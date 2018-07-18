Đàn bà khôn ngoan chính là ở cách chọn chồng

Tâm sự gia đình 18/07/2018 10:24

Cưới một người giàu có, đàn bà phải chấp nhận chuyện anh ta không có thời gian dành cho gia đình. Cưới một người đàn ông tình cảm, đặt gia đình lên trên hết, có thời gian chăm sóc vợ con thì đồng nghĩa anh ta sẽ không dư dả.

Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà chính là ở cách chọn chồng. Hôn nhân là đại sự một đời, chẳng thể đơn thuần cưới chỉ vì yêu, cũng chẳng nhắm mắt đưa chân chỉ để có chồng với thiên hạ. Đàn bà chọn chồng, chọn người tử tế, bản lĩnh, người dù bình yên hay sóng gió cũng sẽ là bờ vai để mình có thể yên tâm dựa vào.

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Đàn bà hơn nhau không ở tấm chồng mà ở cách chọn chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn đối tượng kết hôn, điều gì ở đàn ông sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với người phụ nữ? Nhiều người quan trọng nhất chuyện kinh tế của đàn ông. Cưới một người thành đạt, giàu có, rủng rỉnh tiền bạc thì đàn bà cả đời chẳng cần phải lo chuyện cơm áo. Người lại ao ước cưới một người đẹp trai, lãng mạn như những soái ca trong truyện ngôn tình. Mơ ước về ngôi nhà tràn ngập màu hồng hạnh phúc và người đàn ông sẽ yêu thương và chiều chuộng người đàn bà như công chúa.

Xét cho cùng, đàn bà lấy chồng cũng mong đời mình yên ấm, hạnh phúc. Nhưng vốn dĩ, trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Cưới một người giàu có, đàn bà phải chấp nhận chuyện anh ta không có thời gian dành cho gia đình. Cưới một người đàn ông tình cảm, đặt gia đình lên trên hết, có thời gian chăm sóc vợ con thì đồng nghĩa anh ta sẽ không dư dả. Cưới một soái ca lãng mạn, am tường tâm lí phụ nữ thì phải chấp nhận chuyện anh ta đào hoa và có nhiều người đàn bà vây quanh.

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Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong đời mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày bước vào lễ đường, được nắm tay người mình yêu thề nguyền, còn gì hạnh phúc hơn thế. Nhưng rồi, cuộc sống biến đổi, người đàn ông mình từng thương yêu, từng kì vọng đem đến cho đàn bà cuộc sống viên mãn giờ lại dường như trở thành một con người khác: Ích kỉ, tàn nhẫn, vô tâm, thậm chí tệ bạc đến mức vũ phu, ngoại tình… Bao nhiêu nụ cười ngày cưới cũng chẳng thể khỏa lấp hết những đau đớn và dằn vặt khi sống với một người chồng như vậy. Đàn bà trách chồng, than vãn về sự thay lòng đổi dạ, về sự vô tâm nhưng thực ra đàn ông không hề thay đổi. Có chăng là đàn bà trước khi cưới chưa đủ tỉnh táo và thấu suốt để nhìn nhận đúng về người đàn ông của mình.

Đàn ông hơn nhau không phải ở chỗ rủng rỉnh tiền bạc, ở vẻ bề ngoài đẹp trai như tài tử hay ở cái miệng lúc nào cũng biết rót mật vào tai phụ nữ. Bởi, khi yêu nhau, người phụ nữ sẽ thấy những điều đó vô cùng hấp dẫn mình nhưng với hôn nhân thì khác. Bao nhiêu năm sống chung với nhau, trải qua rất nhiều va vấp và sóng gió, người đàn bà sẽ nhận ra rằng điều cần nhất ở một người chồng chính là cái tâm của họ. Một người chồng có tâm, bất kể điều gì xảy ra họ vẫn chọn ở bên người đàn bà của mình.

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Người đàn ông có tâm sẽ nguyện ở bên người đàn bà của mình suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng đừng nhìn vào ví tiền, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài hay địa vị xã hội mà anh ta có. Những vật ngoài thân, theo dòng đời xô đẩy rồi sẽ có lúc mất đi. Chỉ có nhân cách và sự tử tế của người đàn ông là tồn tại mãi. Đàn bà khôn ngoan chính là ở chỗ biết chọn cho mình một người như vậy để nương dựa cả đời.

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