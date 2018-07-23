Hèn nhất của đàn ông chính là sự vũ phu

Chị đồng nghiệp của tôi có một anh chồng cực kì vũ phu. Chị đi làm tôi chẳng bao giờ thấy chị mặc váy. Chị mặc quần tây, áo sơ mi dài tay lại còn cài nút. Trên mặt chị nhiều vết bầm tím, khi thì môi sưng, khi thì một vết bầm tím gần mắt. Chị phải trang điểm thật đậm để che đi.

Đàn ông mạnh mẽ, dọc ngang ở đời. Họ dùng sức mạnh cơ bắp mà trời ban để làm nên biết bao đại sự. Thế nhưng, trên đời có những người đàn ông dùng sức mạnh ấy để hành hạ, đánh đập tàn nhẫn người đàn bà của mình. Vô phúc cho người vợ nào có một người chồng như thế bởi vừa đau thể xác vừa đau tinh thần.

Chị thay chiếc váy ngủ. Tôi sốc thật sự khi nhìn tay chân chị đầy những vết sẹo. Có vết đã chai lại, có vết bầm tím như mới ngày hôm qua. Tôi nghẹn lại không biết nói gì. Chị bảo, chồng chị đánh đó. Đánh chị lên bờ xuống ruộng, nhiều trận thừa sống thiếu chết.

Chị thường nói với mọi người là té cầu thang, đụng xe. Mọi người ái ngại nhưng cũng không hỏi gì thêm vì biết chị muốn giấu. Khi tôi đã thân thiết, chị mới bắt đầu hé lộ cuộc sống của mình. Một bữa chị sang nhà tôi ngủ lại. Tôi sống một mình nên chẳng phiền hà gì. Chị bảo chồng chị mới đi công tác. Hiếm hoi lắm chị mới có thể đi ra ngoài tự do thế này. Đứa con gái chị đã gửi cho ông bà ngoại.

Chị lấy chồng chẳng phải do yêu thương mà do cha mẹ sắp đặt. Ba mẹ chị nợ nần, người đàn ông này muốn cưới chị nên hứa ra trả giúp. Chị lấy chồng mà trở thành kẻ mang ơn. Đời người con gái, thôi thì nhắm mắt đưa chân. Nhưng không ngờ, kẻ lắm tiền ấy chỉ là một người cộc cằn, vũ phu.

Bao nhiêu vết thương chị phải chịu đựng từ khi làm vợ anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta nhiều tật xấu: Rượu chè, cờ bạc, gái gú… Chị chịu được hết vì vốn dĩ chị cũng chẳng yêu thương gì chồng. Đàn bà khi không yêu, chồng mình có ăn nằm với người khác cũng chẳng thấy đau. Nhưng chị sợ nhất ở anh ta là tật vũ phu. Anh ta làm ăn, nhiều lần không được như ý, sẵn có hơi men trong người lại đánh và tát chị. Chị trở thành cái nơi cho anh ta trút nỗi bực dọc. Khi chị có thai anh ta đánh chị đến nỗi động thai và suýt mất con. Bao nhiêu vết thương trên da thịt chị phải chịu từ khi làm vợ anh ta. Tính đến nay là 5 năm rồi.

Tôi hỏi sao chị không bỏ quách người chồng ấy đi. Chị bảo, mỗi lần chị muốn ly hôn là anh ta qua nhà bắt cha mẹ chị phải trả lại món nợ mà ngày trước anh ta trả giúp. Số tiền lớn, bán nhà bán cửa cũng không đủ. Hơn nữa, chị nhịn bởi vì anh ta còn biết thương con. Tệ bạc với vợ nhưng luôn cưng chiều con bé.

Tôi ôm lấy chị, đưa tay xoa những vết sẹo chi chít trên người mà lòng nghe nghẹn lại. Tôi bảo chị tìm cách dứt bỏ ngay người chồng như thế. Anh ta không đáng mặt đàn ông. Sống với anh ta, không khéo chị bị đánh chết lúc nào không hay. Chị chỉ im lặng và thở dài.

Đàn ông vũ phu thì hèn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sức dài vai rộng, mạnh mẽ để làm gì khi đem điều đó để chà đạp người đàn bà của mình? Đàn ông tệ bạc: Ngoại tình, cờ bạc, rượu chè… hèn hạ một, còn đàn ông vũ phu hèn hạ đến mười. Bởi, đàn bà yếu đuối, không sức chống cự. Hơn nữa, người đầu ấp tay gối, người dứt ruột sinh con cho mình còn nhẫn tâm đánh đập, đàn ông như thế chỉ xứng với một chữ Hèn.