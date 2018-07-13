Đàn bà 30: Tình yêu không còn là điều quan trọng nhất

Phụ nữ yêu 13/07/2018 10:45

Đàn bà mãi mãi chẳng thể sống như một cô gái mười tám tuổi, lúc nào cũng si mê, cuồng nhiệt với tình yêu. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu va vấp, đến một độ tuổi đàn bà sẽ nhận ra người đàn ông chẳng còn quan trọng đến thế.

Đàn bà tuổi 30 đã trải qua nhiều va vấp, sóng gió. Họ không còn là cô gái mười tám, hai mươi yêu một cách cuồng si. Ở tuổi 30, đàn bà hiểu được cuộc đời mình cần gì. Và khi đó, người đàn ông không còn đứng ở vị trí quan trọng nhất.

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Đàn bà 30, trái tim trải qua nhiều va vấp, sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Cái tin chị tôi chủ động ly hôn khiến ai cũng sốc. Bởi hai người chỉ cưới nhau vỏn vẹn có hai năm. Trong mắt mọi người, họ là cặp vợ chồng trẻ đầy hạnh phúc. Có phải chị tôi quá nôn nóng và bảo thủ khi quyết định chia tay? Tôi những tưởng chị mình sẽ khóc lóc hay đau khổ vật vã khi ly hôn, nhưng chị bình thản đến lạ.

Chị bảo với tôi, khi em 30 tuổi, tình yêu sẽ không còn nồng nhiệt, si mê như hồi em mười tám tuổi. Ngày yêu nhau, chị chỉ cần ở ở người đàn ông sự lãng mạn, quan tâm và yêu thương, như vậy là đủ. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sóng gió, đàn bà cần nhiều hơn ở một người đàn ông. Đàn ông phải vững vàng, phải mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho người đàn bà.

Trớ trêu thay, cưới chồng mới hai năm chị mới nhận ra rằng chàng trai mình yêu bao năm thực ra chỉ là một đứa trẻ to xác. Anh đã có vợ và vài năm nữa sẽ trở thành cha nhưng anh vẫn mải miết chơi game, lao đầu vào những trò chơi vô bổ. Ngày xưa, anh hay cùng bạn bè đi phượt nơi này nơi kia. Chị cũng đã từng ngưỡng mộ khi thấy anh đăng những tấm hình chụp ở dốc đá hay trên những đỉnh núi cheo leo. Nhưng đàn ông có vợ, có gia đình phải khác. Còn anh vẫn cứ giữ mãi những thú vui đó mà bỏ quên chị.

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Chị cay đắng nhận ra người đàn ông của mình chỉ là đứa trẻ to xác - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, vì tình yêu chị có thể chấp nhận và bao dung tất cả mọi lỗi lầm hay tật xấu. Nhưng đàn bà 30, sống không chỉ cần tình yêu. Chị hiểu được gánh nặng của cơm áo gạo tiền, hiểu được những khó khăn và sóng gió của đường đời. Chị nhận ra rằng, tình yêu với đàn bà 30 không cần thiết như hơi thở. Người đàn ông chị từng yêu si mê, ngây dại bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Anh không cho chị những thứ chị cần thì chị buông. Xét cho cùng, không có anh chị vẫn sống tốt, vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền và sống cuộc sống của mình.

Ngồi nghe chị mình nói mà lòng tôi gợi lên bao suy nghĩ. Người chị bao năm sống lãng mạn của tôi đã thay đổi. Ngày xưa, chị vô tư, đơn giản, lãng mạn bấy nhiêu thì bây giờ từng trải, mang nhiều tâm sự trong lòng. Tôi biết, chị bắt buộc phải thay đổi, bắt buộc phải mạnh mẽ.

Đàn bà 30: Tình yêu không còn là điều quan trọng nhất - Ảnh 3
Đàn bà chẳng thế mãi mãi sống như một cô gái mười tám, hai mươi tuổi lúc nào cũng yêu si mê - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ai cũng mong có được một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc. Nhưng đàn bà mãi mãi chẳng thể sống như một cô gái mười tám tuổi, lúc nào cũng si mê, cuồng nhiệt với tình yêu. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu va vấp, đến một độ tuổi đàn bà sẽ nhận ra người đàn ông chẳng còn quan trọng đến thế. Và đàn bà 30 mạnh mẽ và bản lĩnh, có thể bước đi vững vàng mà chẳng còn sự chở che, bao bọc của một người đàn ông.

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