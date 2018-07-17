Khi vợ oằn mình chịu những trận ốm nghén, xanh xao đến rộc người thì có những ông chồng lại dắt nhân tình đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Khi vợ mệt mỏi đến mất ngủ, nặng nề với cái thai trong bụng thì người chồng bận ôm ấp, ve vuốt một người đàn bà khác...

Trong cuộc đời người phụ nữ, giai đoạn mang thai và sinh con là khó khăn và mệt mỏi nhất. Người phụ nữ phải đối diện với bao nhiêu nguy cơ về sức khỏe, cũng như việc chăm con mệt nhoài. Khoảng thời gian này, người vợ nào cũng cần sự quan tâm và sẻ chia từ người chồng của mình. Trớ trêu thay, nhiều người đàn ông khi vợ oằn mình mang nặng đẻ đau thì dan díu với người khác với lí do ngụy biện vô cùng đơn giản: Giải quyết nhu cầu sinh lí! Khi vợ mang nặng đẻ đau thì nhiều người đàn ông chỉ quan tâm đến nhu cầu sinh lí của mình - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông thương vợ sẽ hiểu rằng để sinh ra một thiên thần trên đời, người vợ của mình sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi và hi sinh. Những trận ốm nghén, nôn ói đến rộc người. Những cơn chuột rút hành hạ nửa đêm. Rồi để con khỏe mạnh người mẹ phải ăn thật nhiều nên không tránh khỏi việc tăng cân nhanh chóng. Kèm theo đó là những vết rạn chằng chịt nơi bụng, nơi đùi. Chưa kể đến nỗi đau khi banh da xẻ thịt sinh con. Để sinh ra đứa con trên đời, người phụ nữ đã thay đàn ông gánh vác hết những nỗi đau đớn và khổ sở. Sao những ông chồng còn không biết xót thương vợ mình?

Vợ mang thai, chuyện “chăn gối” bị hạn chế, thậm chí “cấm vận”. Dĩ nhiên, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng, nếu biết đặt tình yêu thương và sức khỏe của vợ con lên trên hết thì những bức bối khi không được thỏa mãn sẽ chẳng còn quan trọng đến thế. Nhưng nhìn xung quanh cho thấy, khi vợ mang thai và sinh con là giai đoạn người đàn ông ngoại tình nhiều nhất. Ngoại tình khi vợ mang thai, đàn ông có thấy mình thật tàn nhẫn? - Ảnh minh họa: Internet Khi vợ oằn mình chịu những trận ốm nghén, xanh xao đến rộc người thì có những ông chồng lại dắt nhân tình đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Khi vợ mệt mỏi đến mất ngủ, nặng nề với cái thai trong bụng thì người chồng bận ôm ấp, ve vuốt một người đàn bà khác. Khi người vợ chấp nhận mọi thiệt thòi, hi sinh cho con chào đời được khỏe mạnh, bình an thì người chồng lại chỉ chăm chăm sống theo bản năng của mình. Những kẻ ngoại tình khi vợ mang thai, có thấy mình có xứng đáng làm một người đàn ông đúng nghĩa?

Sinh ra một đứa con là việc chẳng hề dễ dàng. Ngoài việc làm chồng, người đàn ông còn phải gánh trên vai trách nhiệm của một người cha. Đó chẳng phải chỉ là chuyện chăm lo kinh tế cho con đầy đủ. Đàn ông hãy là bờ vai cho vợ nương dựa lúc người vợ yếu như con cua mới lột vỏ. San sẻ, đỡ đần cho vợ những lúc chăm con cực nhọc. Và trên hết, gia tài to lớn mà người cha để lại cho con chính là nhân cách. Đàn ông ngoại tình, không chỉ ác với vợ mà còn có lỗi với con. Đàn ông hãy là điểm tựa cho người vợ trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người phụ nữ vì thiếu sự quan tâm của chồng mà bị trầm cảm sau sinh. Gặp người chồng tệ bạc, ngoại tình đàn bà bị rơi vào ngõ cụt khó thoát ra được. Đàn ông à, độc ác nhất là khi vợ mang nặng đẻ đau để sinh con cho mình thì người chồng lại đi ăn nằm với người đàn bà khác!

Đàn ông khi sóng gió thì thề thốt thủy chung, khi giàu sang lại thay lòng đổi dạ Khi ăn nằm với người khác, chính anh đã tự tay giết chết hạnh phúc gia đình. Khi chị phát hiện ra chồng phản bội, chị sốc đến mức rạch tay tự tử. Chị đau đớn tột cùng, không dám đối diện sự thật nên tìm cách hành hạ bản thân mình để quên đi.

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