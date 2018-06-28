Đàn bà trưởng thành thật sự sẽ chẳng cần dựa dẫm đàn ông

Nhiều cô gái chưa chồng thường truyền tai nhau câu nói: “Chỉ cần gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì người con gái cả đời chẳng cần trưởng thành”. Điều đó đúng, nhưng chỉ trên ngôn tình.

Phụ nữ trưởng thành không phải là người đủ tuổi công dân hay đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Bởi thực tế cho thấy, nhiều người phụ nữ hơn ba mươi, thậm chí bốn mươi nhưng không thể sống một mình, lúc nào cũng cần có người bên cạnh để họ dựa dẫm. Nhiều người phụ nữ không thể sống một mình nếu không có người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà xưa nay luôn được coi là phái yếu. Đặc quyền của phụ nữ là nước mắt, luôn cần được đàn ông chở che, bao bọc. Nhưng một người đàn bà, đụng bất kì việc gì cũng sợ hãi, cũng mong người khác giúp đỡ liệu có khiến người khác nhàm chán? Đàn bà có quyền dựa vào người đàn ông của cuộc đời mình nhưng có bao giờ tự hỏi, khi người đàn ông hết bảo bọc, đàn bà sẽ sống ra sao?

Nhiều cô gái chưa chồng thường truyền tai nhau câu nói: “Chỉ cần gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì người con gái cả đời chẳng cần trưởng thành”. Điều đó đúng, nhưng chỉ trên ngôn tình. Bởi chỉ những ai từng trải, hay bước vào đời sống hôn nhân mới thấy để sống cạnh nhau bạn không chỉ cần có tình yêu. Đàn ông khi yêu họ thường bị cuốn hút bởi những cô gái mềm yếu, chỉ cần thấy gián, thấy chuột là hét lên sợ hãi. Khi đó, bản tính nam nhi trong đàn ông trỗi dậy, họ muốn dang tay bao bọc, chở che cho người yêu. Nhưng khi cưới về, điều đàn ông cần là một người bạn đồng hành, sẻ chia. Những lúc họ khó khăn, bế tắc người vợ có thể là điểm tựa cho họ. Cưới một người vợ mà bất kì việc gì cũng dựa dẫm vào chồng, thử hỏi có người đàn ông nào cảm thấy nhàm chán? Khi đó họ lại dễ dàng bị chinh phục bởi một cô gái năng động, bản lĩnh khác ngoài vợ.

Đàn bà sống dựa dẫm, đàn ông sẽ cảm thấy nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà bản lĩnh không có nghĩa phải gồng mình lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Đàn bà khôn ngoan bề ngoài hiền lành, mềm mỏng nhưng tính cách lại mạnh mẽ. Là người có thể khóc ướt trên vai người đàn ông của mình nhưng khi rời vòng tay ấy đàn bà có thể tự đứng vững. Yêu và đến với một người đàn ông, không mong người ấy có thể che chở và bao bọc mình suốt đời, vì họ hiểu: “Vùng an toàn của đàn bà không bao giờ là trong vòng tay của người đàn ông”. Nhiều người phụ nữ thường cho rằng, chỉ cần mình lấy được người chồng tốt, giàu có, đủ vững vàng thì cả cuộc đời của mình chẳng cần phải lo gì nữa. Và, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, trầm trồ thậm chí là ghen tị khi một người phụ nữ mình quen kết hôn với một người đàn ông thành đạt. Nhưng nghĩ rằng chỉ cần lấy chồng giàu cả đời mình sung sướng thì đàn bà đã sai lầm. Đàn bà đi làm, bước ra ngoài xã hội sẽ được coi trọng hơn một người ở nhà. Chồng giàu nhưng đó là tiền của chồng. Chỉ những đồng tiền do chính tay mình làm ra mới là chỗ dựa vững chắc cho đàn bà. Và cuộc đời biến động, lòng người khó lường, khi đàn ông bội phản quay lưng thì đàn bà có thể tự tin mà làm lại cuộc đời. Một người đàn bà bản lĩnh là người tự đứng vững trên đôi chân của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà trưởng thành chính là lúc họ rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng người đàn ông trong đời. Cần thì nắm giữ, khi không thể giữ nữa thì buông. Buồn nhưng không quá bi lụy, đàn ông rời đi nhưng đàn bà vẫn sống tốt, đó mới thực sự là một người đàn bà bản lĩnh.

Tâm sự của người đàn ông có vợ ngoại tình: Tôi mới là người mong được tha thứ Vì hai đứa con cô ấy chịu đựng. Tôi thì đi làm, tìm thú vui bên ngoài. Về nhà thấy vợ mặt nặng mày nhẹ tôi lại xách xe đi chơi thâu đêm. Tôi nghĩ, dù tôi có làm gì, có tệ cỡ nào thì với tính cách cam chịu, vợ tôi chẳng dám rời xa mình.

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