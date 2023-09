Nếu có những điều này, đàn bà sẽ khổ suốt đời

Người đời thường nói rằng đàn bà sướng khổ do chồng. May mắn thì có chồng thương yêu chiều chuộng, bất hạnh thì lấy phải kẻ chẳng ra gì. Nhưng đàn bà nhiều khi sướng khổ chẳng do người khác mà do chính bản thân mình.

Nếu có những điều sau đây thì ắt hẳn, người phụ nữ sẽ có mệnh khổ cả đời. Quá si tình và coi đàn ông là tất cả của đời mình Cuộc sống muốn trọn vẹn, hạnh phúc thì không thể thiếu tình yêu. Thế nhưng, nhiều người phụ nữ khi yêu thường dốc cạn tất cả những gì mình có. Họ xem người đàn ông là bầu trời, là cả cuộc đời, thậm chí là cả tính mạng của mình. Coi tình yêu và người đàn ông trên hết mọi thứ là điều dễ khiến đàn bà đau khổ - Ảnh minh họa: Internet Quá si tình, quá bi lụy dễ khiến người đàn bà đau khổ khi tình yêu không được như ý. Và khi bắt buộc lựa chọn, khi ở giữa sự chia ly và níu kéo người đàn bà vẫn thường chọn người đàn ông. Dẫu rằng ở cạnh người đó, người đàn bà chỉ có nước mắt và những nỗi đau. Đàn bà sống như thế, yêu bi lụy như vậy sẽ không tránh khỏi sự đau khổ trong cuộc đời. Sống vì người khác, quá nhẫn nhịn hi sinh Đà bà khi có chồng, có con họ thường quên mất chính cuộc sống của bản thân mình. Nguồn sống của họ là chồng, là con. Chỉ cần chồng con vui vẻ, hạnh phúc họ có nhận một ít thiệt thòi về mình cũng chẳng bao giờ than phiền. Sự nhẫn nhịn, hi sinh quên mình cũng là một điểm yếu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn bà như vậy, lỡ gặp phải người chồng chẳng ra gì họ thường cắn răng chịu đựng. Chồng vũ phu, tệ bạc, thậm chí ngoại tình họ cũng chấp nhận chỉ cần gia đình trọn vẹn, con cái lớn lên hạnh phúc, bình yên. Nhẫn nhịn hi sinh chính là một điểm yếu khiến đàn bà chịu nhiều đau khổ. Đàn bà quá mạnh mẽ, giỏi giang Nghe ra thật mâu thuẫn nhưng những người đàn bà mạnh mẽ, giỏi giang thường lại rất cô đơn. Bởi vì họ không cần một người đàn ông bao bọc, che chở cho mình. Tự bản thân họ có thể độc lập tài chính, có thể tự mình làm những việc mà vốn dĩ là của đàn ông. Đàn bà mềm yếu như con mèo, luôn tỏ ra yếu đuối thì luôn được đàn ông che chở, bảo vệ. Còn đàn bà quá mạnh mẽ, giỏi giang lại khiến đàn ông e dè. Dễ nhận thấy, trong một buổi tiệc hay đám giỗ, người phụ nữ quá giỏi giang phải cáng đáng mọi thứ. Còn đàn bà vụng về, không biết nấu ăn, không biết làm gì chỉ cần ngồi một chỗ. Bởi thế, nhiều khi quá giỏi giang, quá cầu toàn, đàn bà lại tự làm mình khổ. Bao nhiêu việc đến tay, bao nhiêu chuyện phải làm… Đàn bà nhiều khi biết ít một chút, vụng về một chút, đoảng một chút lại thấy sung sướng hơn những người đàn bà quá giỏi giang. Đàn bà đừng cố gồng mình để chứng tỏ mạnh mẽ và giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet Chẳng ai muốn cuộc đời mình khổ cả. Nhiều khi cái khổ của đàn bà do chính bản thân họ gây nên. Đàn bà à, hãy thương yêu bản thân mình trước khi muốn người khác thương yêu. Và đôi lúc đàn bà chẳng cần phải gồng mình để cố chứng tỏ mình là một người đàn bà quá mạnh mẽ và giỏi giang. Tâm sự của người đàn bà 'giả mù, giả điếc' vì con khi chồng ngoại tình Tôi đau đớn, tổn thương rất nhiều nhưng là một người mẹ tôi không thể để con mình thiệt thòi. Tôi sẽ giữ một gia đình hạnh phúc, yên ấm dù là cái vỏ để con mình tự tin, hãnh diện với cuộc đời. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-co-nhung-dieu-nay-dan-ba-se-kho-suot-doi-289737.html Theo Nam Khuê | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-co-nhung-dieu-nay-dan-ba-se-kho-suot-doi-289737.html