệp, đẹp trai. Tôi bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Vây quanh tôi có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chưa thấy ai có sự điềm đạm và cuốn hút đến thế. Tiệc xong, tôi hỏi anh trai về người đàn ông đó. Anh bảo đó là bạn làm ăn với anh. Anh không quên nhắc nhở: “Anh ta có vợ rồi, vợ đang mang thai, đừng có dính dáng đến".

Nhưng tôi mặc kệ, có vợ thì đã sao chứ. Bao nhiêu người cưới nhau, có vài đứa con họ vẫn mang nhau ra tòa ly hôn đấy thôi. Từ hôm đó, hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong đầu làm tôi mất ăn mất ngủ. Tôi vào Facebook anh trai, lần tìm trong danh sách bạn bè cuối cùng tôi cũng tìm thấy tài khoản của anh. Tôi vào xem, anh để công khai những hình ảnh hạnh phúc với vợ. Cô vợ cũng xinh đẹp, mang thai đâu chừng tháng thứ 5.

Từ nhỏ, tôi muốn gì là sẽ có cho bằng được nên với tình yêu tôi cũng như thế. Tôi biết anh trai mình đang làm ăn với anh nên cố tình đòi đi theo mỗi lần họ gặp mặt, nhậu nhẹt, tiệc tùng. Anh trai tôi vốn cũng chiều em gái nên cũng đồng ý. Trong những lần gặp ấy tôi cố gắng làm quen, trò chuyện thật nhiều với anh. Biết tôi là em gái của bạn thân, nên anh cũng cởi mở.

Tâm sự người thứ ba: Biết là ngõ cụt vẫn đâm đầu vào - Ảnh 2
Biết anh đã có vợ nhưng tôi vẫn bất chấp để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần sau, tôi cố ý hẹn anh đi riêng. Tôi vờ hỏng xe gần nơi anh làm, vờ bị giật giỏ xách để anh chạy đến giúp. Mọi lí do tôi đưa ra để mong gặp được người đàn ông mà mình yêu. Anh là người đàn ông lịch thiệp, giúp đỡ tôi nhiệt tình nhưng chưa bao giờ có ý xấu. Anh cũng tỏ cho tôi biết là mình đã có vợ, sắp có con và rất yêu vợ mình. Anh càng như thế, tôi càng muốn có được anh cho riêng mình.

Hôm đó tôi lại lấy cớ để gặp anh. Tôi bảo có chuyện buồn nên rủ anh đi uống bia. Tôi chuốc cho say mềm rồi đưa anh vào khách sạn. Thực tình mà nói, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản. Sau khi ngủ với tôi, anh sẽ bỏ vợ và cưới tôi. Đâu ai ngờ rằng, sự ngông cuồng, dại dột của tôi đã phải trả một cái giá quá đắt.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, thấy tôi nằm bên cạnh anh đã hốt hoảng thật sự. Mặc vội quần áo rồi lao ra ngoài. Tôi đã chụp những tấm hình thân mật giữa chúng tôi và gửi qua Facebook vợ anh. Chắc hẳn chị ta sẽ rất khổ sở và dứt tình với người tôi yêu.

Tôi về nhà, nhận ngay cái tát như trời giáng của anh trai. Chắc hẳn anh ấy đã kể cho anh trai tôi nghe hết rồi. Anh tôi gào lên: “Mày có biết là đã gây ra chuyện gì không hả. Vợ anh ta mà chết là mày giết hai mạng người đó”. Tôi không biết rằng sau khi xem những tấm hình đó, vợ anh đã sốc đến nỗi động thai phải đi cấp cứu. Nghe nói chị ấy mất máu rất nhiều, tình hình rất nguy kịch. Anh tôi bảo, khó khăn lắm họ mới có con sau mấy năm chạy chữa. Sức khỏe chị ấy rất yếu, chỉ nằm ở nhà dưỡng thai mấy tháng nay.

Tâm sự người thứ ba: Biết là ngõ cụt vẫn đâm đầu vào - Ảnh 3
Người thứ ba như tôi đáng bị chỉ trích và sỉ vả - Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày sau tôi mới nhẹ nhõm khi biết hai mẹ con bình yên. Nhưng vợ chồng họ bất hòa, chị vợ dọn về nhà mẹ ở. Còn anh tỏ ý khinh tôi ra mặt, anh nhắn rằng đã từng xem tôi như em gái. Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu cố gắng của anh bị tôi giẫm đạp dưới chân. Và cay đắng hơn, anh bảo tôi là hạng đàn bà rất đáng khinh...

Người thứ ba như tôi đáng bị chỉ trích và sỉ vả nghìn lần. Vốn dĩ, tôi đã nghĩ đó là tình yêu đích thực của đời mình. Mọi thứ tôi làm chỉ để mong có được anh. Nhưng sự ngông cuồng, dại dột của tôi đã bị trả giá. Yêu người đàn ông có vợ, biết đó là ngõ cụt, tôi vẫn cố đâm đầu vào.

Đàn bà trưởng thành thật sự sẽ chẳng cần dựa dẫm đàn ông

Đàn bà trưởng thành thật sự sẽ chẳng cần dựa dẫm đàn ông

Nhiều cô gái chưa chồng thường truyền tai nhau câu nói: “Chỉ cần gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì người con gái cả đời chẳng cần trưởng thành”. Điều đó đúng, nhưng chỉ trên ngôn tình.

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba tâm sự người thứ ba yêu đàn ông có vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm