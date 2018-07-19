Đàn bà dại chính là tự nhốt mình trong ‘chiếc lồng’ hôn nhân

Phụ nữ yêu 19/07/2018 13:41

Bạn nuốt ngược nước mắt vào trong. Miệng không thể thốt lên được lời nào với chồng. Người đàn ông bạn yêu thương giờ đây sao ích kỉ, độc đoán đến như vậy...

Đàn bà trước và sau khi lấy chồng dường như trở thành hai con người khác hẳn. Trước đó họ chăm chút cho bản thân, vui vẻ với bạn bè, không ngần ngại theo đuổi đam mê của mình. Nhưng sau khi có chồng, các cô gái biến thành những người ngại ngần, e dè không dám sống đúng với con người mình vì sợ sự đánh giá của người khác. Trước một cuộc vui, một dự định mới mẻ, đàn bà lại từ chối và tự nhủ: “Mình là gái đã có chồng!”

Đàn bà dại chính là tự nhốt mình trong ‘chiếc lồng’ hôn nhân - Ảnh 1
Đàn bà sau khi có chồng, dường như biến thành một con người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân của tôi là một cô gái cực kì năng động và giỏi giang. Với vốn tiếng Hoa kha khá, ngoài công việc chính bạn còn đi dạy thêm, dịch thuật. Trước khi có chồng, bạn đã tự mình mua được xe và căn chung cư nhỏ. Tôi từng nghĩ, một người như bạn khó mà vào vai một người vợ đảm đang, hiền lành trong căn bếp. Thế nhưng bạn tôi thay đổi hoàn toàn sau khi lấy chồng.

Trước kia, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay hẹn nhau đi mua sắm, cà phê. Nhưng sau khi bạn lấy chồng, bạn chẳng có lấy một khoảng thời gian để gặp gỡ bạn bè. Trong những lần hiếm hoi gặp nhau, bạn bảo: “Tao là gái đã có chồng, không còn được rảnh rang như trước. Phải gánh trên vai nhiều thứ lắm…”. Cốc cà phê chưa kịp uống xong bạn đã ào đi chợ để kịp nấu bữa cơm chiều.

Sau này bạn tâm sự tôi mới biết chồng bạn vừa khó vừa kĩ tính. Anh không muốn vợ mình lo chuyện xã hội quá nhiều. Với anh, một người vợ chỉ cần có một công việc ổn định, sau giờ làm về chăm lo nhà cửa, bếp núc là đủ. Hơn nữa, anh khá sạch sẽ và chỉ thích ăn ở nhà nên ngày nào bạn cũng phải vào bếp. Chăm sóc gia đình quá nhiều bạn không có thời gian cho riêng mình. Lúc nào trong đầu cũng cơm nước, giặt giũ.

Đàn bà dại chính là tự nhốt mình trong ‘chiếc lồng’ hôn nhân - Ảnh 2
Bạn không có lấy một khoảng thời gian cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Công ty bạn có thay đổi về nhân sự. Bạn là một trong những người có cơ hội được ngồi vào những vị trí lãnh đạo trong công ty. Bạn có một khóa học ngắn học bên Nhật. Bạn vui vẻ, hứng khởi về nói với chồng nhưng nhận ngay một gáo nước lạnh: “Có chồng, có gia đình rồi mà cô còn mơ mộng gì nữa? Đi qua bên đó vài tháng rồi nhà cửa, bếp núc ai lo. Đừng quên mình là một người vợ!”.

Bạn nuốt ngược nước mắt vào trong. Miệng không thể thốt lên được lời nào với chồng. Người đàn ông bạn yêu thương giờ đây sao ích kỉ, độc đoán đến như vậy. Chỉ qua Nhật có ba tháng, cuộc đời bạn sẽ có cơ hội, cánh cổng tương lai đang mở ra trước mắt. Vậy mà, chồng bắt bạn phải từ bỏ mọi thứ chỉ vì bạn đã có chồng. Những ngày sau, chồng nhắc đi nhắc lại rằng, nếu có đi Nhật thì đừng bao giờ về nhà nữa. Quá cay đắng và mệt mỏi, bạn bỏ cuộc, chấp nhận ở nhà.

Đàn bà dại chính là tự nhốt mình trong ‘chiếc lồng’ hôn nhân - Ảnh 3
Đàn bà đừng tự nhốt mình trong chiếc lồng của hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ, bạn tôi là một trong số rất nhiều những người đàn bà phải chịu nỗi khổ mang tên “đàn bà có chồng”. Mọi ước mơ, mọi hoài bão, mọi cảnh cửa đều khép lại để chu toàn cho gia đình, để làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Đàn bà có chồng, không phải bó hẹp cuộc đời của mình lại mà có người đồng hành để đi xa hơn. Và một người đàn ông thương vợ sẽ không bắt vợ mình phải hi sinh, không đặt lên vai vợ gánh nặng và bắt vợ phải chu toàn. Và đàn bà dại tự chấp nhận rằng mình đã bị nhốt trong một chiếc lồng gọi là hôn nhân.

Tâm sự của người chồng tệ bạc: Sau bao nhiêu cuộc chơi mới nhận ra điều quý nhất chính là gia đình

Tâm sự của người chồng tệ bạc: Sau bao nhiêu cuộc chơi mới nhận ra điều quý nhất chính là gia đình

Rượu chảy tràn trong những cuộc chơi cùng những em chân dài mơn mởn. Rất nhiều lần tôi không về nhà, luôn tìm được một lí do thích hợp để nói với vợ. Tôi luôn nghĩ vợ tin mình, chẳng bao giờ mảy may hoài nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà lấy chồng đàn bà dại đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này