Đàn ông coi rẻ vợ con rồi sẽ chẳng còn gì cả

Tâm sự gia đình 05/07/2018 10:24

Giá trị cốt lõi của cuộc đời này vẫn là gia đình. Hạnh phúc đích thực vẫn là vợ chồng yêu thương gắn bó, con cái hiếu thuận. Đàn ông sống có tâm, có đức sẽ nhận về những quả ngọt. Còn ngược lại, những kẻ coi rẻ vợ con, coi rẻ tình cảm gia đình rồi sẽ chẳng còn gì cả.

Bản lĩnh của một người đàn ông là gì? Phải chăng là có một sự nghiệp thật to lớn, có nhà lầu xe hơi? Với nhiều người đàn ông, bản lĩnh của phái mạnh còn thể hiện ở chỗ có nhiều người đàn bà trong đời. Càng nhiều đàn bà vây quanh mới chứng tỏ được sự thu hút, sự giàu có của người đàn ông đó. Đàn ông ngoại tình nghĩa là coi rẻ tình nghĩa vợ chồng. Đàn ông có bao giờ nghĩ hậu vận của mình rồi sẽ ra sao?

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Phải chăng có càng nhiều phụ nữ, đàn ông mới chứng tỏ được bản lĩnh của mình? - Ảnh minh họa: Internet

Ông Tiến - hàng xóm của tôi năm nay đã gần 60 tuổi. Ở cái tuổi này, cảnh người ta thường thấy là sum vầy con cháu, cảnh vợ chồng già bên cạnh an ủi cho nhau. Nhưng ông chỉ sống một mình. Từ ngày này qua ngày nọ, ông một mình bên chén cơm khô khốc, đạm bạc. Thỉnh thoảng, hai đứa con của ông có đến thăm. Tạt vào một lát, để lại cho cha ký trái cây, vài bịch bánh, dúi vào tay cha mấy trăm ngàn rồi đi. Ông còn người vợ, ở gần nhà chỉ mấy cây số nhưng chưa bao giờ bà ghé qua ông.

Tôi nghe mẹ kể, hồi trẻ ông là người ăn chơi có tiếng. Ông hay nhậu nhẹt, say xỉn. Vợ ông làm quần quật nuôi hai con ăn học mà còn bị chồng chửi, đánh đập. Tồi tệ hơn là ông đi ngoại tình. Hồi đó hai đứa con còn nhỏ, không ít lần chứng kiến cảnh cha hắt hủi mẹ, đánh mẹ và đuổi ba mẹ con ra đường. Ông dắt cô nhân tình trẻ về nhà ở. Đâu chừng chưa đến nửa năm, cô ta vét sạch tiền của ông rồi cũng dứt áo ra đi.

Sau đợt đó ông cũng cặp kè vài cô nữa, nhưng rồi chẳng còn ai ở lại bên ông cả. Thứ mà những cô nhân tình hướng đến chỉ là túi tiền của ông, hết tiền thì đi. Vợ ông khổ cực mang con ở nhà nhà mẹ đẻ. Gom góp cực nhọc mới nuôi nổi hai con. Khoảng thời gian sau ông hối hận, mong bà tha thứ rồi quay về. Bà không chịu. Cái ngày ông dắt nhân tình về nhà, đuổi ba mẹ con ra đường vẫn còn như mới hôm qua.

Đàn ông coi rẻ vợ con rồi sẽ chẳng còn gì cả - Ảnh 2
Dắt nhân tình về nhà, ông ta đuổi vợ con ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Hai đứa con cũng không thương cha. Họ đến thăm cho tròn nghĩa vụ. Người đàn ông một thời ăn chơi lừng lẫy khi về già lại sống tủi nhục, cô đơn. Giá như ngày ấy ông không coi rẻ vợ con, không ngoại tình thì giờ đây ông đã có cuộc sống sum vầy bên con bên cháu.

Đàn ông khi ngoại tình, khi coi rẻ vợ con để ăn nằm cùng người đàn bà khác có bao giờ nghĩ đến hậu vận về già của mình? Đàn ông dù ở địa vị nào, làm những công việc to tát hay chỉ là người lao động bình dân thì điều mọi người kính trọng nhất vẫn là nhân cách. Đàn ông ngoại tình, chính họ đã hạ thấp nhân phẩm của mình. Không những bị gia đình, con cái không coi trọng mà tiếng xấu còn theo đến tận cuối đời.

Đàn ông coi rẻ vợ con rồi sẽ chẳng còn gì cả - Ảnh 3
Đàn ông có tâm rồi sẽ nhận về quả ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị cốt lõi của cuộc đời này vẫn là gia đình. Hạnh phúc đích thực vẫn là vợ chồng yêu thương gắn bó, con cái hiếu thuận. Đàn ông sống có tâm, có đức sẽ nhận về những quả ngọt. Còn ngược lại, những kẻ coi rẻ vợ con, coi rẻ tình cảm gia đình rồi sẽ chẳng còn gì cả.

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Chồng chị bây giờ làm gì, đi đâu, nhậu nhẹt hay thậm chí đi với gái chị cũng không quan tâm. Nhà cửa, anh muốn làm gì thì làm, còn chị mệt rồi. Bao nhiêu năm nay, chị không có lấy một khoảng thời gian riêng cho mình để nghỉ ngơi.

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