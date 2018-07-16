Đàn bà ngoại tình chỉ đổi được nước mắt của con cái

Tâm sự gia đình 16/07/2018 10:52

Khi người đàn bà ấy đi rồi, căn nhà chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống trải. Đứa bé vẫn cứ thất thần, đôi lúc giữa đêm gào khóc gọi mẹ. Tiếng khóc của nó khiến người dưng nước lã cũng chạnh lòng thương. Tôi tự hỏi, người đàn bà ấy khi dứt áo ra đi không hề nghĩ đến đứa con của mình hay sao?

Khi nhắc đến sự hi sinh, chịu đựng người ta thường nhắc ngay đến những người mẹ. Những người đàn bà vì con mình sinh ra có thể chấp nhận mọi cay đắng, tủi nhục, khổ ải. Chỉ cần con cười, con lớn lên bình an họ có thể chịu đựng những điều vượt sức lực của mình. Thế nhưng, bên cạnh những người vì con như thế lại có những người đàn bà vì sự tham lam và ích kỉ của mình mà bất chấp tất cả. Kể cả đó là nỗi đau đớn và tổn thương của đứa con mình dứt ruột sinh ra.

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Có những người đàn bà vì sự tham lam, ích ích của mình mà bất chấp tất cả - Ảnh minh họa: Internet

“Con anh thì anh nuôi, từ nay tôi không còn dính líu gì đến cuộc sống của cha con các người”. Đó là câu nói mà chính tai tôi nghe được khi chị khăn gói ra đi theo người đàn ông khác. Anh chồng lúc đó kéo đứa bé năm tuổi lại đang khóc om sòm để nó khỏi chạy theo mẹ. Chị ta nhẫn tâm ngồi lên chiếc xe người đàn ông nổ máy sẵn. Mẹ đi rồi, thằng bé còn gào khóc đòi mẹ đến khản cổ. Còn anh chồng, gương mặt bất lực đến thảm hại.

Chuyện chị hàng xóm của tôi ngoại tình thì ở chợ đã phong thanh từ mấy tháng nay. Chồng chị đi làm xa. Công việc công trình xây dựng nay đây mai đó. Chỉ thấy anh vài tháng mới về nhà một lần. Chơi với con vài hôm rồi đi. Còn chị vợ, cứ như bông hoa rực rỡ, người cứ mơn mởn đầy sức sống. Chồng cứ đi biền biệt, chị ta bắt đầu cặp kè qua lại với một người đàn ông khác.

Anh chồng về nhà bất ngờ và bắt gặp cảnh trai trên gái dưới ngay trên chiếc giường của mình. Bao nhiêu phẫn uất bị dồn nén, anh đánh chị một trận thừa sống thiếu chết. Ngay hôm đó, chị ta quyết định khăn gói đi theo người đàn ông kia. Anh chồng thấy chị gom đồ, vừa cay đắng vừa bất lực. Bởi anh đi làm xa cũng chỉ mong kiếm được đồng tiền nuôi vợ nuôi con. Cô ta đi rồi thì đứa con lên năm phải làm sao? Khi anh hạ giọng bảo cô ta suy nghĩ lại vì con, cô ta hất mặt: “Con của anh thì anh nuôi, tôi đã chán ngấy cảnh có chồng cũng như không rồi”.

Đàn bà ngoại tình chỉ đổi được nước mắt của con cái - Ảnh 2
Người đàn bà ra đi mà không hề nghĩ đến đứa con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi người đàn bà ấy đi rồi, căn nhà chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống trải. Đứa bé vẫn cứ thất thần, đôi lúc giữa đêm gào khóc gọi mẹ. Tiếng khóc của nó khiến người dưng nước lã cũng chạnh lòng thương. Tôi tự hỏi, người đàn bà ấy khi dứt áo ra đi không hề nghĩ đến đứa con của mình hay sao?

Đành rằng có thể chị là người đàn bà cô đơn trong chính căn nhà của mình khi chồng vắng nhà biền biệt. Nhưng ăn nằm cùng người đàn ông khác, tệ bạc hơn nữa là khăn gói ra đi chị ta sẽ nhận được gì? Những hân hoan thể xác, những dục vọng tầm thường với chị lớn hơn cả đứa con mình dứt ruột sinh ra hay sao?

Đàn bà ngoại tình chỉ đổi được nước mắt của con cái - Ảnh 3
Đàn bà à, nước mắt của con sẽ chảy cả đời khi có một người mẹ như thế - Ảnh minh họa: Internet

Người đời thường bảo đàn ông ngoại tình là tệ bạc, tham lam. Nhưng đàn bà khi dứt tình cạn nghĩa họ có thể tuyệt tình đến vô cùng. Đàn bà à, trước khi ăn nằm cùng người đàn ông khác hãy nghĩ đến con cái. Dục vọng chỉ được vài tháng, vài năm nhưng nước mắt con cái sẽ chảy một đời khi có một người mẹ như thế.

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