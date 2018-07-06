Những điều ở nhân tình mà người vợ nên học hỏi

Phụ nữ yêu 06/07/2018 14:15

Nói đến người thứ ba, những kẻ giật chồng người khác thì người ta nghĩ ngay đến hạng đàn bà lẳng lơ, tham lam, không có nhân cách… Nhưng những người ấy dù có xấu xa đến đâu cũng không thể phủ nhận một điều rằng đàn ông chết mê chết mệt. Vậy điều gì ở họ khiến đàn ông si mê?

Phụ nữ chúng ta cũng nên học hỏi một vài điều từ họ để khôn khéo hơn trong cách đối xử với chồng.

Luôn xinh đẹp và biết cách chăm sóc bản thân

Đàn ông yêu bằng mắt nên một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm luôn khiến họ si mê. Nếu một người vợ suốt ngày chỉ biết bếp núc, đầu bù tóc rối chăm chỉ làm việc nhà thì nhân tình lại biết cách ăn mặc đẹp, chăm sóc da dẻ và yêu thương bản thân mình.

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Đàn bà hãy yêu thương và chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ sẽ hỏi ngược lại: “Con cái, nhà cửa như vậy tôi lấy thời gian đâu để chăm sóc bản thân?”. Chính cách sống quá chu toàn, quá hi sinh đó khiến đàn bà thua thiệt. Dù mệt mỏi hay bận rộn tới đâu hãy cho mình khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Đàn ông sẽ luôn thích một người vợ gọn gàng, biết yêu thương cơ thể mình.

Táo bạo trong chuyện chăn gối

Có một thực tế cho thấy rằng, nhiều người chồng sau vài ba năm chung sống bắt đầu chán vợ. Một trong những nguyên nhân đó là người vợ “quá ngoan”. Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ phải luôn e dè, khép nép trong chuyện vợ chồng.

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Đàn ông luôn thích những người phụ nữ táo bạo trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đàn ông lại luôn thích những điều mới mẻ và chuyện giường chiếu cũng vậy. Đàn ông si mê nhân tình bởi cô ta táo bạo, tạo cho đàn ông sự hào hứng. Là một người phụ nữ thông minh, những người vợ cần suy nghĩ thoáng hơn và sẵn sàng “xông pha” cùng chồng. Một người vợ luôn tạo ra những điều mới mẻ thì người chồng nào cũng thích.

Luôn dịu dàng và cho đàn ông được chứng tỏ bản lĩnh của mình

Người ta thường ví von nhân tình như con mèo còn những bà vợ như những con sư tử. Mèo thì hiền lành, lúc nào cũng nũng nịu, nhẹ nhàng. Ngược lại sư tử thì hung dữ, nhắc đến chỉ khiến người ta run sợ.

Đàn ông bất kì là ai, dù ở địa vị nào họ luôn muốn có một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhân tình khi muốn điều gì ở đàn ông họ thường nũng nịu, vòi vĩnh như những đứa trẻ. Còn những người vợ, khi không hài lòng, không được chồng quan tâm thì khóc lóc, than vãn, thậm chí cãi nhau với chồng.

Còn một điều nữa mà đàn ông nào cũng muốn đó là chứng tỏ bản lĩnh nam nhi của mình. Đàn ông nào cũng khao khát mình làm chủ, mình được tôn trọng. Với một người vợ chỉ biết than vãn, trách mắng thậm chí coi thường chồng thì đàn ông rất mệt mỏi. Đàn bà khôn ngoan hãy học cách làm một con mèo giống như nhân tình. “Lạt mềm thì buộc chặt”, sợi dây trói buộc người đàn ông chính là bản năng dịu dàng của người phụ nữ.

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Hôn nhân là một nghệ thuật, đòi hỏi mỗi người phải rất khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà phá hoại gia đình người khác thì luôn luôn xấu nhưng trong con người họ vẫn có những điều đáng để cho phụ nữ chúng ta học hỏi. Hôn nhân là một nghệ thuật, nó đòi hỏi mỗi người phải biết dung hòa, phải khéo léo để đối nhân xử thế. Có như thế hôn nhân mới thật sự vững bền. 

Đàn ông coi rẻ vợ con rồi sẽ chẳng còn gì cả

Đàn ông coi rẻ vợ con rồi sẽ chẳng còn gì cả

Giá trị cốt lõi của cuộc đời này vẫn là gia đình. Hạnh phúc đích thực vẫn là vợ chồng yêu thương gắn bó, con cái hiếu thuận. Đàn ông sống có tâm, có đức sẽ nhận về những quả ngọt. Còn ngược lại, những kẻ coi rẻ vợ con, coi rẻ tình cảm gia đình rồi sẽ chẳng còn gì cả.

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