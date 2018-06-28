Ngày Gia đình Việt Nam: Phụ nữ là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương

Một người mẹ hạnh phúc sẽ tạo ra những đứa con hạnh phúc. Người đời có câu: “Phúc đức tại mẫu”, điều này luôn luôn đúng cho dù xã hội có phát triển đến thế nào. Những đức tính tốt đẹp, một trái tim đầy yêu thương đứa con sẽ “sao chép” ở người mẹ của mình...

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, chỉ cần trong nhà có bàn tay người phụ nữ, gia đình sẽ An. Đàn ông vùng vẫy biển khơi, làm những việc lớn lao ngoài xã hội nhưng với phụ nữ, hạnh phúc chính là chồng, là con. Phụ nữ là người quyết định hạnh phúc cho một gia đình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ xưa nay luôn được coi là phái yếu, luôn cần được nương dựa vào một bờ vai vững chắc. Trụ cột và người làm chủ trong gia đình là người đàn ông. Nhưng điều đó chỉ đúng một nửa, hạnh phúc của một gia đình, hòa hiếu hay bất hạnh, tất cả đều do người phụ nữ quyết định.

Đàn bà khôn ngoan luôn tạo cho chồng và con niềm tin rằng, dù xã hội ngoài kia sóng gió ra sao thì ngôi nhà vẫn là nơi bình yên nhất. Người đàn ông sau một ngày làm việc mệt nhọc, có thể gác lại mọi muộn phiền sau lưng để trở về. Một bữa cơm ngọt lành, một không khí ấm áp tràn niềm vui… Đó là những gì người đàn ông luôn cần ở người phụ nữ của mình. Xã hội hiện đại có quá nhiều cạm bẫy và đàn ông trong những phút yếu lòng có thể phản bội vợ để ăn nằm cùng người đàn bà khác. Nhưng đàn bà nên hiểu rằng, đàn ông thực ra rất khôn ngoan. Họ sẽ không ngu ngốc đến mức từ bỏ một gia đình êm ấm, một người vợ hết mực chu toàn để chạy theo một vài cám dỗ. Họ có thể sa ngã một lần, nhưng điều cuối cùng họ chọn luôn là bến đỗ mang đến cho họ bình yên. Đàn bà thông minh là người cho họ thấy rằng, mọi thứ ngoài xã hội sẽ chẳng bao giờ so sánh được với hạnh phúc mà người đàn ông đang nắm trong tay.

Đàn ông khôn ngoan sẽ không từ bỏ gia đình hạnh phúc để chạy theo cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Những vụ ly hôn càng ngày càng tăng và đang xảy ra rất nhiều ở những cặp vợ chồng trẻ. Đàn bà thường trách móc đàn ông vô tâm, xao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha. Đàn ông thì trách phụ nữ hời hợt, không thấu hiểu, chỉ biết đòi hỏi và trách móc… Khi không tìm được tiếng nói chung trong gia đình thì đổ vỡ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tạo hóa đã cho người phụ nữ một đặc quyền chính là sự mềm mỏng và dịu dàng. Ông bà ta có câu “lạt mềm buột chặt” hay “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời mà khê”. Đàn ông thường sống khô khan và hành động theo lí trí, khi đó sự mềm mỏng, thái độ của người đàn bà chính là sự sống còn cho hạnh phúc gia đình. Đàn bà vun vén gia đình, nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Người mẹ chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ. Một người mẹ hạnh phúc sẽ tạo ra những đứa con hạnh phúc. Người đời có câu: “Phúc đức tại mẫu”, điều này luôn luôn đúng cho dù xã hội có phát triển đến thế nào. Những đức tính tốt đẹp, một trái tim đầy yêu thương đứa con sẽ “sao chép” ở người mẹ của mình. Một người mẹ hay cáu gắt, bực bội, cằn nhằn lại mong con mình lớn lên đầy yêu thương và sống hạnh phúc. Điều đó có quá vô lí? Đàn bà là người tạo ra sự ấm áp, yêu thương trong mái ấm của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng có người chọn người mình yêu nhất, có người chọn người giàu có, người thành đạt để có thể cho mình chỗ dựa suốt đời… Theo thời gian, tình yêu sẽ phai nhạt dần và nhiều người cảm thấy cuộc hôn nhân của mình lạnh lẽo. Nhưng bất kể đàn bà lấy chồng vì lí do gì và cuộc hôn nhân của mình lạnh lẽo ra sao thì khi trở thành vợ, thành mẹ người phụ nữ phải là người khơi nguồn yêu thương và giữ lửa hạnh phúc.

Tâm sự của người đàn ông có vợ ngoại tình: Tôi mới là người mong được tha thứ Vì hai đứa con cô ấy chịu đựng. Tôi thì đi làm, tìm thú vui bên ngoài. Về nhà thấy vợ mặt nặng mày nhẹ tôi lại xách xe đi chơi thâu đêm. Tôi nghĩ, dù tôi có làm gì, có tệ cỡ nào thì với tính cách cam chịu, vợ tôi chẳng dám rời xa mình.

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