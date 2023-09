Người đời thường nói rằng đàn bà sướng khổ do chồng. May mắn thì có chồng thương yêu chiều chuộng, bất hạnh thì lấy phải kẻ chẳng ra gì. Nhưng đàn bà nhiều khi sướng khổ chẳng do người khác mà do chính bản thân mình.