Muốn hôn nhân hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh bạn đời với người yêu cũ

Người cũ chỉ đến trong hồi ức. Còn hiện tại, những lúc mỏi mệt, đau ốm ai là mới là người mua viên thuốc, nấu cho ta chén cháo? Ai mới là người đồng hành cùng mình vượt qua những năm tháng bão giông của cuộc đời?

Dù là đàn ông hay phụ nữ, những mối tình trong quá khứ là điều không dễ gì phai nhòa được. Yêu vài người, trải qua nhiều va vấp, sóng gió chúng ta mới lựa chọn được người thật sự hiểu và cần cho cuộc đời mình. Hôn nhân là điều vô cùng thiêng liêng, bởi ngoài tình yêu đó còn là tình thân, là chia ngọt sẻ bùi, đồng hành cùng nhau từ ngày đầu cũng như ngày cuối. Những mối tình đã trải qua trong đời không dễ phai nhòa - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng đâu phải ai cũng biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Nhiều người ngấm ngầm so sánh người bạn đời của mình với người yêu cũ. Giữa những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” thì hình bóng của người yêu cũ lại trở về mạnh mẽ. Và tàn nhẫn hơn, nhiều người le lói ý nghĩ: “Nếu ngày trước mình cưới người cũ thì giờ này có lẽ mình đã rất hạnh phúc".

Sau một thời gian chung sống, ít nhiều chúng ta đều thất vọng với người bạn đời của mình. Đàn ông thì quá nhiều tật xấu. Ngày xưa lãng mạn, quan tâm vợ bao nhiêu thì giờ đây chỉ là một kẻ quá ư vô tâm, hời hợt, không biết sẻ chia với vợ. Người cũ hội tụ tất cả những gì mà chồng mình không có: Lãng mạn, quan tâm, thấu hiểu… Còn người phụ nữ, trong mắt chồng đã trở nên lắm lời, điêu ngoa, dè sẻn... Những lúc lạnh nhạt với vợ thì lại nhớ nhung bóng hình cũ. Người ấy đẹp, dịu dàng, nết na. Thậm chí ngồi giữa bữa cơm, hay cả những lúc ân ái cũng ngấm ngầm so sánh: “Người cũ làm những điều này tốt hơn vợ mình”.

Những lúc cơm không lành, canh không ngọt thì bóng hình người cũ lại trỗi dậy - Ảnh minh họa: Internet Con người ta những lúc không hài lòng với hiện tại thường sống bằng quá khứ. Họ để quá khứ ru ngủ mình, ve vuốt bằng những hồi ức yêu đương lãng mạn. Nhưng có bao giờ, họ nghĩ lại rằng lí do vì sao mình chia tay với người cũ để đến với người bạn đời. Họ đã từng đau đớn và thất vọng ra sao với người cũ. Người ta thường nói rằng người cũ như một cuốn sách, có đọc bao nhiêu lần rồi kết thúc cũng như thế. Yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Khi yêu con người ta thường dùng màu hồng phủ lên tất cả. Gặp gỡ vài ba tiếng khi hẹn hò chẳng thể làm người ta tường tận chân tơ kẽ tóc người yêu. Và, khi yêu nhau con người ta có thể ngồi công viên, uống với nhau ly nước mía đã thấy hạnh phúc ngập tràn. Bởi đặt giữa họ chẳng có ràng buộc, không có trách nhiệm. Còn hôn nhân, ngoài tình yêu còn là cơm áo gạo tiền, là muôn vàn tật xấu, là trách nhiệm và bổn phận. Vì thế, mặc chiếc áo lung linh cho người cũ để so sánh người bạn đời là chuyện không công bằng và vô cùng tàn nhẫn. Tình nghĩa trăm năm vợ chồng chẳng thể so sánh với trăm ngàn bạc bẽo ở đời - Ảnh minh họa: Internet Người cũ chỉ đến trong hồi ức. Còn hiện tại, những lúc mỏi mệt, đau ốm ai là mới là người mua viên thuốc, nấu cho ta chén cháo? Ai mới là người đồng hành cùng mình vượt qua những năm tháng bão giông của cuộc đời? Tình yêu đã biến thành tình thân, thành máu thịt chẳng thể so sánh với trăm ngàn bạc bẽo ở đời. Ai cũng cất giấu trong tim mình một hình bóng của người cũ. Nhưng người khôn ngoan là người biết cho quá khứ ngủ yên, giữ nó như một hồi ức đẹp của cuộc đời. Mãi ôm ấp hình bóng và ngấm ngầm so sánh với người bạn đời, nó sẽ khiến bạn mất đi hạnh phúc hiện tại.

Thư con gái gửi mẹ: Hãy ly hôn nếu cha mẹ không hạnh phúc Con không thể hạnh phúc, không thể vui vẻ khi ngày nào cũng chứng kiến ba giày vò, hành hạ mẹ. Con không thể cười khi mẹ mình ngày đêm cứ rơi nước mắt.

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