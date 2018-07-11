Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác

Tâm sự gia đình 11/07/2018 11:32

Nhiều người bảo, đàn bà có không ra gì thì mới bị chồng đánh, chồng bỏ. Họ đâu biết rằng, để đến phiên tòa ly hôn ấy tôi đã bao nhiêu lần chịu cay đắng và dằn vặt. Và nếu tiếp tục sống với một người chồng như vậy, đời tôi chỉ chìm trong nước mắt…

Tôi là một người đàn bà kém may mắn. Người ta có chồng được nhờ, được nương dựa vào chồng những lúc ốm đau, khó khăn. Còn tôi, có chồng như đeo một cái gông vào cổ. Tôi cũng đã từng mong muốn mình có một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc. Thế nhưng mọi giấc mơ của tôi đều tan biến từ khi có chồng…

Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác - Ảnh 1
Tôi có chồng như đeo một cái gông vào cổ - Ảnh minh họa: Internet

Ban ngày đi làm tôi phải mặc những chiếc áo dài tay để che đi những vết xước. Mặt phải trang điểm thật đậm, chỗ nào bị bầm tôi cố ý bôi một lớp phấn dày. Những vết thương trên mặt, trên tay, khắp cơ thể do chồng tôi gây ra. Anh ta là người rất cộc cằn, vũ phu. Chỉ cần không hài lòng, trong người có men rượu là anh ta tát, anh ta đánh.

Đàn bà có chồng vũ phu khổ sở trăm điều. Ngày xưa ở với cha mẹ, chưa bao giờ họ đánh tôi lấy một roi. Vậy mà lấy chồng, tôi trở thành nơi để anh ta trút giận, xả hết những nỗi bực dọc gặp phải. Công việc anh ta không thuận lợi, bất trắc cũng là cái cớ để anh ta gây sự. Tôi cãi thì anh ta tát. Những đêm khuya muộn màng, anh ta về say khướt. Tôi ra mở cửa chậm cũng bị anh ta càm ràm, chửi rủa…

Hai năm kết hôn, tôi nếm đủ bao nhiêu vị cay đắng của cuộc đời làm vợ. Người ta có chồng tệ bạc khổ tâm, còn tôi đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Trước đây tôi nấn ná, chưa dứt được anh ta bởi còn hy vọng một ngày nào đó anh ta thức tỉnh mà thay đổi. Bởi đàn bà có chồng, đâu dễ gì nói bỏ là bỏ được. Nhưng rồi, biết rằng mình trông chờ vào sự thay đổi chỉ như một sự ảo tưởng. Tôi đâm đơn ly hôn.

Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác - Ảnh 2
Có chồng vũ phu, tôi đau từ thể xác đến tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết tôi gửi đơn lên tòa, anh ta đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi chống cự bằng tất cả sức lực yếu ớt của một người đàn bà. Ngày ra tòa, những vết thương vẫn còn bầm tím. Nhưng sau phiên tòa ấy, tôi thấy mình được giải thoát. Tôi thấy mình như vừa bước khỏi địa ngục, khỏi chiếc lồng giam hãm mình bấy lâu nay…

Đàn bà sau ly hôn, dẫu bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng như vừa trải qua cơn bão tố. Tôi cảm thấy đau, cảm thấy xót xa, thương cho phận đàn bà xui xẻo, chẳng may lấy phải kẻ vũ phu. Tôi chưa có con, đêm đêm tôi nghe nỗi cô đơn thấm tận tâm can mình. Tôi cũng sợ chặng đường phía trước dài dằng dặc của mình.

Đàn bà sau ly hôn như tôi, ngoài sự thương tổn trong lòng còn nghe biết bao điều từ miệng lưỡi thiên hạ. Nhiều người không hiểu lí do vì sao tôi ly hôn thì bảo tôi có nhân tình, tôi sướng quá hóa rồ. Nhiều người thì bảo, đàn bà có không ra gì thì mới bị chồng đánh, chồng bỏ. Họ đâu biết rằng, để đến phiên tòa ly hôn ấy tôi đã bao nhiêu lần cay đắng và dằn vặt. Và nếu tiếp tục sống với một người chồng như vậy, đời tôi chỉ chìm trong nước mắt…

Tâm sự của người đàn bà sau ly hôn: Để đứng dậy được phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác - Ảnh 3
Tôi phải sống khác đi, phải thật hạnh phúc như mình từng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

Tôi gượng dậy sau những đau thương. Mỗi bước đi sau phiên tòa ấy đều khó khăn, cực nhọc nhưng tôi phải gắng gượng. Đời tôi vốn dĩ trước đây chưa từng có niềm vui khi sống với chồng, tôi phải sống khác đi, phải hạnh phúc như mình từng mơ ước. Đàn bà phải nỗ lực để có được điều mình muốn, còn tôi sau ly hôn phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Bởi nhiều khi, những khó khăn trên đường đời chẳng là gì so với những nỗi đau và vết thương trong lòng.

Rồi tôi cũng lấy lại được sự thanh thản của mình. Dẫu rằng khi nhắc về chồng cũng vẫn khiến tôi nhói lòng nhưng đêm đêm tôi đã có thể ngủ ngon. Mỗi buổi sáng, trang điểm thật đẹp, mặc chiếc áo mình thích để bước ra đường. Đời người đàn bà chọn nhầm chồng thì bỏ. Tôi biết mình đã làm đúng khi dứt bỏ người chồng vũ phu ấy.

Tâm sự của người đàn bà 'giả mù, giả điếc' vì con khi chồng ngoại tình

Tâm sự của người đàn bà 'giả mù, giả điếc' vì con khi chồng ngoại tình

Tôi đau đớn, tổn thương rất nhiều nhưng là một người mẹ tôi không thể để con mình thiệt thòi. Tôi sẽ giữ một gia đình hạnh phúc, yên ấm dù là cái vỏ để con mình tự tin, hãnh diện với cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ly hôn đàn bà sau ly hôn người đàn bà sau đổ vỡ phụ nữ sau ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm