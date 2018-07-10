Gửi người thứ ba: Hãy đứng trên đôi chân của mình, đừng chen vào gia đình người khác

Tâm sự gia đình 10/07/2018 10:04

Đàn bà à, người đàn ông tốt trước hết là người chưa thuộc về bất kì người đàn bà nào. Khi chọn người để yêu thương, để trao gửi cuộc đời thì hãy dùng lí trí soi xét. Đàn bà có lòng tự trọng sẽ đi trên đôi chân của mình và không bao giờ chen chân vào gia đình người khác.

Với phụ nữ, ngoài sự nghiệp thì điều quan trọng nhất vẫn là tìm được một nơi chốn tốt để nương dựa. Ai chẳng mong người đàn ông của mình tử tế, thành đạt và phải yêu thương mình thật lòng. Trớ trêu thay, xã hội bây giờ nhiều người đàn bà trơ trẽn đến mức biết người ta có vợ, có gia đình vẫn mặc kệ mà ngã vào lòng.

Gửi người thứ ba: Hãy đứng trên đôi chân của mình, đừng chen vào gia đình người khác - Ảnh 1
Với phụ nữ, ai cũng mong muốn tìm được nơi chốn tốt để nương dựa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã có vợ luôn có sự cuốn hút lạ kỳ với phụ nữ. Ở họ có sự trưởng thành, sự từng trải, chín muồi về xúc cảm. Hơn nữa những người đàn ông như thế lại rất am hiểu và biết cách chiều lòng tâm lí phụ nữ. Bởi thế, nhiều cô gái xinh đẹp, có điều kiện tốt vẫn cứ chết mê chết mệt những người đã có gia đình. Nhưng đàn ông đã có gia đình như liều thuốc độc, đàn bà có si mê đến đâu thì cũng nên biết giới hạn cho bản thân mình. Bởi dính vào đàn ông có vợ, mối quan hệ chẳng đi đến đâu mà cuối cùng người nhận về bao đắng chát vẫn là phụ nữ.

Phụ nữ dù là ai, làm công việc gì thì điều quý giá nhất vẫn là nhân cách. Một người phụ nữ có lòng tự trọng, biết tôn trọng nhân phẩm của mình sẽ chẳng bao giờ mong muốn có một mối quan hệ trên mức bạn bè hay đồng nghiệp với những người đàn ông có vợ. Bởi giữ khoảng cách, trước hết là tôn trọng chính bản thân mình. Có như thế, những người xung quanh mới coi trọng mình được.

Ai cũng được cha mẹ sinh ra, được nuôi nấng và dạy dỗ tử tế. Mong ước lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ là con gái mình tìm được một người đàn ông xứng đáng. Yêu người đàn ông có vợ, người thứ ba có cảm thấy phí hoài những gì cha mẹ kì vọng? Ai cũng xứng đáng tìm được một người đàn ông tốt, tử tế để yêu thương và kết hôn. Phụ nữ hiền lành, tử tế, biết trân trọng bản thân mình thì chẳng sợ gì không gặp được người tốt để yêu.

Gửi người thứ ba: Hãy đứng trên đôi chân của mình, đừng chen vào gia đình người khác - Ảnh 2
Một người phụ nữ tốt thì sợ gì không gặp được người tử tế để yêu? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người bạn thân, từ thời sinh viên bạn đã đem lòng yêu mê muội một người đàn ông có vợ. Chị vợ của anh rất hiền lành, cũng chỉ nghĩ đơn giản bạn như em gái, bạn thân của chồng. Ai cũng khuyên bạn bỏ người đàn ông đó đi, đừng phá nát gia đình họ nhưng bạn không nghe. Bạn bảo đó là tình yêu, là cả cuộc đời của bạn. Bạn phải sống thật với con tim của mình.

Tôi ngẫm lại câu nói của bạn mình. Bạn bảo đó là tình yêu, là cuộc đời của bạn vậy với người vợ kia, người chồng chẳng phải cũng là tình yêu và cuộc đời của chị ấy sao? Hơn nữa, bạn lấy tư cách gì để giành giật với chị ấy? Chị được người ta cưới hỏi đàng hoàng, được cha mẹ hai bên thương yêu, được pháp luật thừa nhận. Họ là vợ chồng, là một gia đình, hơn nữa họ đã có con. Phá nát hạnh phúc của họ mà bạn vẫn ngẩng cao đầu bảo rằng đó là tình yêu sao?

Gửi người thứ ba: Hãy đứng trên đôi chân của mình, đừng chen vào gia đình người khác - Ảnh 3
Người đàn ông tốt trước hết là chưa thuộc về bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là trong xã hội này có rất nhiều người đàn bà ngông cuồng, ngạo mạn như bạn tôi. Bạn bảo rằng mình xinh đẹp, tài giỏi chẳng kém gì vợ anh ấy. Tôi hỏi: “Nếu tài giỏi tại sao không kiếm người tử tế để yêu lại giành giật của người khác”. Bạn câm lặng không trả lời được. Rồi người đàn ông bạn si mê, cũng tàn nhẫn, ích kỉ, tham lam có khác gì bạn?

Đàn bà à, người đàn ông tốt trước hết là người chưa thuộc về bất kì người đàn bà nào. Khi chọn người để yêu thương, để trao gửi cuộc đời thì hãy dùng lí trí soi xét. Đàn bà có lòng tự trọng sẽ đi trên đôi chân của mình và không bao giờ chen chân vào gia đình người khác.

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Không phải đàn ông, đây mới là những điều đàn bà cần có trong cuộc đời

Người ta thường nói rằng: “Các cô gái thường rất lo lắng cho cuộc đời mình cho đến khi họ có chồng”. Với nhiều người phụ nữ, có chồng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chỉ cần cưới một người đàn ông tốt, tài chính ổn định coi như cả đời họ chỉ ngồi hưởng phước. Có đúng như vậy không hay những người đàn bà đó đang tự ru ngủ chính mình về giấc mơ có người bảo bọc suốt đời?

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