Không phải đàn ông, đây mới là những điều đàn bà cần có trong cuộc đời

Phụ nữ yêu 09/07/2018 11:16

Người ta thường nói rằng: “Các cô gái thường rất lo lắng cho cuộc đời mình cho đến khi họ có chồng”. Với nhiều người phụ nữ, có chồng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chỉ cần cưới một người đàn ông tốt, tài chính ổn định coi như cả đời họ chỉ ngồi hưởng phước. Có đúng như vậy không hay những người đàn bà đó đang tự ru ngủ chính mình về giấc mơ có người bảo bọc suốt đời?

Không phải chồng, đây mới là những điều người phụ nữ cần phải có trong cuộc đời mình.

Có một công việc tốt, tự kiếm ra tiền

Khi yêu nhau người ta bảo rằng đối phương là tất cả của mình. Khi đó, chỉ cần uống nước mía, ngồi trà đá vỉa hè cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi sa cơ, khi túng thiếu, khi rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo thì người ta mới nhận ra giá trị của đồng tiền.

Không phải đàn ông, đây mới là những điều đàn bà cần có trong cuộc đời - Ảnh 1
Vòng tay của người đàn ông không bao giờ là nơi an toàn nhất với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ dù có chồng hay không thì nhất thiết phải có một công việc. Dù là bán rau ngoài chợ, một người công nhân hay một cô nhân viên bình thường thì nhất định phải kiếm ra tiền. Để khẳng định bản thân, để có tiếng nói trong gia đình. Vòng tay người đàn ông không bao giờ là chỗ dựa an toàn nhất cho người phụ nữ mà chính là công việc, là đồng tiền do chính tay mình làm ra. Hơn nữa, làm việc kiếm tiền để phụng dưỡng và báo hiếu cha mẹ. Đó là điều mà bất kì người phụ nữ khôn ngoan nào cũng nên làm.

Một sức khỏe tốt, một thần thái tự tin

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Người phụ nữ hiện đại cần phải biết cách chăm sóc cơ thể và yêu thương bản thân mình. Lựa chọn một lối sống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe cũng là cách để người phụ nữ giữ gìn nhan sắc và kéo dài tuổi thanh xuân.

Không phải đàn ông, đây mới là những điều đàn bà cần có trong cuộc đời - Ảnh 2
Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Sự cuốn hút của một người phụ nữ ngoài vẻ đẹp ngoại hình còn là vẻ đẹp của nội tâm. Một người phụ nữ thành đạt, khéo ăn nói, toát lên vẻ tự tin là điều mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ. Khi đạt được điều đó, không cần người đàn ông bên cạnh, người phụ nữ vẫn có thể sống mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Ngoài tình yêu cần có những mối quan hệ xã hội tốt

Cái dại dột của những cô gái mười tám, đôi mươi là xem tình yêu là tất cả cuộc đời mình. Với họ, người đàn ông là cả bầu trời, cả thế giới nên nếu lỡ người đàn ông quay lưng phản bội thì người phụ nữ gần như mất tất cả. Họ chìm vào những nỗi đau khổ, cô đơn mà khó thoát ra được.

Đàn bà khôn ngoan cần hiểu rằng, ngoài tình yêu cần phải xây dựng và vun đắp nhiều mối quan hệ tốt khác. Bạn bè không cần nhiều nhưng cần thật tâm với nhau, để khi buồn bã, mệt mỏi phụ nữ có thể tìm đến tâm sự. Những mối quan hệ trong công việc để người phụ nữ có thể học hỏi kinh nghiệm... Khi xây dựng được những mối quan hệ tốt xung quanh mình, người phụ nữ không còn quá phụ thuộc vào cái bóng của người đàn ông bên mình nữa.

Không phải đàn ông, đây mới là những điều đàn bà cần có trong cuộc đời - Ảnh 3
Đàn ông chỉ là điều kiện cần chứ không phải là tất cả trong cuộc đời phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Có chồng, lập gia đình là cột mốc lịch sử quan trọng trong đời người. Nhưng nếu không tìm được người phù hợp để kết hôn hay có chồng nhưng phải chia ly thì người phụ nữ vẫn có thể mạnh mẽ mà sống tốt. Bởi đàn ông chỉ đến trong cuộc đời người phụ nữ chỉ là điều kiện cần để người phụ nữ cảm thấy tốt hơn chứ người đàn ông không phải là tất cả. Khi có những điều trên đây, người phụ nữ hoàn toàn có thể sống độc lập, tự tin mà không cần có sự bảo bọc, chở che của bất kì người đàn ông nào.

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Vợ cho tôi một mái nhà yên ấm, một chỗ dựa vững chắc. Còn nhân tình lại cho tôi những xúc cảm ái ân trên giường. Ai nói tôi tham lam cũng được, nhưng tôi mong muốn có hai người đàn bà đó bên mình mãi mãi.

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