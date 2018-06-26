Những giai đoạn vợ chồng dễ chia ly nhất trong cuộc sống hôn nhân

Sau đây là những giai đoạn chán nản, dễ dẫn đến ly hôn nhất trong cuộc sống lứa đôi.

Giai đoạn này nếu không có sự quan tâm, sẻ chia từ người chồng, phụ nữ rất dễ bị trầm cảm sau sinh. Nhưng người đàn ông trong giai đoạn này rất dễ chán nản bởi chưa quen với sự xuất hiện và chăm sóc thành viên mới trong gia đình. Một vấn đề nữa là đàn ông bị kìm nén sinh lí, không được giải tỏa nên rất dễ bực bội. Đó là lí do đàn ông rất dễ ngoại tình trong giai đoạn này. Cả hai vợ chồng cần đặc biệt quan tâm, sẻ chia cho nhau để cùng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Ngoài cảm giác hạnh phúc ngập tràn vì sắp trở thành mẹ, người phụ nữ trong giai đoạn này sẽ vô cùng mệt mỏi. Khi mang bầu người vợ bị những trận ốm nghén hành hạ, nôn ói, mất ngủ, chuột rút… Khi sinh con, người phụ nữ như vừa trải qua một trận sinh tử. Chưa hồi phục sau sinh lại phải loay hoay chăm con. Có thể nói, giai đoạn sau sinh là giai đoạn nhạy cảm và khó khăn nhất trong cuộc đời người phụ nữ.

Giai đoạn khó khăn về tài chính: Người vợ hối hận

Tình yêu quan trọng nhưng không đủ để một gia đình có một cuộc sống hạnh phúc. Không đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, đó là lí do cãi nhau nhiều nhất của các cặp vợ chồng. Tiền học cho con, tiền nhà, tiền ăn uống, bao nhiêu hóa đơn phải thanh toán… Ở trong hoàn cảnh thiếu thốn tiền bạc, người vợ rất dễ bực bội, cáu gắt. Người đàn bà bắt đầu so sánh chồng và những người đàn ông khác. Cảm giác hối hận xuất hiện: “Tại sao lại lấy người như vậy làm chồng?”.

Khi không có tiền, người vợ thường so sánh chồng với những người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trong giai đoạn khó khăn tài chính cũng vô cùng chán nản. Họ rất mong nhận được sự thông cảm và sẻ chia để cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Nếu hai vợ chồng không có tiếng nói chung, thường xuyên “cơm không lành, canh không ngọt” thì chuyện đường ai nấy đi là chuyện sớm hay muộn.

Ngoại tình: Không một lí do nào đủ để tha thứ

Nếu giai đoạn vợ sinh con hay khó khăn về tài chính hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua được thì ngoại tình lại không như vậy. Vợ hoặc chồng ăn nằm với người khác chính là điều đau đớn nhất. Khó có thể nói hết được những tổn thương và nỗi đau mà người trong cuộc phải chịu đựng khi người bạn đời phản bội.

Đây là giai đoạn dễ ly hôn nhất trong cuộc sống lứa đôi. Và nếu, người bạn đời đủ bao dung để có thể tha thứ thì cuộc sống vợ chồng cũng không thể trở về được như trước kia. Đàn bà có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên, còn đàn ông có thể quên nhưng không bao giờ tha thứ. Nếu không muốn cuộc hôn nhân của mình bất hạnh thì dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Cả hai vợ chồng phải cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn mới có thể hạnh phúc lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là một con đường chưa bao giờ bằng phẳng. Nó đòi hỏi người trong cuộc phải đủ hiểu biết, đủ bản lĩnh, đủ yêu thương mới có thể đồng hành cùng nhau đến cuối con đường.